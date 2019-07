Nous sommes TOUS des Colonisés ! (PDF)

Pour une décolonisation concertée !

Lectrice assidue de Résistance 71 depuis leur début, j’ai pris une grosse mandale dans la tronche en lisant leur publication de mai 2013 « Nous sommes tous des colonisés ! » ;

Cette analyse sur le colonialisme et l’importance de ce qui les aida à formuler cette pensée cruciale à leur sens pour quiconque pensait à l’émancipation définitive de nos sociétés de la sclérose criminelle étatico-capitaliste pour enfin parachever notre humanité vraie, profonde et organique dans une société des sociétés affirmant notre être en lâchant prise de la tyrannie de l’avoir et de ses antagonismes factices inhérents :

« L’avenir de l’humanité passe par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur terre. Il n’y a pas de solutions au sein du système, n’y en a jamais eu et n’y en aura jamais ! »

Et comme l’article eut une suite en juillet 2013, je repris une deuxième mandale à la lecture de ce qui devait devenir un des articles les plus lus et téléchargés sur Résistance 71.

Étant à cette époque en pleine phase d’Éveil, je réalisais que la première des nécessités était d’abattre le plus grand fléau de l’humanité : Le colonialisme et ce par quoi il arrive toujours l’État.

Ce texte que j’ai intégré et laissé cheminer en moi, m’a convaincue, une fois conscientisé, que pour enclencher un nouveau paradigme en lien avec les peuples premiers nous devions, nous les occidentaux, décoloniser nos esprits, notamment en exigent l’effacement de nos noms des registres des baptêmes auprès des instances religieuses ou en renonçant au baptême et ce en récusation de la Doctrine chrétienne de la découverte afin d’arracher les racines du colonialisme et veiller à se qu’elles ne réapparaissent jamais…

Ce que je fis en 2015 et vous en trouverez le détail et les explications ICI.

Depuis lors, nous cheminons côte à côte avec Résistance 71, sans se connaitre et de manière différente avec nos sensibilités propres poursuivant le même objectif celui de connecter les énergies, les électrons libres pour donner l’exemple d’associations toutes aussi libres par-delà l’espace et le temps, notamment avec la réalisation de très nombreux PDFs politiques, à lire, télécharger et/ou s’imprimer gratuitement ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

C’est pourquoi j’ai plaisir à vous proposer la (re)lecture de cet article phare de R71 dans une version PDF N° 104 de 21 pages que j’ai voulue particulièrement originale dans la forme et compte tenu de l’importance du propos et de l’apport qu’il aura eu sur ma propre réflexion et l’Éveil de ma conscience politique.

JBL1960