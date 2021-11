Le Chef-Désarmé face à la 5ème vague imaginaire aux aspirants de la 3ème dose : Taïaut ! Sus au COcoRONAvirus !…

UNISSONS-NOUS & TRANSFORMONS-NOUS en petite aiguille pour faire EXPLOSER tous les mensonges à la tronche des psychopathes aux manettes d’hier, et d’aujourd’hui !

À relier à ► Dr. Ashraf Ezzat : « Le texte original de l’histoire de l’Exode est écrit en hébreu ancien et il raconte une toute autre histoire. » (MàJ du PDF original à venir) pour s’entrainer à faire tomber les dogmes, doctrines et falsifications historiques bibliques que nous servent depuis plus de 2600 ans les mêmes familles de psychopathes qui ont créées Dolly-le-Dybbuk & Bébert-le-corona-à-nanoparticule…

COVID élires MERDIA tiques ► La 5ème vague replace Macron en première ligne… de mire !

L’ado psychotique de l’Élysée va parler dans le poste ce soir. Le Figaro, navire amiral de la covidémence et de la médiocrité journalistique, titre fièrement :

Étudions de près cette horrible “cinquième vague“, ainsi que la “première ligne” (eh oui, je vous rappelle que “nous sommes en guerre” depuis… mars 2020, à moins que ne préfériez le vocabulaire rugbyesque, c’est vous qui voyez).

J’crois qu’c’est clair, comme disait le poivrot à la grande époque ► [NdJBL : je dirais même plus ► c’est-klur !]

Nous allons UNE NOUVELLE FOIS tous mourir.

Zut.

Covidémence.com, le 9 novembre 2021 VIA Olivier Demeulenaere ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/11/09/delire-mediatique-la-cinquieme-vague/

Il est des nôtres ♫ Il a pris sa 3ème dose comme les zôtres ♪

OUI CHEF ! OH OUI CHEF !

Nous sommes en guerre – Kilavédi le Chef désarmé !

Preuve par 3 fois de RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/11/chef.pdf qui n’est pas un moins que RIEN ► CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN

OUI ! OH OUI ! Mais contre NOUS le peuple !

De Mars 1871 à Mars 2021 ► L’esprit communard de la Commune aux Gilets Jaunes, VERSION TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ! ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tract-pdf-appel-de-1871-a-2021-pour-une-commune-universelle.pdf

#NOUS SAVONS qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et virer/destituer Macron ne nous servira à RIEN à nous le peuple ! Car, le véritable ennemi n’est pas Macron ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21).

Et comme il est clair maintenant pour tout le monde que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui ont encore quelques doutes !

Robert Ménard : « Si le chef de l’État annonce la 3ème dose obligatoire, j’applaudirai. » + Christophe Barbier et l’Académie de Médecine veulent transformer le passe sanitaire en passe vaccinal ► « On peut demander à ceux qui ont les noms des non-vaccinés de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes, qui vont aller frapper à leur porte » ► SANG DÉCONNER ???

C’est cela qui nous conduit, les uns et les autres, à affirmer qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et se préoccuper de tout parti politique et de son petit chef gesticulant est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, MAIS TOTALEMENT hors système, hors État et ses institutions, pour reconstruire ou mieux coconstruire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres, volontaires et autogérées !

Tout ce qui est fait et inventé pour nous diviser n’est que propaganda : l’antiracisme (choc des civilisations bidon et fabriqué de toutes pièces), le féminisme, le LGBT, le terrorisme, l’immigration, le RCA, maintenant le COnVID/ Coronavirus ou virus à couronne, le sociétal, institutionnels et institutionnalisés à dessein…

C’est pourquoi je pense que nous devrons (nous) transcender et aller au-delà des querelles de clochers de la division systémique induite, accepter nos différences et converger vers le but émancipateur commun. Si pour beaucoup c’est mission impossible. C’est pourtant la seule voie qui deviendra évidente à un moment donné. La question est de savoir s’il n’est pas déjà trop tard, c’est pourquoi, pousser à la réforme du système est pour moi perdre un temps que nous n’avons plus !

ALORS ? PRÊTS POUR LA 3ème DOSE ?

OU PRÊTS POUR ÊTRE ET INCARNER LA RÉSISTANCE ICI ► IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES ?…

OUI ► Arrêtons de nous laisser diviser sur des zones de fractures artificielles, fabriquées et amplifiées, arrêtons de nous soumettre aux vastes opérations de psychologie de masse auxquelles se livre l’oligarchie au nom de la métamorphose en cours de leur paradigme mortifère ! Comprenons une fois pour toutes qu’il NOUS suffit de leur dire NON ! Suffisamment haut et fort et de le faire suivre d’une action directe, mais non-violente, coordonnée et volontaire, donc créatrice…

UNISSONS-NOUS ! NOUS SOMMES LA SOLUTION – NOUS, LES PEUPLES DE LA TERRE…

Nous nous n’avons pas besoin d’eux ! Et désormais, en ABSURDISTAN vous avez toutes les preuves que Macron et sa bande iront jusqu’au bout de notre réinitialisation totale si nous ne les arrêtons pas IMMÉDIATEMENT !



Source de l’image de ce billet ► Twitter de Lison Bernet Illustratrice Scientifique ► https://twitter.com/lisbouche/status/1308377544027189249