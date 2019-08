Nous sommes TOUS des colonisés !

Certes à des degrés divers, car nous ne vivons pas la même chose, selon que l’on n’est un Natif parqué dans une REZ au Canada ou aux USA, et un simple citoyen français. Pour autant c’est la même finalité qui nous est promise à TOUS. Et contre laquelle nous pouvons lutter TOUS ENSEMBLE et ce d’où que nous nous trouvions pour peu que l’on considère que le salut de l’Occident, comme l’avenir de l’Humanité, passe par les peuples occidentaux (nous) émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur terre.

Les Natifs nous invitent ici, et encore une fois, à choisir entre la DICTATURE TECHNOTRONIQUE qui nous est promise, en Amérique du Nord via l’INDIAN ACT et les Lois Fédérales Indiennes OU la RÉSISTANCE via La Grande Loi de la Paix dans l’île de la Grande Tortue et partout ailleurs, comme en France, en instaurant une société sans/contre l’État celle des associations libres, volontaires et autogérées.

Sinon, c’est la haine pure et la guerre ad vitam æternam qui perdureront tant que nous n’y mettrons pas un terme par une décolonisation concertée !

L’ « ARGENT DU SANG » INDIEN POUR LES CRIMES COMMIS DANS LES ÉCOLES DE JOUR* AU CANADA

Mohawk Nation News | 26 juillet 2019

Traduit de l’anglais par Jo Busta Lally avec l’aide de DeepL.com Traducteur

*Écoles de Jour/Externat à la différence des Pensionnats pour Indiens

Certains » objecteurs/victimes » des crimes commis par le Canada contre les enfants autochtones dans les externats indiens n’accepteront pas le » montant du sang » du règlement proposé par le tribunal et ordonné par les génocidaires/canada coupables. Gowling WLG, sont les avocats du Canada et des étudiants autochtones !!!! Gowling veut empocher 55 millions de dollars du Canada. Les victimes autochtones reçoivent 10 000 $ chacune, peut-être.

Le Canada admet son crime de génocide et ne purge pas sa peine. [NdJBL : Voir l’analyse de la dernière mise à jour du Contre-rapport à la Commission Vérité & Réconciliation « Meurtre Par Décret – Le Crime du Génocide dans les Pensionnats pour Indien de 1840 à 1996 au Canada » ; En lien avec Justin « WaterHole » Trudeau verse des larmes de crocodile sur les viols, la stérilisation et/ou l’assassinat des gardiennes de la Terre…]

Selon David Cass, du Barreau du Canada, si une victime remet en question l’arnaque entre le Canada et Gowling WLG, appuyée par le Barreau et la Cour fédérale, les règles sont simplement modifiées. Les opposants sont rayés de la liste des victimes.

Le 12 juin 2019, le Barreau de l’Ontario a reçu la plainte suivante du citoyen concerné, l’avocat John Mann III, qui a remis en question le vol audacieux de 55 millions de dollars mis sur pied par le Canada, Gowling, la Cour fédérale et le Barreau de l’Ontario pour le génocide perpétré contre presque 200 000 enfants autochtones survivants.

De : Officiers David Cass, avocat, Heather Di Dio, avocate ;

Objet : Dépôt de plainte :

1 ) Mann a pratiqué le droit pendant plus de 42 ans, a été membre du barreau de l’État du Michigan depuis 1977 et membre du Barreau du Haut-Canada (maintenant l’Ontario) depuis 1993. Il a souligné les violations déraisonnables de la conduite professionnelle et l’ingérence inappropriée dans les relations avocat-client. Le 17 mai 2019, il a fait part de ses préoccupations à Gowling, puis au Barreau de l’Ontario par courriel. Il mentionne que deux dossiers ont également été déposés par Audrey Horn, une cliente du recours collectif de Gowling.

