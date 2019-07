L’indispensable de Pierre Kropotkine (1842-1921) – PDF des PDFs !

L’indispensable de Pierre Kropotkine (1842 – 1921) dans une version PDF N° 105 de 30 pages intégrant tous les PDFs de/sur Pierre Kropotkine

Présentation du PDF :

Préambule de Jo Busta Lally P. 5

Qu’est-ce que l’impôt ? P. 6

Un temps d’arrêt P. 14

Les petits expédients P. 19

Coopération & Socialisme P. 23

Kropotkine en version PDF P. 29

PDF ad hoc & Connexes P. 30

Notamment à la veille de l’Acte XXXVI des Gilets Jaunes et pour que l’esprit de la Commune demeure, que cela ne soit pas de vains mots, d’autant que le pouvoir oppresseur en place ne pourra pas, de toutes façons, arrêter tout le monde…

▼▼▼

Pierre Kropotkine est sans nul doute l’un de mes auteurs favoris, et pour le dévorer grâce à Résistance 71 qui le traduit, parfois de manière inédite, depuis sa création du fait qu’il est un monument incontournable de l’anarchie, j’ai pris plaisir à compiler ses derniers textes parus sur R71 en ce mois de juillet 2019.

Sa pensée profonde, sa réflexion et sa vision politique totalement visionnaire sont toujours d’une actualité mordante, elles nous rappellent combien rien n’aura été réglé et qu’il nous faut admettre qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce Système. Que nous devons nous organiser, nous TOUS et ensemble, sur nos lieux de travail, dans les communes afin de préparer le relai autogestionnaire ! Et afin d’exister au-delà des dirigeants, pour exister SANS EUX ! Pour ce faire nous (les peuples, avec ou sans Gilet Jaune) devrons lâcher-prise et abolir l’État afin d’embrasser l’autogestion totale !

Tous les textes de Kropotkine et à l’heure où nous sommes sommés de choisir entre résistance ou compromission, nous impulsent l’énergie nécessaire afin de changer le cours de l’Histoire de l’Humanité.

Et quand on pense qu’on peut parfaitement arriver, aujourd’hui en France, à être Docteur en Philosophie, (le genre BAC +7 ou 8) sans jamais avoir lu, analysé et commenté une ligne de Proudhon, Bakounine, ou Kropotkine pour ne citer que le trio incontournable de l’anarchie ! Cela en dit suffisamment long sur la terreur idéologique qu’ils inspirent au système non ?… Alors, il y a bien entendu une explication à tout cela ; c’est que les étudier, à terme, mènerait à la mort rapide du système. Et qu’ils ne sont pas totalement fous ! C’est pourquoi, j’ai noté qu’une certaine censure s’était mise en place dans l’alterweb en ne relayant tout simplement pas/plus les auteurs anarchistes. Tout cela participant d’une mesure de censure d’auto-conservation de cet organisme parasite que sont l’État et le capitalisme combinés…

Alors sur ce blog, étant une femme, je rends hommage à cet autre incontournable trio de femmes anarchistes que furent Louise Michel, Emma Goldman et Voltairine de Cleyre.

Et au format PDF tant celui-ci s’est révélé un parfait outil de diffusion et de partage, ces auteurs étant de plus passés dans le domaine public, nous pouvons ainsi en proposer la lecture, le téléchargement, l’impression et ce gratuitement.

Tout comme l’information doit être accessible à tous gratuitement, et que cela doit le rester, je considère et avec R71 nous sommes dans une même démarche, que TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’Éveil de nos consciences DOIT être accessible à toutes et tous et gratuitement !

Ma seule et unique gratification, outre le plaisir que je prends à réaliser toutes les versions PDF que l’on veut bien me confier, en plus de mes propres créations pures, je la trouve par le simple fait que cette page de mon blog, qui contient tous les PDFs que je réalise au fil du temps, est la plus consultée de mon blog ► LES PDFs RÉALISÉES PAR JBL1960…

Bonne lecture donc et au plaisir d’une prochaine invitation à voyager ensemble…

JBL1960