Vous reprendrez bien un dernier petit RE-RE-RE-RE-CONFINEMENT pour la route ?

Mais si ! Le dernier promis ! Pour affronter la 5ème vague !…

Si les voies du Saigneur sont impénétrables, celles de Baphomet aussi…

Enfin, pas si vous remontez aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée ► De Dolly-le-Dibbuk à Bébert-le-Corona-à-nanoparticule ?…

Voir mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ;

Notre grand YACAFAUCON ayant décidé de nous haranguer le 9/11 prochain, des petits ma-lins, et je ne suis pas en reste, pensent que Mac-Ron pourrait annoncer notre 4ème confinement pour le 11, le 12 voire le 13/11/21 dates chargées en symbolique ce qui ne serait pas pour déplaire aux adorateurs de Dolly-le-Dibbuk comme de Bébert-le-Corona-à-nanoparticules !

Ben oui mais faut dire que le réveil des peuples a sonné en réveillant même les vaXXinés de la 2nde dose depuis le 12 juillet dernier et chaque samedi depuis le 17 juillet sans faiblir vous comprenez bien que ça urge un chouïa quand même de nous reverrouiller à double tour et de jeter la clé !

Pourtant y nous avait prévenu, le gars ! Si, dans Brut-de-pomme : “Peut-être que je ne pourrai pas être candidat”, imagine Macron – Le chef de l’État “ne prévoit rien” à un an et demi de l’élection présidentielle, a-t-il assuré vendredi lors d’un entretien au média en ligne Brut. “Parce que les circonstances l’exigeront”, songe-t-il, “peut-être que je devrai faire des choses dures dans la dernière année (…), qui rendront impossible le fait que je sois candidat”. Source Le Figaro du 4 décembre 2020.

Cependant qu’Éric Verhaeghe* avait prédit dans son Courrier des Stratèges : Pourquoi le passe sanitaire va faire exploser l’épidémie et sera le Stalingrad de Macron : Le passe sanitaire est présenté par le pouvoir exécutif (en chœur avec le reste de la caste élue) comme un moyen de « casser » l’épidémie, ce qui justifierait des restrictions aux libertés. Dans la pratique, le passe sanitaire devrait accélérer l’épidémie au lieu de la ralentir, et probablement embourber Macron dans les boues d’une détestation collective dont il a mal mesuré l’ampleur. Voici pourquoi ► https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/07/26/pourquoi-le-passe-sanitaire-va-faire-exploser-lepidemie-et-sera-le-stalingrad-de-macron/

*Alors je précise que je ne suis pas d’accord, politiquement, avec EV qui lui préconise un renforcement de l’État, de ses institutions et ses pouvoirs régaliens après réformes et nettoyage voire récurage des écuries d’Augias. Quand pour beaucoup dont je suis, la solution c’est NOUS le peuple, hors cadre, donc hors État et ses institutions & HORS TOUT SYSTÈME MARCHAND ► https://jbl1960blog.wordpress.com/maj-du-05-01-19-anthropologie-politique-origine-critique-de-letat-avec/ Mais vu l’urgence, j’ai l’heur de croire que notre désaccord n’est nullement indépassable pour peu que nous le voulions vraiment !

Comme l’avait prédit également Dolores Cahill en janvier de cette année : Les vaxxins vont tuer et ils diront que c’est le COVID ► https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1/trim.06026EA6-C979-4FBE-87FE-CA1E722A43F5:f

Et c’est exactement ce qui se passe MAINTENANT et partout dans tous les pays qui ont va XXX inés à donf !

Et comme l’avait totalement prédit et anticipé également James Corbett fin avril 2020 dans Prédictions : Ce qui arrivera ensuite dans la crise du Coronavirus – James Corbett – 25 avril 2020 – URL de l’article source en anglais ► https://steemit.com/news/@corbettreport/predictions-what-will-happen-next-in-the-corona-crisis – Traduction R71

Rappel d’extraits choisis : Parfois il n’est pas difficile de prédire le futur. Tout ce que vous avez à faire c’est d’écouter ce que les ingénieurs sociaux vous disent qu’ils vont faire. Par exemple, quand des néo-conservateurs vous disent que nous avons besoin “d’un nouveau Pearl Harbor” pour justifier la transformation de l’armée américaine, vous pouvez être certains que ce nouveau Pearl Harbor va se produire bientôt, dès qu’ils arriveront au pouvoir. Et maintenant, après avoir entendu pendant des années Bill Gates nous prévenir qu’une pandémie allait nous frapper et allait de ce fait transformer le monde tel que nous le connaissons, nous y sommes et il a même été aussi loin que de “simuler” l’exact scénario de ce que nous vivons depuis quelques mois, juste un peu avant que cela ne se produise.

