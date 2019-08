Le FBI lance le « Je vous salue Marie » – La Théorie du Complot gagne ! Dean Henderson (08/08/19) Traduction JBL

Dean Henderson décoche un nouveau crochet du gauche à l’Oligarchie !

Une mandale de plus donc !

Et sur ce blog, il vous a déjà été proposé les 30 meilleurs articles en forme de coup de poing de Dean Henderson, en français, depuis 2011, dans ce PDF N° 81 de 136 pages ;



Et pour ma part, j’ai intégré les 4 derniers articles de Dean Henderson, en analyse, dans ce PDF N° 100 de 55 pages POURQUOI & COMMENT REFUSER VIA LA 5G LA VILLE CONNECTÉE

Henderson nous invitant, une nouvelle fois, à choisir soit à rejoindre les cyborgs et la dictature technotronique (et donc à fermer sa goule à tout jamais) soit à rejoindre la résistance et à l’incarner (dans cet ICI & MAINTENANT) parce que ça urge, un chouia, quand même…

Jo Busta Lally

Le FBI lance le « Je vous salue Marie » – La Théorie du Complot gagne !

Dean Henderson | 08/08/19 | URL de l’article source ► https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/08/08/fbi-throws-hail-mary-conspiracy-facts-win/

Traduit de l’anglais par JBL avec l’aide de https://www.deepl.com/translator

Le 1er août 2019, Yahoo News a publié une « nouvelle ». Ce n’est pas un hasard si le FBI a rédigé le rapport qui a soudainement fait l’objet d’une fuite en citant les théories du complot comme des menaces potentielles de terrorisme intérieur le 31 mai 2019. Entre-temps, de nombreux sites de conspiration, dont celui-ci, ont été interdits, rétrogradés et déréférencés des moteurs de recherche Google, YouTube et Facebook. Les livres ont été interdits sur Amazon.

Bien que le mémo admette que la corruption très réelle a conduit à ces « théories », ce n’est pas un hasard si, deux jours plus tard, 22 personnes ont été abattues dans un Wal-Mart d’El Paso où le « tireur » a parcouru 600 miles et est sorti du magasin avec un pantalon différent de celui dans lequel il était, selon les autorités, « car il était las de conduire et voulait manger un morceau ».

Plus tard dans la nuit, 10 autres personnes sont mortes lors d’un tir de barrage dans le bar du centre-ville de Dayton, dans l’Ohio.

Le tireur d’El Paso était, selon le manifeste qui lui a été attribué et qui a circulé partout sur le net diffusé de son propre site Web avant d’être interdit, un «suprémaciste blanc». (NdJBL : INFO LCI : la mère du tireur avait prévenu la police… Qui n’a rien fait).

Le tireur de Dayton était lui un « partisan de la gauche radicale d’Elizabeth Warren » (NdJBL : Co-listière de Bernie Sanders ICI).

Le moment de ces fusillades dans le sillage du rapport du FBI est, au mieux, suspect. Il en va de même pour les antécédents disparates et non établis des « tireurs ». Rappelez-vous que le terme « théorie du complot » a été inventé par la CIA après l’assassinat de Kennedy dans le but de discréditer les milliers de personnes qui ne croyaient pas que les balles pouvaient voler à reculons. (NdJBL : Théorie de la balle magique : 1 balle pour 7 blessures, ICI).

Hier, j’ai entendu un message d’intérêt public sur une station de radio locale soulignant l’importance de se faire vacciner. (NdJBL : Dossier REFUSER l’obligation vaccinale)

Ce matin, sur une autre station de radio locale, j’ai entendu un autre message d’intérêt public disant aux gens que « boire de l’eau fluorée » était le meilleur moyen d’assurer la santé dentaire. Vous en avez peut-être entendu parler dans votre région, puisque je pense qu’il s’agit d’un effort de propagande à l’échelle nationale.

Deux des « Théories du Complot » les plus ridiculisées par la police de l’Alphabet concernent les dangers des vaccinations et du fluorure.

Tout cela survient au même moment où des millions de personnes dans le monde entier s’éveillent au fait que les « autorités » ont fabriqué l’histoire, la science, la religion et l’économie. Nombreux sont ceux qui savent maintenant aujourd’hui que la Couronne veut la mort de la plupart d’entre nous. (NdJBL : Contre l’Agenda oligarchique de dépopulation)



En dernière analyse, la publication du rapport du FBI – non pas à la télévision ou dans les journaux, mais sur Internet, où malgré les origines du système d’armes DARPA, les faits de conspiration sont en train d’éroder l’autorité usurpée de la Couronne – est un autre signe de faiblesse des oligarques fascistes fous qui ont cannibalisé cette planète.

Ces imbéciles espéraient-ils que la publication à point nommé de ce rapport du FBI, associée aux deux traumatismes des fusillades de masse qui ont suivis, assimilerait les « théoriciens radicaux de la conspiration/du complot » à des « fusillades de masse » dans l’esprit du public, amenant les gens à abandonner leurs parents et amis qui ont la terrible habitude de chercher la vérité ?

Au lieu de cela, la masse critique des prises de conscience continue d’exploser dans un nouveau bond en avant quantique.

Les cannibales ont perdu le contrôle de leur projecteur/caméra et ils savent que le concert est presque terminé.

Comme leur récente frénésie de censure, ce cri de désespoir du « Je vous salue Marie » ne fera que convaincre davantage le public de la nature trompeuse, ténue et fragile de la matrice et de ses faibles contrôleurs de la Couronne de Néphilims consanguins.

Dean Henderson, est l’auteur de 6 livres : Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global Intelligence, Narcotics & Terror Network, The Grateful Unrich: Revolution in 50 Countries, Stickin’ it to the Matrix, The Federal Reserve Cartel, Illuminati Agenda 21: The Luciferian Plan to Destroy Creation & Nephilim Crown 5G Apocalypse

Par ricochet, lorsqu’on traduit et relayons, Dean Henderson, ou les Natifs et les peuples premiers, le Dr. Ashraf Ezzat, les auteurs et/ou anthropologues anarchistes passés, présents et/ou en devenir, ou qui que ce soit qui aura pris l’habitude de chercher la vérité et donc de remettre en cause les discours officiels on bénéficie du même traitement de censure, pour le moins, avec le déréférencement par Gogole des moteurs de recherche et pour ma part étant trop minuscule mais surtout du fait que je ne suis sur aucun réseau social.

You Tube se contentant de passer son robot nettoyeur pour effacer toutes les vidéos qui dénoncent les mensonges de l’Empire du Goulag Levant qu’il ne tient qu’à nous d’exploser en lui retirant notre consentement, d’un coup sec, pour le faire tomber à la vitesse de la chute libre…

Pour y parvenir, je vous propose de consulter cette page de mon blog ► LES PDFs RÉALISÉS PAR JBL1960, elle contient toutes les versions PDF que j’ai réalisées pour nous permettre d’y parvenir. Et c’est en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage totalement gratuits car j’estime, autant que faire ce peut, que tout ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’Éveil de nos consciences DOIT être accessible à tous et gratuitement !

Aussi, si vous trouvez votre bonheur, n’hésitez pas à le partager sans aucune pitié !

Jo Busta Lally