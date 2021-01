VIDÉOS + PDFs INDISPENSABLES POUR FAIRE FOIRER L’INOCULATION À ARNm en cours…

TOUTES LES PREUVES DOCUMENTAIRES en VIDÉOS / PDFs POUR DIRE NON au N.O.M. ci-dessous ;

Escalier de la Grande Réinitialisation…

Échafaud vers le N.O.M ou Ascenseur vers l’Émancipation ?

À nous de choisir… à personne d’autre…

À la croisée des chemins ce sera N.O.M OU ÉMANCIPATION et Société des Sociétés

PREUVES CI-DESSOUS QUE NOUS SOMMES BIEN ARRIVÉS à la MARCHE ► VACCIN/5G

Chroniques du presque Dr. T’Ché-Rien (PDF 40)

Les vaccins vont tuer, ils diront que c’est le Covid ;



Le Professeur Cahill est généticienne et immunologue à l’Université de Dublin, elle fait partie du collectif ACU 2020.org – Le Professeur Cahill explique que les effets des “vaccins” à ARNm se manifesteront des mois plus tard, et que nous ne voulons pas que les personnes soient étiquetées comme décès Covid, alors qu’en réalité elles ont été victimes des effets des (vaccins) INOCULATION à ARNm.

https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1/trim.06026EA6-C979-4FBE-87FE-CA1E722A43F5:f

Source : https://video.wakkeren.nl/videos/watch/9bd9f602-e5e9-47e0-b35d-8f1bfd78f0f4 VIA La Vie Hospitalière du 9 janvier 2021 ► https://autonomes.blogspot.com/2021/01/les-vaccins-vont-tuer-ils-diront-que.html

Documentaire à voir ABSOLUMENT et très complémentaire à HOLD-UP et MAL-TRAITÉS ► VACCINATION COVID19 – Le Crime Parfait d’Olivier Probst ► https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Vaccination-Covid19,-Le-Crime-Parfait-par-Olivier-Probst/2d646a7a7c4fbb48f496271dd3800d6d7d5af005/e71b90 + La Déclaration d’Engagement de Responsabilité Civile et Pénale POUR l’administration des vaccins PAR les Médecins et Personnel Soignant dans le cadre de la COVID19 rédigé par Me Carlo Brusa de REACTION19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/declaration-engagement-de-responsabilite-civile-et-penale-vaccins-anti-covid-source-reaction19.pdf que j’ai mise au format PDF + Document original du site REACTION19 ► https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf

+ Dernière intervention vidéo Twitter de Me Brusa chez Morandini Live qui détient la preuve que Pfizer a commandé le 2 novembre 2019 800 millions de flacons en verre pouvant tenir à -100 degrés !

Carlo Brusa avocat @cab2626

« Il y a des choses très ambigües …Pfizer a commandé le 2 novembre 2019, 2 fois 800 millions de flacons en verre pouvant tenir à -100 degrés… »pic.twitter.com/ZuAwFw8rtm — Asclépius (@medicalfollower) January 8, 2021

Pour remonter aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée : For Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 au format PDF N° 230 de 115 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf

Pour STOPPER les délires technotroniques et détruire tout l’ARSENAL technotronique avant qu’il ne détruise l’Humanité ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/stoppons-les-delires-technotroniques-sept20.pdf + Rapport de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf qui démontre que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972, vous avez dans cet article la traduction partielle mais substantielle de ce rapport par Résistance 71 en septembre 2019, à ma demande. À retrouver Page 47 de ce PDF N° 138 de 73 pages pour dire NON à la dictature technotronique que j’ai publié le 30 octobre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf + PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

Téléphonie mobile et Santé – Conférence du Pr. Pierre Le Luz du 24 juin 2006 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/criirem_telephonie-mobile-et-sante.pdf

Juin 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf par JBL1960

Mai 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du rapport ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf

DOCUMENT PDF IMPORTANT – 23/11/2020 Attention danger ! Note grand public sur les vaccins OGM (CRIIGEN – PDF) ► Note d’expertise pour le grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM (version PDF) – Dr Christian Velot ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertise-vaccins-gm_c.velot-02_traite-02.pdf



À lire, en complément, de la Haute Autorité de Santé, du Collège de la Médecine Générale et du Collège Académique du 3 décembre 2020 ► reco425_reponse_prevention_cd_2020_12_03_v1_2_mel

VIDÉO : Marc Menant réfute (preuves à l’appui) l’efficacité de tous les vaccins et se fait traiter de « complotiste » – 18 décembre 2020

