Preuve supplémentaire que la Paix n’a jamais été leur principal intérêt…

« La Paix n’est pas notre principal intérêt » ► David Ben Gourion



C’est pourquoi je vous propose de faire un focus sur le témoignage du Pr. Antony C. Sutton devant le sous-comité VII de la plateforme de commissions de la Convention du Parti Républicain à Miami Beach le 15 août 1972 à 14:30.

Traduit & Publié initialement par Résistance 71 en février 2012, en deux parties, j’en ai réalisé une version PDF N° 29 de 14 pages depuis et dans sa dernière version ;

Comme l’avait précisé R71 à l’époque (février 2012) en préambule : Au-delà de la révélation sans équivoque que l’Occident à construit financièrement et technologiquement l’URSS dès 1917 et ce jusqu’à au moins la guerre du Vietnam, ce témoignage vaut également pour évaluer l’évolution de la conscience politique de quelqu’un comme le Professeur Sutton.

Au moment de ce témoignage devant un comité du parti républicain à Miami Beach en 1972 (sous Nixon), Sutton était encore un conservateur convaincu, qui essayait de faire corriger la déviance du système dans lequel il croyait encore. Ce témoignage intervient 4 à 5 ans avant la publication de ses deux ouvrages dont nous avons traduit d’amples extraits sur ce blog : « Wall Street et la montée d’Hitler » et « Wall Street et la révolution bolchévique « * .

*Versions PDF revues et corrigées en mars 2019 ;

L’implication de Wall Street dans la Révolution russe (Bolchévique), par le Pr. Antony C. Sutton (nouvelle version PDF N° 27 de 69 pages) ;

Wall Street et la montée en puissance d’Hitler, par le Pr. Antony C. Sutton (nouvelle version PDF N° 28 de 56 pages) ;

D’un conservateur convaincu et en l’espace de quelques années, Sutton est devenu libertaire, tirant la seule conclusion intellectuellement valide face au niveau d’hypocrisie généralisé dans toutes les strates de la vie politique et sociale états-uniennes et de l’Occident ; c’est ainsi qu’en conclusion de son ouvrage « Wall Street et la montée d’Hitler » il déclare :

« Les crises et guerres périodiques sont utilisées pour obtenir un soutien pour des autres cycles de pillage-récompense, ce qui a pour effet de resserrer le nœud coulant autour du cou des libertés individuelles. Bien sûr nous avons également les hordes d’éponges intellectuelles, d’hommes d’affaires amoraux et de profiteurs, pour agir comme les récipients non productifs du pillage.

Arrêtons le cycle du pillage et de la récompense immorale et les structures élitistes s’effondreront. Mais pas avant qu’une majorité ne trouve le courage moral et la force intérieure de rejeter ce jeu truqué du quelque chose pour rien et de le remplacer par des associations volontaires, des communes volontaires ou des réglementations locales et des sociétés décentralisées, pour que cesse enfin le meurtre et le pillage. »

Rien n’a changé aujourd’hui, bien au contraire, regardons le niveau d’hypocrisie sans doute jamais atteint justifiant de guerres impérialistes « humanitaires » (Libye, Syrie, bientôt l’Iran), alors que la haute finance et la grosse industrie multinationales jettent en permanence de l’huile sur le feu de la discorde socialement induite.

La conclusion libertaire du professeur Sutton est plus que jamais d’actualité… Puissent les peuples sortir de la spirale de la propagande et s’en inspirer. Il n’y a pas de solutions au sein du système, il faut en sortir en le détruisant tout en instaurant une fédération des associations libres de citoyens producteurs et consommateurs responsables.

Et pour le constater encore aujourd’hui = Absolument rien n’a changé et donc tout a continué, puisque par notre silence complice, nous les laissons faire, pour le moins !

Macron comme tous les chefs d’États Européens et de la planète affirment en chœur que le commerce mène à la paix et en lisant ce témoignage du Pr. Antony Sutton vous comprendrez aisément que ceci est d’évidence faux ! Sauf qu’entre temps, on nous aura imposés le TAFTA, le JEFTA, le CETA et le MERCOSUR…

Page 10 : Personne n’a jamais présenté les preuves que le commerce mène à la paix. Et pourquoi pas ? Parce qu’il n’existe pas de preuves de cela. C’est une illusion.

Il est vrai que la paix mène au commerce ; mais cela n’est pas la même chose. Vous devez avoir d’abord la paix, ensuite vous commercez. Ceci ne veut pas dire que si vous commercez, vous avez la paix.

Mais ceci est trop logique pour les législateurs de Washington et ce n’est pas ce que les politiciens et leurs soutiens veulent de toute façon.

Le commerce avec l’Allemagne a doublé avant la seconde guerre mondiale. Cela a-t-il stoppé la guerre ?

Le commerce avec le Japon avait augmenté avant la seconde guerre mondiale, cela a-t-il empêché la guerre ?

Page 12 : Que dire de l’argument que le commerce mène à la paix ? Nous avons eu un commerce américano-soviétique depuis 52 ans. Le premier et le second plan quinquennal soviétique ont été concoctés par des entreprises américaines. Continuer une politique qui est un échec total n’est que parier sur la vie de millions d’Américains et de leurs alliés.

Page 13 : Une pensée finale ; Pourquoi la guerre du Vietnam a-t-elle continué pendant quatre longues années sous ce gouvernement ?

Avec 15 000 morts sous le gouvernement Nixon ?

Nous pouvons arrêter les soviétiques et leurs amis de Hanoï à n’importe quel moment.

Et ce sans utiliser une arme ou quoi que ce soit de plus dangereux qu’un bout de papier ou un coup de téléphone.

Nous avons la dépendance technologique de l’URSS comme instrument pour la paix mondiale. La plus humaine des armes que l’on puisse imaginer.

Nous avons toujours eu cette option. Et pourtant, nous ne l’avons jamais utilisé.

Plus l’éducation est répandue dans une société, plus la mystification pour cacher ce qui ne va pas doit être importante ; la religion, l’école et l’écriture travaillent ensemble à cet effet. Ceci n’est pas une conspiration à l’œuvre, les privilégiés de la société sont aussi victimes de la mythologie ambiante que les enseignants, les prêtres et les journalistes qui la diffusent. Tous ne font que ce qui vient naturellement et ce qui vient naturellement est de dire ce qui a toujours été dit et de croire ce qui a toujours été cru.

Nous avons une chance d’être du bon côté de l’histoire, d’arrêter de consentir et de laisser-faire et donc de nous lever et de dire : NON ! STOP ! YA BASTA !

Comment ? Par la prise de conscience et le boycott physique et idéologique tout en amenant des solutions efficaces de remplacement aux institutions oligarchiques qui nous ont été imposées depuis des siècles, l’État étant le rouage essentiel de l’oppression généralisée.

Sinon, c’est la haine pure et la guerre ad vitam æternam qui perdureront tant que nous n’y mettrons pas un terme par une décolonisation concertée par exemple et pour enclencher un nouveau paradigme en lien avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur terre.

C’est à nous de décider si nous voulons rejoindre les cyborgs et la dictature technotronique ou la résistance et l’incarner !

JBL1960