Donc, vous voyez où je veux en venir. Parfois, entrevoir ce qui va se produire ensuite n’est juste qu’une question d’écouter ce que les planificateurs nous disent. Ceci à l’esprit, regardons 4 prédictions sur ce que la crise du coronavirus va bien pouvoir produire à partir de maintenant. (avril 2020)

1. La “seconde vague” de pandémie sera blâmée sur les contestataires du confinement : Il y a une seconde vague du CoV19 qui va déferler dans quelques mois. Nous n’avons pas à spéculer là-dessus. Non seulement l’avons-nous entendu de toutes les façons possibles par les politiciens et les “autorités” sanitaires ces derniers mois, mais c’est aussi une partie intégrale du maintenant célèbre article de la revue du MIT « We’re not going back to normal » (“Nous ne retournerons pas à la normale”), qui a révélé comment les vagues successives de confinement et de déconfinement allaient restructurer nos vies et nous conditionner dans l’Ordre Mondial du Corona (Corona World Order. )

2. Les médias alternatifs reçoivent la corde pour se pendre eux-mêmes

Cette prédiction est fondée sur les observations :

Il y a environ un an, YouTube a mis en place un nouveau système qui rend public les comptes des abonnés, ceci a eu pour résultat une chute des abonnements pour beaucoup de chaînes altmedias, incluant la mienne. À peu près à la même époque, ils ont commencé à mettre en place des changements dans la recommandation d’algorithme assurant que des “contenus dangereux” (lire : les médias alternatifs), ne seraient plus si souvent recommandés aux visionneurs. Vers le moment où la crise du coronavirus a vraiment commencé à se faire sentir, il y a environ 6 semaines, ces restrictions semblent avoir été levées, les abonnés de mon compte soudainement augmentant et mon travail étant d’un seul coup recommandé de nouveau par l’algorithme de YT

Bon, je n’ai aucune info de l’intérieur sur le pourquoi de ces changements. Je ne peux ici que travailler en observant et je peux confirmer (ainsi que d’autres personnes des altmedias avec qui je suis en contact) ceci de ma propre expérience. Mais il n’y a aucun doute dans mon esprit que certains filtres qui mettaient mon travail sous le boisseau ainsi que celui des médias alternatifs de manière générale, ont été retirés.

3. La Chine sera blâmée : N’est-il pas marrant de constater qu’il y a encore juste quelques semaines, c’était un crime de la pensée streng verboten que de suggérer que ce nouveau coronavirus ait pu provenir d’un laboratoire classé P4 dans l’échelle du biohazard sis à Wuhan et que maintenant cette théorie est devenue une thèse des merdias de masse et fait les manchettes. Pourquoi donc ? Je vais vous le dire : c’est parce que nous sommes en 3ème guerre mondiale.



BACK TO THE FUTURE / RETOUR VERS LE FUTUR ► PDF N° 300 de 27 pages les preuves de la création du SRAS-CoV-2 / COVID-19 à l’Université de Caroline du Nord ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/coronavirus-saga-vt-march-2020-aujourdhui-via-r71-et-jbl-juin-2021.pdf

Si tout ceci paraît familier, c’est parce que j’ai exactement écrit cela le mois dernier. Je sais que vous me l’avez déjà entendu dire, mais cela vaut de le répéter : les historiens du futur prendront peut-être la crise du CoV19 de 2020 comme le marqueur du début de la 3ème guerre mondiale ; et j’ai aussi dit auparavant que ces historiens auront torts, en assumant du moins qu’ils ne se réfèrent qu’au jeu d’échecs à 2 dimensions de surface que semblent jouer les États-Unis et la Chine dans cette version de la 3ème GM. Mais comme je l’ai déjà dit le mois dernier (NdT : nous aussi sur R71 de manière indépendante…), la 3ème guerre mondiale a déjà commencé et elle oppose l’humanité libre contre les oligarques qui cherchent à nous réduire en esclavage.