2) Le recours collectif de l’école de jour des Indiens a été déposé il y a plus de 10 ans, en 2009. En 2016, Gowling est devenu, d’une façon ou d’une autre, l’avocat du groupe pour tous les clients autochtones demandeurs. Le 12 mars 2019, Gowling a conclu une entente de règlement avec les auteurs, le Canada. Le premier ministre Justin Trudeau admet sa culpabilité et sa responsabilité pour les atrocités commises par le Canada tout au long de son histoire. Pourquoi les survivants doivent-ils intenter des poursuites judiciaires pour obtenir réparation pour les horribles actes répréhensibles commis par le Canada ? Pourquoi le Canada n’admet-il pas sa responsabilité dans son projet de Convention de règlement extrajudiciaire relative aux écoles de jour des Indiens [au paragraphe « 1.02 Absence d’admission de responsabilité »] ?

3 ) Les sections suivantes exigent une attention immédiate de la part du Barreau de l’Ontario [LSO] :

DROITS JURIDIQUES

13.01 Honoraires des avocats du groupe

Le Canada convient de payer aux Avocats du Groupe[Gowling] leurs honoraires et de débourser cinquante-cinq millions de dollars (55 000 000,00 $) dans les trente (30) jours suivant la Date d’entrée en vigueur.

13.05 Aucun autre droit à percevoir

Gowling et le Canada conviennent que tous les paiements versés aux membres autochtones du recours collectif des survivants ne seront pas déduits des frais juridiques ou des débours.

16.01 Coopération avec le Canada

Pour obtenir l’argent, les victimes ont dû aider le Canada à faire approuver cet accord.

16.02 Annonces publiques

Les victimes sont tenues de faire des déclarations publiques à l’appui de l’Accord. Sinon, ils ne seront pas payés.

4) Le paiement de 55 000 000 000 $ versé par le Canada à Gowling est inapproprié car 3 conditions sont requises ;

Premièrement : les premières victimes et Gowling WLG doivent » coopérer » avec le Canada.

Deuxièmement : Les victimes initiales et Gowling doivent » faire de leur mieux pour obtenir de la Cour fédérale l’approbation de la présente entente « .

Troisièmement : Les victimes et Gowling doivent » faire de leur mieux pour obtenir le soutien et la participation » de tous les autres membres du groupe à tous les aspects de la Convention de règlement.

5) Ces dispositions créent des conflits d’intérêts ainsi qu’une ingérence inappropriée et la destruction des relations avocat-client entre les clients survivants/victimes et leur avocat Gowling.

En conséquence ;

(a) Le Canada et les victimes sont tous deux devenus des clients de Gowling ;

(b) Gowling a un intérêt financier personnel de 55 000 000 $ dans le soutien des intérêts du Canada. Gowling est maintenant partie prenante à la Convention de règlement et n’est plus un avocat objectif agissant pour tous les survivants autochtones ;

(c) Gowling a divisé ses clients du groupe en deux groupes opposés, des clients qui » appuient » la Convention de règlement du Canada contre des clients » opposants » qui n’appuient pas l’entente ;

(d) Gowling était tenue de » coopérer » et de » soutenir » tout ce que le Canada voulait, tandis que Gowling devait ignorer et ne pas tenir compte des » objections » d’aucun de ses clients du groupe ;

(e) Au cours de l’audience d’approbation du règlement de la Cour fédérale, Gowling s’est opposé à chaque client qui s’opposait à l’entente de règlement proposée par le Canada parce que Gowling ne voulait pas compromettre ses intérêts financiers acquis dans le paiement de 55 000 000 $ provenant du Canada. Gowling a violé son devoir d’agir uniquement dans le meilleur intérêt de ses clients, et libre de toute influence extérieure ;

(f) Les avocats du Canada[Gowling] se sont ingérés indûment dans la relation avocat-client entre Gowling et leurs clients et l’ont détruite. D’un point de vue juridique, tout acompte et frais doivent être établis de façon confidentielle entre Gowling et ses clients seulement, sans aucune influence extérieure quelle qu’elle soit ;

(g) Comment le paiement proposé de 55 000 000 000 $ a-t-il été effectué et autorisé par le Canada, si ce n’est, à même les fonds du contribuable au cabinet d’avocats privé Gowling WLG ?

(h) Gowling doit se retirer de représenter tous les clients du groupe. La Convention de règlement proposée propose un montant de base déraisonnable de 10 000 $ et plus pour cinq niveaux d’indemnisation différents dans une institution fédérale. Tous les survivants de l’École de jour indienne ont participé de la même façon à la violence physique et mentale et au génocide culturel.

