BAKOUNINE, L’ESSENTIEL – Dans une version PDF originale de JBL1960

À l’heure où les psychopathes aux manettes (0.001%) s’apprêtent à refermer, simultanément, les grilles de contrôle totalitaire technotronique sur NOUS, les peuples (99.999%).

Il me parait judicieux de nous remettre sous le nez les textes majeurs et essentiels de Michel Bakounine pour bien comprendre que nous avons toujours eu les moyens de faire foirer leur PROJEEEEET car de tous temps ; Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer.

Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes !

Comme je pense que nous devons (nous) transcender et aller au-delà des querelles de clochers de la division systémique induite, accepter nos différences et converger vers le but émancipateur commun.

Si pour beaucoup c’est encore mission impossible. C’est pourtant la seule voie qui devient évidente car à lire Bakounine on comprend qu’impossible est impossible !

Aussi, il n’y a pas d’autre solution que celle d’un changement radical (en profondeur, des racines mêmes de notre société humaine), un abandon, un lâcher prise de cette illusion démocratique que constituent l’État et la «république», tous deux garant du consensus du statu quo oligarchique de la maintenance du pouvoir séparé du corps social, et depuis quelque temps déjà également assujettis à la dictature du fétichisme marchand. Pour ce faire, il faut cesser d’obéir et reprendre notre destinée en main. Il est temps pour nous, peuples du monde, de devenir enfin politiquement adulte et cesser de dépendre de notre soumission à un système qui, à terme, ne fera que nous exterminer ; comme il a déjà commencé à le faire avec cette PLANdémie PLANétaire PLANifiée au Coronavirus et sa SOLUTION FINALE !

Ancré dans la complémentarité de notre diversité !

Parce que nous ne voulons pas survivre dans un monde rendu précaire et oppresseur pour le bénéfice du plus petit nombre et que nous voulons vivre debout avant de mourir en homme et en femme LIBRES !

UNION + RÉFLEXION + ORGANISATION = ACTIONS COLLECTIVES HORS INSTITUTIONS

Ignorons le Système ► Ignorons l’État et ses institutions ► Créons les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchissons et agissons en une praxis commune ► Adaptons le sublime de l’ANCIEN au NEUF, càd à la réalité du monde d’aujourd’hui ► Changeons de paradigme…

Arrêtons de nous laisser diviser sur des zones de fractures artificielles, fabriquées et amplifiées, arrêtons de nous soumettre aux vastes opérations de psychologie de masse auxquelles se livre l’oligarchie au nom de la métamorphose en cours de leur paradigme mortifère ! Comprenons une fois pour toute qu’il suffit de dire NON ! Suffisamment haut et fort et de le faire suivre d’une action directe coordonnée et volontaire, donc créatrice.

Boycott, Union et Solidarité ! Debout les Damnés de la Terre ! Parce que comme le disait si bien le grand historien Howard Zinn : “On ne peut pas être neutre dans un train en marche…” et ce train en marche, c’est à nous de lui faire prendre l’autre voie au prochain aiguillage.

À bas l’État ! À bas la marchandise ! À bas l’argent ! À bas le salariat !

Vive la commune Universelle de notre humanité réalisée !

Soyons créatifs, optimistes et faisons-nous confiance, tout simplement car tout n’est pas à réinventer, à réécrire, comme nous le prouve les écrits majeurs de Michel Bakounine que j’ai décidés de réunir dans une nouvelle version PDF grâce au travail collaboratif et en totale gratuité avec le Collectif R71 qui traduit ces lectures INDISPENSABLES, le plus souvent et qui sont toutes, dans nos blogs respectifs, en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage, libres et gratuits, car nous estimons, les uns et les autres, que tout ce qui participe de l’éveil de nos consciences et du développement de l’Humanité doit être accessible à nous tous gratuitement, et dans notre langue !

Je vous souhaite un bon voyage de lecture et espère vous retrouver sur les routes de l’impossible, bien décidés à rendre possible sans plus attendre, cet ICI et ce MAINTENANT et d’OÙ NOUS SOMMES…

