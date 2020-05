L’AFFAIRE CoV19-OGM en version PDF

Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH

Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN

Source Veterans Today ► https://www.veteranstoday.com/2020/05/14/wuhangate-8-sars-2-virus-gmo-built-with-hiv-breaking-study-by-bio-engineer-ex-nato-lecturer/

Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel

Fabio Giuseppe Carlo Carisio – 14 mai 2020 ► VERSIONE ORIGINALE IN ITALIANO (VT Italy)



Traduit de l’anglais par Résistance 71 publié en 2 parties que j’ai réunifiées au format PDF (19 pages)



L’affaire CoV19-OGM / The Cov19 Case – PDF N° 178 de 19 pages

En France, la gestion calamiteuse de cette crise par Macron et son gouvernement-qui-ment et qui cherchent à criminaliser TOUTES CRITIQUES à leur encontre, démontre, pour le moins de l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication et de notre domination. Tant il est clair que l’étape suivante est notre fichage par traçage, en vue d’une vaccination à nanotech massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller ;

NdR71 : Tout cela s’avère au grand jour n’être qu’une vaste opération psychologique planétaire pour que les populations acceptent et embrassent dans la terreur du nouveau croquemitaine corona, la dictature technotronique qui va venir à mach 12 avec quasi simultanément le « vaccin » nanotech CoV19 de Bill la piquouze et ses sbires de Big Pharma habituels et la 5G du contrôle technotronique.

Une pénurie ? Quelle pénurie ? « Nous n’avons jamais été en rupture de masques », assure Macron ► https://www.marianne.net/politique/une-penurie-quelle-penurie-nous-n-avons-jamais-ete-en-rupture-de-masques-assure-macron ;

1er avril 2020 : « La France n’est pas visée » par la consigne de l’OMS, assure le 17 mars, Jérôme Salomon, directeur général de la santé (DGS), alors que le confinement vient d’être instauré. « En circulation active […] le test n’a pas beaucoup d’intérêt. » Ce qu’il faut, c’est rester chez soi, martèle le directeur général, car « on est tous potentiellement porteurs ». Source ► https://www.bastamag.net/test-massif-covid19-kits-de-depistage-coronavirus-OMS-Allemagne-Coree-du-Sud

19 mai 2020 : Huit jours après la levée progressive des mesures de confinement, le directeur général de la Santé a souhaité faire un point sur le dépistage des personnes symptomatiques et l’identification de leurs personnes contacts. « C’est le cœur de notre stratégie de lutte contre la propagation de l’épidémie, tout faire pour briser les chaînes de transmission », a martelé Jérôme Salomon. Source ► https://www.ladepeche.fr/2020/05/19/coronavirus-jerome-salomon-rappelle-limportance-de-se-faire-tester-au-moindre-doute,8894664.php

Pour un autre futur, débranchons Macron, le cyborg, et son monde, il est encore temps de décréter l’auto-défense sanitaire ► Raoul Vaneigem : Décrétons l’auto-défense sanitaire, 17 mai 2020 ;

JBL1960