Mais on peut être certain que si et quand les oligarques décideront de vraiment plonger le monde dans le chaos et de lâcher les chiens de guerre, les escrocs du pouvoir utiliseront le narratif du “coronavirus fait dans un laboratoire” (chinois) pour justifier cette guerre. La guerre des mots fait déjà rage. Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères Zhao Lijian a déjà levé la possibilité que l’armée américaine a amené le virus à Wuhan durant les derniers jeux militaires qui s’y sont déroulés en octobre dernier. En retour, le sénateur américain Tom Cotton suggère que le virus a fuité et est une arme biologique chinoise, une affirmation qui est maintenant suivie de manière bien cavalière par certaines parties de la presse américaine sous influence “Mockingbird” (NdT : du nom de code de l’opération de contrôle de la CIA sur les médias..) ► 7 novembre 2021 ► NOUS Y SOMMES !

4. Les vraies armes biologiques attendent sous le coude : En parlant d’arme biologique, ne mettons pas de côté la possibilité que nous soyons en fait en train de gérer une telle situation. En fait, il y a de très fortes raisons de penser que c’est en fait le cas et que le déni patenté de l’idée par la clique habituelle est en fait facilement démontable comme bidouillage non-scientifique.

Un autre indice des plus intéressants le long de ce jeu de piste aux miettes de biscuit émerge avec le travail de Li Lanjuan de l’université de Zhejiang, qui rapporte maintenant la découverte de quelques 30 espèces différentes de ce SRAS-CoV-2. Quelques unes de ces espèces, incluant celle prévalente en certaines parties de l’Europe et à New York, sont capables de reproduire jusqu’à 270 fois la charge virale des espèces plus faibles. La recherche a aussi découvert un développement des plus inhabituels chez un des patients étudiés :

Les chercheurs ont aussi trouvé trois changements consécutifs, connus sous le terme de mutations tri-nucléotidiques, chez un patient de 60 ans, ce qui est un évènement rare. D’habitude, les gènes mutaient sur un site à la fois. Ce patient a passé plus de 50 jours à l’hôpital, bien plus longtemps que les autres patients du CoV19 et même ses matières fécales étaient contaminantes avec des espèces virales actives et vivantes. […]

Bien sûr, ceux qui sont à l’écoute et lisent le Corbett Report sont plus au courant. La vérité est que les programmes d’armes biologiques sont mis en place à des fins offensives. Le fait que l’anthrax par exemple, qui a terrorisé les États-Unis à la fin 2001 provenait du labo de Fort Detrick n’est qu’une toute petite indication que ces programmes existent. Le PNAC avait même mis des armes biologiques créées spécifiquement contre certaines races sur sa liste de vœux à la page 60 de leur document sur la reconstruction de la défense américaine « Rebuilding America’s Defenses .

La triste vérité est que la possibilité que des armes biologiques soient lâchées et inévitablement, utilisées dans des attentats terroristes faux-drapeau afin de blâmer la chose sur l’ennemi du moment, a toujours existé. Mais maintenant que nous opérons la transition de l’âge de la terreur à l’âge de la bio-terreur, cette possibilité a considérablement augmenté.

SRAS-CoV-2, COVID et vaccination : développement de l’infrastructure technotronique dictatoriale et Fin de l’Humanité programmée (James Corbett) ► BIOSÉCURITÉ, corbettreport du 16 janvier 2021 ► Traduction Résistance71 dans une version originale au format PDF N° 237 de 16 pages – Complétée & Enrichie par JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/corbettreport-covid-et-vaccination-biosecurite-traduction-r71-pagination-jbl.pdf

Donc, sur cette note, je vous laisse avec cette observation à glacer le sang : Rappelez-vous les dernières “Gates Notes” en date que je mentionnais dans la prédiction #1 plus haut ? Vous savez cette fameuse “première pandémie moderne” ? Et bien voici comment Bill “planificateur de pandémie” Gates parle de cette crise courante du coronavirus dans sa conclusion : “Melinda et moi-même avons grandi en apprenant que la seconde guerre mondiale fut le moment qui a défini la génération de nos parents. De manière similaire, la pandémie du CoV19, la première pandémie moderne, va définir cette ère. Personne survivant à cette pandémie #1 ne pourra l’oublier et il est impossible d’en dire trop sur la douleur que les gens ressentent maintenant et vont continuer à ressentir dans les années à venir.”