INÉDIT ► pour faire FOIRER la stratégie vaccinale du gouvernement-qui-ment, en appui de l’article du Dr. Nicole Delépine, transmis par le presque Dr. T’Ché-Rien et en analyse, au format PDF N° 227 de 7 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/quelques-pistes-pour-faire-foirer-le-coup-de-force-sanitaire-de-castex-.pdf ► Suite au format TRACT-PDF d’hier ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/alerte-info-cruciale-a-diffuser-sans-pitie-sur-la-vaccination-obligatoire.pdf

PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf

PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf

PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers avérés de TOUS les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G/6G et Cie (pile au lithium-ion, batterie, borne de recharge pour vh électrique, etc.) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf

« La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire, le Président de la République s’y est engagé, le Premier Ministre également, j’ai eu l’occasion de le dire : le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun ni pour entrer dans un restaurant et évidemment pour aller travailler » Source Olivier Demeulenaere du 27/12/20

Et donc, dans les faits, aujourd’hui 9 janvier 2020, comme nous ne cessons de le dire depuis le début de cette PLANdémie, et même bien avant, et alors que le Code de Nuremberg interdit toute expérimentation médicale sur les humains et la Convention d’Oveido (ICI) L’UTILISATION DE CES MODIFICATEURS DU GÉNOME EST INTERDITE PAR LA LOI, ce qu’ils ne peuvent ignorer, rend IMPOSSIBLE l’inoculation génique OBLIGATOIRE ; Cependant, vous ne pourrez TOUT SIMPLEMENT RIEN FAIRE si vous n’êtes pas INOCULÉ-E-S et surtout tant que vous ne pourrez pas le prouver !

C’est pourquoi, Castex et son orchestre INTERDIT la réouvertures des bars, restaurants, théâtres, cinémas, boîtes de nuit, en fait TOUS LIEUX de divertissement, mais aussi de RENCONTRE pour nous maintenir dans la division et donc dans l’isolement !

Et en même temps, étend les couvre-feux, préludent au prochain re-re-reconfinement en criminalisant toustes les lanceurs d’alerte, réfractaires, dissidents mais aussi simples contestataires de la politique gouvernementale, avant l’emprisonnement des anti-vaxx qui freinent considérablement leur PROJEEEEEET de réduction de la population par inoculation d’une thérapie génique et la mise en place du passeport vaccinal ! Car les patrons de bars et restaurants, pour rouvrir ne vont pas hésiter à se faire VACCINER/INOCULER et à limiter leur clientèle qu’aux seul-e-s vacciné-e-s / INOCULÉ-E-S !

C’est pourquoi je vous propose, en lecture, téléchargement, impression, pour diffusion et partage LIBRES & GRATUITS plus de 230 PDFs dans ma BIBLIOTHÈQUE et dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS et toutes vidéos, analyses, articles & PDF ad hoc et connexes pour nous lever et dire NON au N.O.M. pour notre ÉMANCIPATION vers la Société des Sociétés.

Ci-dessous, ceux à lire en priorité, pour nous permettre d’y parvenir ICI – MAINTENANT & D’OÙ-NOUS SOMMES !

Expérience d’Ingénierie Sociale PLANétaire au Coronavirus ou SARS-CoV-2 en cours ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

Aux ConVidiot(e)s de la Terre qui attendent LE vaccin, par JBL1960 (PDF de 19 pages) + TRACT-PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf



PDF N° 220 de 20 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/avec-la-retraite-a-points-datagoule-tout-le-monde-sera-ko-par-jbl-decembre-2020.pdf

PDF N° 201120 de 16 pages ►Reset – Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? Zénon, mars 2020 – À retrouver dans Les Chroniques de Zénon

Version PDF N° 216 de 14 pages ► R71 ; Quelle connexion entre la mort du capitalisme et le N.O.M. En Marche ? 16 Novembre 2020



Version PDF N° 209 de 15 pages ► La dissonance cognitive est-elle une étape nécessaire de la libération intellectuelle ?

RAPPEL à diffuser sans pitié pour STOPPER LA MASQUE-À-RADE IMMÉDIATEMENT !



3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

RAPPEL À TOUSTES CELLEUX qui sont pressé-e-s de se faire INOCULER et qui nous pressent de faire de même : Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf

PAS NOUS les Panurges Masqués…



Car NON l’INOCULATION génique n’est pas et ne sera jamais LA SOLUTION !

