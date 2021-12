PERPÈTE PÉPÈRES…

…MÉMÈRES & MÉGÈRES, AUSSI !…

Étant entendu, qu’il n’est pas question de se limiter à un NUREMBERG 2.0 et nous sommes bien d’accord avec R71 sur ce point ; Certains parlent déjà d’un Nuremberg 2.0 qui fera suite à cette ignominie planétaire qu’est cette fausse pandémie COVID tentant de mettre en place une dictature sanitaire de contrôle planétaire. Ceci est limitateur. Se contenter d’un tel projet, c’est dire : “réformons le système, scions les branches pourris et sauvons ce qui peut l’être…” Ceci est un leurre. Il doit maintenant devenir évident pour le plus grand nombre qu’il n’y a pas de solution au sein du système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il ne saurait y en avoir. Nous devons en sortir et changer radicalement de paradigme POLITIQUE, le reste suivra. Ne faisons pas De Fauci, Gates, [NdJBL : Delfraissy&Cie en FRANKISTAN] et quelques autres pantins mégalos des boucs émissaires de convenance pour sauver ce qui ne peut pas l’être.

PERPÈTE pour TOUSTES de RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/perpecc80t.pdf

Vous prendrez bien un dernier petit coup de Hirch ?

Coronacircus : Hirsch annonce la 6ème vague : Ces clowns trop prévisibles ne sont décidément pas drôles… et leur sinistre farce pourrait bien finir par leur péter à la figure. OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/12/13/coronacircus-hirsch-annonce-la-6eme-vague/ Covid-19 : « Ce n’est pas la peine d’aller faire la bamba partout », estime Martin Hirsch, qui s’inquiète déjà d’une sixième vague…

6ème vague…

RIEN : C’est la buée de SOT-VETAGE pour les copies qu’on forme ! Zont zuste oublié un truc : La VIE est très, très intelligente !

Quand NOUS on sème et on sèmera encore…

Et même, on DANSER A ENCORE !

Puisque la vie des hommes, des femmes, des enfants nés et non-nés, des anciens est bien peu de choses en ces temps très troublés par les pulsions génocidaires des vaXXXinés ; Et Claude, ancien Ministre de l’Intérieur la passe… en prison ► https://lemediaen442.fr/lancien-ministre-claude-gueant-a-ete-incarcere-ce-lundi-13-decembre-au-matin-a-la-prison-de-la-sante/

Notez ; quelques principes pour résister à la folie covidiste de https://francoisdesales.wordpress.com/ qui démontrent que par des chemins différents nous arrivons aux mêmes conclusions ; qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et virer/destituer Macron ne nous servira à RIEN à nous le peuple ! Car, le véritable ennemi n’est pas Macron ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21)

Et comme il est clair maintenant pour tout le monde que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui ont encore quelques doutes !

C’est cela qui nous conduit, les uns et les autres, à affirmer qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et se préoccuper de tout parti politique et de son petit chef gesticulant est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, MAIS TOTALEMENT hors système, hors État et ses institutions, pour reconstruire ou mieux coconstruire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres, volontaires et autogérées !

Tout ce qui est fait et inventé pour nous diviser n’est que propaganda : l’antiracisme (choc des civilisations bidon et fabriqué de toutes pièces), le féminisme, le LGBT, le terrorisme, l’immigration, le RCA, maintenant le COnVID/ Coronavirus ou virus à couronne, le sociétal, institutionnels et institutionnalisés à dessein…

C’est pourquoi je pense que nous devrons (nous) transcender et aller au-delà des querelles de clochers de la division systémique induite, accepter nos différences et converger vers le but émancipateur commun. Si pour beaucoup c’est mission impossible. C’est pourtant la seule voie qui deviendra évidente à un moment donné. La question est de savoir s’il n’est pas déjà trop tard, c’est pourquoi, pousser à la réforme du système est pour moi perdre un temps que nous n’avons plus !

ALORS ? PRÊTS POUR LA 3ÈME DOSE ?

OU PRÊTS POUR ÊTRE ET INCARNER LA RÉSISTANCE ICI ► IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES ?…

OUI ► Arrêtons de nous laisser diviser sur des zones de fractures artificielles, fabriquées et amplifiées, arrêtons de nous soumettre aux vastes opérations de psychologie de masse auxquelles se livre l’oligarchie au nom de la métamorphose en cours de leur paradigme mortifère ! Comprenons une fois pour toutes qu’il NOUS suffit de leur dire NON ! Suffisamment haut et fort et de le faire suivre d’une action directe, mais non-violente, coordonnée et volontaire, donc créatrice…

UNISSONS-NOUS ! NOUS SOMMES LA SOLUTION – NOUS, LES PEUPLES DE LA TERRE…

Nous nous n’avons pas besoin d’eux ! Et désormais, en ABSURDISTAN vous avez toutes les preuves que Macron et sa bande iront jusqu’au bout de notre réinitialisation totale si NOUS ne les arrêtons pas IMMÉDIATEMENT !



► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

► BIBLIOTHÈQUE PDF

► CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN

► LES CHRONIQUES DE ZÉNON

JBL1960