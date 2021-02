NOUVEAU DOSSIER PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ du CorbettReport du 16 janvier 2021 sur le Sars-CoV-2, COVID, vaccination et BIOSÉCURITÉ

Et pour dire NON à la Nouvelle Normalité / New Normal

SRAS-CoV-2, COVID et vaccination : développement de l’infrastructure technotronique dictatoriale et Fin de l’Humanité programmée (James Corbett) ► BIOSÉCURITÉ, corbettreport du 16 janvier 2021 ► Traduction Résistance71 dans une version originale au format PDF N° 237 de 16 pages – Complétée & Enrichie par JBL1960 ;

Comme il est clair maintenant que Macron & son Monde ont été chargés de mettre En Marche, pour nous faire monter marche par marche, l’escalier de la Grande Réinitialisation jusqu’au N.O.M. !

Il a été cependant largement documenté, et ce tout dernier dossier PDF en est une preuve supplémentaire, que NOUS pouvons faire FOIRER le PROJEEEEET de cette PLANdémie PLANétaire PLANifiée… au Coronavirus en REFUSANT la nouvelle normalité (The New Normal) de distanciation sociale et donc de confinement sans fin…

Aussi, je vous recommande de visionner, en complément, la vidéo Odysee pour Nexus (19MN25) de la généticienne Alexandra Henrion-Caude, que je relaye depuis le début, pour ma part (en cliquant sur son portrait, issu d’un de mes PDF majeur) qui traite de l’Origine du Sars-cov-2 – Traitements, Brevet et révélations, 2 février 2021.

Je rappelle juste, qu’il a été également très largement établi qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce système et espérer de ce gouvernement-qui-nous-ment, qui tient ce jour un nouveau Conseil de Défense Scientifique, qu’il « revienne à la raison » alors que Macron et son Monde sont à 50cm de nous refermer définitivement les grilles totalitaire de contrôle sur la tronche, c’est prendre un risque énorme !

Aussi, je le redis, appeler à négocier avec Macron, Castex, Le Maire, Véran nous fera perdre un temps que nous n’avons plus. Sans arme (d’attaque), sans haine, sans violence, CONTOURNONS-LES pour ENFIN VIVRE !

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et dans le même temps ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/novembre-2020-et-lan-ii-des-gilets-jaunes.pdf



Boycottons les institutions

Boycottons la dictature sanitaire qui est tout sauf sanitaire

Boycottons la vaccination COVID (pas) obligatoire à venir MAIS sans laquelle NOUS ne pourrons RIEN COVIPASS



Boycottons la 5G , technologie de la grille de contrôle , technologie de la dictature technotronique et de sa

Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles, banques inclues

Achetons et promouvons les produits locaux, boycottons les grandes enseignes : Leclerc, Auchan, Carrefour, Intermarché, Super U qui se gavent en nous obligeant à porter un masque, à utiliser un gel détergent sur les mains, et bientôt refuseront l’entrée au non-vacciné-e-s !



Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

Rassemblons-nous en comités populaires de voisinage, de travail et décidons de tout pour et par nous-mêmes…

Restons incontrôlables et imprévisibles !

Quand, aujourd’hui les gros Restaurateurs avouent qu’ils gagnent plus avec les aides de l’État à rester fermé qu’à braver l’interdiction de réouvrir…

Preuve que la solution est HORS de TOUT SYSTÈME MARCHAND, MONÉTAIRE et ÉTATIQUE

Grâce à toutes ces preuves documentaires, axons notre réflexion sur tout cela afin de pouvoir s’attendre à de meilleures actions de terrain et non pas à la sempiternelle révolte pilotée de l’intérieur qui fait changer quelque chose afin qu’au bout du compte… rien ne change… Nous somme ICI, là où TOUT COMMENCE…

Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf

Aussi, en vous attendant, nous on sème…