Et oui, non seulement il assimile la lutte contre cet “ennemi invisible” à la seconde guerre mondiale, comme tous les politiciens et “experts” semblent vouloir le faire dernièrement, mais il va même jusqu’à qualifier cette crise de “pandémie #1”, comme dans “1ère partie”. L’implication évidente ici est que, juste comme la première guerre mondiale fut suivie par la seconde, également, la “pandémie #1” sera suivie de la “pandémie #2”.

On se demande vraiment ce qu’il a encore comme tour dans son sac à nous montrer non ?…

PDF N° 185 de 33 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf

Euh ! Non, justement… On a toustes bien compris que Bill La Piquouze Gates voulait nous injecter jusqu’aux derniers…

Et grâce au Bien-Zélé Macron qui a accepté sa « mission » ou son PROJEEEEEEET vous allez voir qu’il va nous reconfiner et promettra de ne laisser sortir uniquement les QRCodés de la 3ème dose qui seront totalement soumis à recevoir toutes les suivantes…

Alors ? Prêts pour accepter ce 4ème reconfinement et la 3ème dose finale ou prêts à être et à incarner la RÉSISTANCE ?

NON ! On va pas s’en sortir sans sortir !

Pour beaucoup, dont je suis, #NOUS SAVONS qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et virer/destituer Macron ne nous servira à RIEN à nous le peuple ! Car, le véritable ennemi n’est pas Macron ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21).

Et comme il est clair maintenant pour tout le monde que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui ont encore quelques doutes !

C’est cela qui nous conduit, les uns et les autres, à affirmer qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et se préoccuper de tout parti politique et de son petit chef gesticulant est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, MAIS TOTALEMENT hors système, hors État et ses institutions, pour reconstruire ou mieux coconstruire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres, volontaires et autogérées !

Tout ce qui est fait et inventé pour nous diviser n’est que propaganda : l’antiracisme (choc des civilisations bidon et fabriqué de toutes pièces), le féminisme, le LGBT, le terrorisme, l’immigration, le RCA, maintenant le COnVID/ Coronavirus ou virus à couronne, le sociétal, institutionnels et institutionnalisés à dessein…

C’est pourquoi je pense que nous devrons (nous) transcender et aller au-delà des querelles de clochers de la division systémique induite, accepter nos différences et converger vers le but émancipateur commun. Si pour beaucoup c’est mission impossible. C’est pourtant la seule voie qui deviendra évidente à un moment donné. La question est de savoir s’il n’est pas déjà trop tard, c’est pourquoi, pousser à la réforme du système est pour moi perdre un temps que nous n’avons plus !

Alors ? Prêts pour le GRAND RESET ou pour le GRAND RÉVEIL ?

Car nous avons pu déterminer, chacun dans son style, que tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel d’abord et collectif ensuite est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf et que finalement, l’utopie, aujourd’hui, n’est-elle pas de croire encore en l’État, en ses institutions, en la réforme ?

OUI ► Arrêtons de nous laisser diviser sur des zones de fractures artificielles, fabriquées et amplifiées, arrêtons de nous soumettre aux vastes opérations de psychologie de masse auxquelles se livre l’oligarchie au nom de la métamorphose en cours de leur paradigme mortifère ! Comprenons une fois pour toutes qu’il NOUS suffit de leur dire NON ! Suffisamment haut et fort et de le faire suivre d’une action directe, mais non-violente, coordonnée et volontaire, donc créatrice…

UNISSONS-NOUS ! NOUS SOMMES LA SOLUTION – NOUS, LES PEUPLES DE LA TERRE…

Mais nous nous n’avons pas besoin d’eux ! Et désormais, en ABSURDISTAN vous avez toutes les preuves que Macron et sa bande iront jusqu’au bout de notre réinitialisation totale si nous ne les arrêtons pas IMMÉDIATEMENT !



JBL1960