6) De plus, le site Web de Gowling confirme que le Canada était déjà client du Groupe bien avant qu’il ne soit assigné à comparaitre à titre d’Avocat du Groupe dans cette affaire : « Gowling WLG conseille un large éventail de clients à travers le Canada, y compris tous les niveaux de gouvernement et ses agences. »

Par conséquent ; il est inapproprié pour Gowling de poursuivre son propre client, le Canada.

7) Gowling ne peut réparer aucun de ces conflits d’intérêts et doit retirer sa représentation à tous les clients du groupe.

8) Le Barreau de l’Ontario doit immédiatement faire enquête sur les conflits d’intérêts et l’ingérence inappropriée dans les relations avocat-client. La Cour fédérale de Winnipeg doit être immédiatement informée des plaintes. Les clients/victimes autochtones doivent être protégés. Les avocats de Gowling et de Canada Incorpated agissent dans l’intérêt supérieur des survivants autochtones. La Déclaration de principes de la LSO porte sur la protection des peuples autochtones. Le Barreau de l’Ontario est en conflit d’intérêts en ce sens puisqu’il a le mandat d’enquêter sur ses propres membres.

9) Les victimes ne peuvent obtenir justice dans un système conçu pour poursuivre un génocide culturel systémique. De plus, le juge de la Cour Fédérale est nommé et payé par le gouvernement même qui a causé les dommages, dans une évidence automatique de partialité et de conflit d’intérêts.

10) Il y a victimisation grâce à la collaboration entre le Canada, Gowling, le tribunal et le barreau. Un processus doit être mis en œuvre en lien avec le wampum deux rangés et kaianerekowa, La grande Loi de la Paix, pour remédier aux nombreuses atrocités causées par le Canada. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones[DNUDPA] l’exige. Le monde en a besoin. La vérité l’exige. La justice l’exige.

Avec tout le respect que je vous dois ;

John R. Mann III

En fin de compte, ils sont tous impliqués dans l’arnaque, se payant mutuellement en essayant de nous faire mordre la poussière.

Derniers chiffres connus sur l’inscription des indiens (sources gouvernementales)

Rejoindrez-vous les cyborgs OU serez-vous la résistance ?

Vouloir lutter efficacement aujourd’hui contre l’empire, c’est lutter contre le fondement même de l’impérialisme occidental qui repose sur un pilier de pouvoir économique et un pilier de pouvoir idéologique étroitement impliqués l’un avec l’autre.

Attaquer ces deux piliers porteurs aura pour résultat à terme, d’effondrer l’empire. Comment ? Par la prise de conscience et le boycott physique et idéologique tout en amenant des solutions efficaces de remplacement aux institutions oligarchiques qui nous ont été imposées depuis des siècles, l’État étant le rouage essentiel de l’oppression généralisée.

Pour y parvenir, il apparaît tout à fait essentiel que les peuples occidentaux réfutent et refusent en bloc l’idéologie dominante qui les colonise tout autant que les peuples des nations colonisées, même si le degré d’oppression est (à peine) moindre, comme je le rappelle en préambule.

Il n’y a pas de solutions au sein du système, il n’y en a jamais eu, et probablement qu’il n’y en aura jamais et tant que la malfaisance régnante que nous savons être le Vatican, la City de Londres et Washington D.C. ne sera pas totalement anéantie.

Pour une réconciliation réelle avec les peuples colonisés d’hier et d’aujourd’hui, car nous avons besoin les uns des autres pour bâtir une véritable société progressiste, émancipée et libre. Il n’y a pas d’autre alternative, ni aucune solution au sein du système oligarchique coercitif, oppressif et totalement mortifère qu’on nous a imposé en nous bourrant le crâne avec la pseudo-inéluctabilité de l’affaire par une science tronquée, biaisée et falsifiée à bien des niveaux. Tout cela est bien au-delà de toute rédemption et pour y parvenir il conviendra de définitivement lâcher-prise d’avec cette ignominie colonialiste qui est le pire fléau que la terre ait portée depuis des milliers d’années.

JBL1960

