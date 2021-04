1 IMAGE, 3 LETTRES POUR QUE TOUT S’ARRÊTE !

Image transmise par RIEN à faire tourner sans pitié et la mascarade sanitaire au coronavirus s’arrête IMMÉDIATEMENT !

Source de l’image ► https://www.ladepeche.fr/2021/04/22/guyane-un-supermarche-propose-des-bons-dachat-pour-encourager-la-vaccination-contre-le-covid-19-9504116.php

Le Super U de Saint-Laurent du Maroni a en effet décidé d’offrir des bons d’achat d’une valeur de 5 euros aux 2000 premiers clients qui ont reçu une injection. Une initiative soutenue par l’ARS. Les critiques n’ont pas tardé à fuser, certains pensant même qu’il s’agissait d’une fake news en métropole.

Gabriel Serville, députe de Guyane, s’est étonné, dans un communiqué, « qu’un organisme d’État, l’ARS, associe une campagne de vaccination à une campagne publicitaire liée à des intérêts privés ». Il a dénoncé une forme « d’instrumentalisation de la misère » plutôt que de faire appel « à l’intelligence de la population ou à sa compréhension du contexte sanitaire ».

APPEL À BOYCOTT !

ICI- IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES !

Plutôt 1871 que 1984 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tract-pdf-appel-de-1871-a-2021-pour-une-commune-universelle.pdf

C’est la énième preuve qu’ils iront jusqu’au bout de nos vies car leur objectif c’est notre extermination par inoculation finale !

Puisque le prix de nos vies c’est 5 balles, munissez-vous de ces 5 questions à poser à tous ceux qui voudraient se faire vacciner contre un bon d’achat de 5 € ► Version TRACT-PDF N° 230321 RECTO/VERSO de JBL1960, 23 mars 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/tract-pdf-5-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf

Sais-tu que nous n’avons jamais créé de vaccins à succès contre n’importe lequel des coronavirus ? Sais-tu que cela prend en général entre 5 et 10 ans pour développer un vaccin complètement ? Sais-tu que les “vaccins” COVID sont basés sur une nouvelle technologie qui n’a jamais été approuvée pour être utiliser sur les humains auparavant ? Sais-tu que les laboratoires pharmaceutiques qui produisent ces vaccins ne peuvent pas être attaqués en justice si leurs vaccins endommagent ou tuent quelqu’un ? Sais-tu que 99,8% des gens atteints survivent au COVID-19 ?

Quand la réalité de la létalité mondiale due au COVID-19 n’est que de 0.03%

La réalité de la mortalité après vaccination ?

Elle vous est soigneusement cachée, aussi à nous d’aller à la pèche et de relayer les infos, car les merdias mainstream sont là pour nous faire accepter l’inoculation anti-covid comme seule solution (finale) !

Rapport catastrophique sur la vaccination Pfizer en Israël – Gilad Atzmon – 23/04/2021 ► https://plumenclume.org/blog/696-rapport-catastrophique-sur-la-vaccination-en-israel

Source gouvernement US : Augmentation de 6000% des décès dus à la vaccination au 1er trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2020 ► https://exoportail.com/source-gouvernement-us-augmentation-de-6000-des-deces-dus-a-la-vaccination-au-1er-trimestre-2021-par-rapport-au-1er-trimestre-2020/

Inde – L’acteur nommé ambassadeur pour promouvoir le vaccin est mort le lendemain de sa 1ère injection : Titre de l’article original en anglais : India’s Health Ambassador & Tamil Actor Vivek Dies One Day After Taking COVID Vaccine – Traduction : Lelibrepenseur.org Aguelid ► https://www.lelibrepenseur.org/lacteur-tamoul-acteur-vivek-ambassadeur-de-linde-pour-la-sante-meurt-un-jour-apres-avoir-pris-le-vaccin-covid/

France : Denis Agret : « avec 438 décès, on devrait faire une pause sur la vaccination » ► https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/debriefing-avec-dr-agret-un-point-important-sur-la-vaccination-avec-436-deces

Au moins 9710 morts suite à la vaccination Covid-19 (MàJ au 11 avril 2021) ► https://cv19.fr/2021/04/11/au-moins-9710-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/

Une loi signée par Trump commence à être utilisée par Biden pour interdire «les remèdes naturels contre la pandémie» ► https://exoportail.com/une-loi-signee-par-trump-commence-a-etre-utilisee-par-biden-pour-interdire-les-remedes-naturels-contre-la-pandemie/

Normal et logique puisque nous sommes remontés aux origines du COVID-19 et donc de BIG-PHARMA pour démontrer Comment Rockefeller créa la médecine moderne et annihila les remèdes naturels par Chris Kanthan – Mai 2020, première publication dans World Affairs 20 octobre 2015 – URL de l’article source ► https://www.globalresearch.ca/how-rockefeller-founded-modern-medicine-killed-natural-cures/5711818 – Traduit de l’anglais par Résistance 71, dans : Comprendre l’affaire du coronavirus CoV19 passe par comprendre ce qu’est Big Pharma… au début était Rockefeller… PDF N° 177 de 30 pages, mai 2020 ► Gary Allen – THE ROCKEFELLER’S FILES – Le Dossier Rockefeller ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf

+ BIBLIOTHÈQUE PDF & DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Vous voyez bien que nous sommes en capacité de faire foirer le PROJEEEEET de Macron et sa bande IMMÉDIATEMENT car : Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/tract-pdf-offert-par-jo-contourner-pour-enfin-vivre-resistance71-novembre-2020.pdf

Comment ? Juste en arrêtant de consentir, juste en disant NON, et tout s’arrête, parce que nous sommes 99% et qu’ils ne sont que 1% ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/04/23/nous-sommes-nombreux-99-999-ils-sont-tres-peu-0-001/



ASSEZ D’ICI ? ENVIE D’UN AUTRE MONDE façonné PAR et POUR NOUS ? ► ASSEZ D’ICI ? Nouvelle Chronique de RIEN, 24 avril 2021 – PDF de JBL à semer à tous les vents… ► version PDF N° 275 de 11 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/assez-dici-de-rien-pour-une-envie-dailleurs-de-jo-24-avril-2021.pdf

ARRÊTEZ DE CONSENTIR et ENSEMBLE REFUSONS de porter le masque, les confinements sans fin et les couvres-feux totalitaires et SORTONS TOUSTES DEHORS jour/nuit ► sans masque, sans vaccin, sans PASS SANITAIRE et la DICTATURE SANITAIRE s’arrêtera immédiatement !

