Causerie de Charles Macdonald en version PDF offerte !

Charles MACDONALD – ANTHROPOLOGUE CNRS

Causerie de Charles Macdonald du 10 octobre 2014 au CIRA de Marseille, publié par R71 le 27 juillet 2019

Charles Macdonald, Causerie d’octobre 2014, pour un changement radical de paradigme, dans cet ICI & MAINTENANT, PDF

“La possession individuelle est la condition de la vie sociale, cinq mille ans de propriété le démontrent. La propriété est le suicide de la société. La possession est un droit, la propriété est contre le droit. Supprimez la propriété tout en maintenant la possession et, par ce simple changement de principe, vous révolutionnerez la loi, le gouvernement, l’économie et les institutions, vous chasserez le mal de la surface de la terre.”

~ Pierre Joseph Proudhon, 1840, “Qu’est-ce que la propriété ?” ~

“Je pense maintenant qu’une bonne socio-anthropologie va dans le sens d’une pensée anarchiste ou anarchisante. Donc l’anarchisme chez moi est la conséquence d’une démarche anthropologique et ma pensée anthropologique n’est pas la conséquence d’une conviction anarchiste préalable.”

~ Charles Macdonald ~

PRÉAMBULE DE R71 ; Nous attirons tout particulièrement ici l’attention du lecteur sur la notion de don et de partage abordée par l’auteur en rapport avec la dette qui s’établit, ou pas, dans les différents types de société ; très très intéressant…

Notons également que Macdonald cite régulièrement 4 anthropologues que les lecteurs de ce blog connaissent bien : Pierre Clastres*, James C. Scott, David Graeber et Marcel Mauss pour le plus ancien, ce qui nous fait dire que quelque part, on ne vous a pas fait perdre votre temps… Toutes ces réflexions sont en toile de fond de notre analyse politique que nous avons publiée en 2017 sous la forme du « Manifeste pour la société des sociétés ».

Les courtes Questions/Réponses avec l’assemblée sous le texte sont très intéressantes également et particulièrement d’actualité.

Résistance 71

PRÉCISIONS DE JBL1960 : En plus de mes propres créations pures au format PDF, je réalise, gratuitement, toutes les versions PDF que R71 veut bien me confier. C'est pourquoi, en mai 2018, ils m'ont demandée d'inscrire la précision suivante, suite aux discussions et échanges permanents, en bas de page 11 sur la définition de la propriété privée ► pris dans ce manifeste dans son sens lucratif et d'exploiteur et à ne pas confondre avec la possession de leur Manifeste Politique ► Manifeste pour la Société des sociétés, publié en octobre 2017. Précision qui prend tout son sens, à la lecture de cette causerie, entre autres choses…

J’espère tout simplement que cette (nouvelle) invitation au voyage de lecture aux côtés de Charles Macdonald vous apportera un éclairage nouveau sur le pourquoi, spécifiquement, en France ça roupille sévère et pire comment elle s’est mise EnMarche en dormant…

C’est l’heure de se réveiller ! D’arrêter de somnambuler, et/ou de comater !

Et pour faire rejaillir la flamme que certains ont allumés le 17 novembre 2018 en enfilant un Gilet Jaune/Yellow Vest quand pour d’autres, elle n’attendait plus que la vôtre pour être en capacité d’embraser tout l’empire…

JBL1960

*Pierre Clastres, disparu accidentellement le 29 juillet 1977 ► Hommage à Pierre Clastres, 1977 – 2017 l’héritage d’un anthropologue politique 40 ans après sa mort, version PDF N°33 de 54 pages, publication du 29 juillet 2017.