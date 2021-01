DERNIÈRES INFOS pour dire NON aux VACCINS GÉNIQUES EXPÉRIMENTAUX en cours…

INFO DE DERNIÈRE MINUTE / BREAKING NEWS = Nous allons toustes mourir !

Alors, pas toustes en même temps, hein ?

KOIKIZITRAVAILLENT !…

Le dernier instantané du Presque Dr. T’Ché-RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/lame-or-par-le-presque-dr-tche-rien-19-janvier-2021.pdf

Piske ça n’a l’air de pas gêner grand-monde, finalement, vu le peu de concerts de casseroles qu’on entend… pas ► DERNIÈRES VIDÉOS / PDFs À DIFFUSER SANS PITIÉ pour STOPPER COUVRE-FEUX TOTALITAIRES & DICTATURE SANITAIRE !

Et vu que l’autre Cron et sa bande de véreux, comme le Varan, nous en sortent une par jour, chacun, je précise. La dernière du Varan : Le ministre de la Santé fait le point sur les masques vraiment efficaces contre la Covid-19 ► https://www.nicematin.com/sante/le-ministre-de-la-sante-fait-le-point-sur-les-masques-vraiment-efficaces-contre-la-covid-19-632936 ont été chargés de mettre En Marche pour nous faire monter marche par marche l’escalier de la Grande Réinitialisation jusqu’au N.O.M. !

Et c’est toujours NON !

Question : si les masques fonctionnent POURQUOI NOUS RECONFINER ? Réponse : Mais pour mieux nous museler mes enfants…

C’est pourquoi je vous rappelle, la synthèse remarquable du Pr. Denis Rancourt sur ce qu’on sait aujourd’hui SCIENTIFIQUEMENT sur le SRAS-CoV-2 et la « pandémie » COVID-19 associée ► À DIFFUSER SANS PITIÉ pour STOPPER IMMÉDIATEMENT la MASCARADE et l’imposture avant qu’elles ne nous enferment dans sa dictature technotronique eugéniste programmée ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/synthese-du-pr-denis-rancourt-sur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf – qui démontre sans aucune ambiguïté que : Les mesures de confinement n’empêchent pas les décès, la transmission ne se fait pas par contact, les masques n’apportent aucun bénéfice, les vaccins sont intrinsèquement dangereux.

Et sur les VACCINS GÉNIQUES EXPÉRIMENTAUX l’excellente intervention de la généticienne Alexandra Henrion Caude du samedi 16 janvier 2021 sur TVL qui est spécialiste des thérapies géniques à ARNm et qui redit combien une vaccination de masse avec des « vaccins » géniques expérimentaux est FOLIE FURIEUSE TOTALE ! Vidéo sur VIMÉO & ODYSEE – AHC redit bien, comme TOUS LES SCIENTIFIQUES eux-même l’ont dit et ce dès le début, que pour tous ce qu’on appelle vaccins anti-COVID : il faut recueillir un CONSENTEMENT éclairé SPÉCIFIQUE car contrairement aux autres vaccins, celui-ci est totalement EXPÉRIMENTAL du fait qu’ils sont à ARNm, ce que personne ne peut plus contester !

Aussi je vous rappelle également le dernier document PDF de source RÉINFOCOVID de la Balance Bénéfice Risque Vaccin ARNm Pfizer BiOnTech, du 8 janvier 2021 que j’ai mis au format PDF pour en permettre une diffusion la plus large ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/balance-benefice-risque-vaccin-arnm-pfizer-biontech-source-reinfocovid-8-janvier-2021.pdf + la Déclaration d’Engagement de Responsabilité Civile et Pénale POUR l’administration des vaccins PAR les Médecins et Personnel Soignant dans le cadre de la COVID19 rédigé par Me Carlo Brusa de REACTION19 ► Document original du site REACTION19 ► https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf

Car le problème voyez-vous, comme le souligne AHC qui intervient dans la vidéo aux côtés du Pr. Cahill et comme nous le disons TOUSTES depuis le début, ces vaccins géniques expérimentaux vont tuer, et ils diront que c’est le COVID19 ► https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1/trim.06026EA6-C979-4FBE-87FE-CA1E722A43F5:f

DÉMONSTRATION : Covid-19 : Cinquante morts supplémentaires recensés en trois jours dans les Ehpad de la Côte d’Azur – Source Nice Matin du 16/01/2021 – Purée, heureusement que les masques, les gestes barrières, les couvre-feux totalitaires, les confinements sans fin, et maintenant les vaccins sont efficaces, hein ?

En prime, sur la même info, source Olivier Demeulenaere du jour : ALERTE : hécatombe dans les EHPAD et accélération de la campagne de vaccination des personnes trisomiques !

Lors de l’émission L’Heure des Pros sur Cnews du 18/01/2021, Pascal Praud évoque « Monsieur vaccin » alias Alain Fischer concernant les décès dans les EHPAD à la suite de vaccinations : Pascal Praud sur Alain Fischer : « Les morts avec vaccin c’est comorbidité et état général, les morts sans vaccin c’est Covid »

Or, nous le voyons bien, tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf

Et le PROJEEEEEET de Macron-de-Rothschild et son Monde c’est l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication et de notre domination. Car il est clair, pour tout le monde maintenant, que l’étape suivante est le fichage par traçage des SURVIVANTS à la vaccination à nanotech massive des populations enrichissant, au passage, à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller ; C’est pourquoi je vous invite à (re)lire l‘Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH que j’ai publiée le 20/05/2020 dans une version PDF de l’Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf – PDF N° 178 de 19 pages.

Et les liens complémentaires à verser au dossier CoV19-OGM ;

Stats officielles du gouvernement italien du 24/03/2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf

Université de Caroline du Nord : preuve documentaire de la fabrication du CoV19 depuis 2003 : Article scientifique, en anglais, source Veterans Today – Titre en français « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf

C/le labo de Wuhan : le PDF du discours officiel prononcé le 25 février 2017 par le Premier Ministre de l’époque, Bernard Cazeneuve, à la cérémonie d’accréditation du laboratoire de haute sécurité biologique P4 – Wuhan (Chine) : « La France est fière et heureuse d’avoir contribué à la construction du premier laboratoire de haute sécurité biologique P4 en Chine. Conçu par des experts français, puis mis en chantier à WUHAN en 2011, cet outil de pointe constitue un élément central de la réalisation de l’accord intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-chinoise en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes. »

Ailleurs, d’autres preuves documentées que le muselage sanitaire et les confinements sans fin sont des mensonges sans fin… si on laisse faire ;

Les histoires de “mutations” de la COVID19 montrent que les confinements sont prévus pour durer éternellement – Source : Le Saker Francophone VIA Résistance71 / Les Moutons Enragés / PLANETES360…

Pfizer avait pourtant tout préparé ! L’Anvers du décor sur le retard du vaccin – France Soir 18/01/21

COVID-19, un simple changement de méthode et c’est fini – Dr. Pascal Sacré – Source Réseau International du 5 janvier 2021 VIA Profession Gendarme

Preuve qu’il n’a jamais été question de notre GUÉRISON mais bien de notre EXTERMINATION !

C’est le moment de (se) choisir !

JBL1960