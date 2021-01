DERNIÈRES VIDÉOS / PDFs À DIFFUSER SANS PITIÉ pour STOPPER COUVRE-FEUX TOTALITAIRES & DICTATURE SANITAIRE !

Car si on les laisse faire demain ce sera encore bien pire !

À RELIER À ► VIDÉOS CHOCS À VOIR POUR COMPRENDRE ET FAIRE FOIRER LE PROJEEEEET…

Dernière INFO au format PDF (1 page) Source RÉINFOCOVID ► Balance Bénéfice Risque Vaccin ARNm Pfizer BiOnTech, source REINFOCOVID, 8 janvier 2021

À noter, en incise : Les hôpitaux seraient deux fois moins occupés que ne l’affirme Santé Publique France selon Nice-Matin ! “Différences majeures”, “discordances” et “importantes divergences” entre les chiffres publiés par Santé publique France et ceux de la réalité selon Nice-Matin. Le même graphique de l’article, m’a été confirmée par le réseau Sentinelle ► https://covidinfos.net/covid19/les-hopitaux-seraient-deux-fois-moins-occupes-que-ne-laffirme-sante-publique-france-selon-nice-matin/2943/

DOCUMENT INDISPENSABLE : Déclaration d’Engagement de Responsabilité Civile et Pénale POUR l’administration des vaccins PAR les Médecins et Personnel Soignant dans le cadre de la COVID19 rédigé par Me Carlo Brusa de REACTION19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/declaration-engagement-de-responsabilite-civile-et-penale-vaccins-anti-covid-source-reaction19.pdf que j’ai mise au format PDF + Document original du site REACTION19 ► https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf

Dernière vidéo de la Pr. Alexandra Henrion-Caude, que je relaye ici-même depuis le début, de son intervention à TVL du 16/01/21 : Covid, vaccin, la généticienne Alexandra Henrion-Caude nous dit tout – TVLibertés (la vidéo YT ayant été supprimée immédiatement, lien VIMÉO & Odysee, source COVIDINFO.net)

Version PDF de la remarquable synthèse du Pr. Denis Rancourt sur ce qu’on sait aujourd’hui SCIENTIFIQUEMENT sur le SRAS-CoV-2 et la « pandémie » COVID-19 associée ► À DIFFUSER SANS PITIÉ pour STOPPER IMMÉDIATEMENT la MASCARADE et l’imposture avant qu’elles ne nous enferment dans sa dictature technotronique eugéniste programmée ►https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/synthese-du-pr-denis-rancourt-sur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf – qui démontre sans aucune ambiguïté que : Les mesures de confinement n’empêchent pas les décès, la transmission ne se fait pas par contact, les masques n’apportent aucun bénéfice, les vaccins sont intrinsèquement dangereux.

Les mesures sans précédent de confinement universel, de confinement institutionnel strict des maisons de soins, de masquage universel de la population, d’obsession hygiénique des surfaces et des mains et de déploiement accéléré des vaccins sont contraires à la science connue et aux récentes études de référence. Le gouvernement a fait preuve d’imprudence par action et de négligence par omission. Des mesures institutionnelles sont nécessaires depuis longtemps pour endiguer la corruption dans le domaine de la médecine et de la politique de santé publique.

3 DERNIERS TRACTS-PDF pour APPELER À LA RÉVOLTE DES CASSEROLES TOUS LES JOURS À 18 HEURES jusqu’à extinction des couvre-feux totalitaires !

1 ► TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/tract-pdf-revolte-des-casseroles-16-01-2021-18-heures-.pdf

2 ► Format TRACT – PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/tract-pdf-concerts-cacophoniques-vs-dictature-sanitaire-ts-les-jours-a-17h45mn.pdf

3 ► TRACTAPPEL du Presque Dr. T’Ché-RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/tract.pdf

DOCUMENT PDF IMPORTANT – 23/11/2020 Attention danger ! Note grand public sur les vaccins OGM (CRIIGEN – PDF) ► Note d’expertise pour le grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM (version PDF) – Dr Christian Velot ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertise-vaccins-gm_c.velot-02_traite-02.pdf

DOSSIER SPÉCIAL PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf



+ BIBLIOTHÈQUE PDF & DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Au lieu de vous rendre dans les CENTRES DE VACCINATION à l’appel du gouvernement-qui-vous-ment ► RenDons-Nous sur toutes nos Places, Ronds-Points, lieux publics de proximité afin d’occuper tout l’espace pour des actions sonores de désapprobation totale au muselage sanitaire, aux gestes barrières, aux tests RT-PCR, au couvre-feu totalitaire, aux confinements sans fin et aux vaccins à thérapie génique OBLIGATOIRES !

Dans l’Esprit / Spirit / Geist Gilet Jaune pour dire :

NON ! STOP & ÇA SUFFIT / YA BASTA !

REPRENONS LE CONTRÔLE DE NOS VIES – POUR UN AUTRE FUTUR :

Celui que NOUS aurons choisi !

Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf

Et l’heure du Réveil des peuples a sonné !

C’est le moment de choisir, c’est à nous de choisir, et à personne d’autre

Le N.O.M. et c’est fin de partie pour l’Humanité ?

L’Émancipation ? Vers la société des sociétés ?

Dans tous les cas, nous y sommes… JBL1960