J’ACCUSE… NOUS ACCUSONS… ILS/ELLES DÉGAGENT…

Aussi, je vous propose d’adapter les chefs d’accusation lancés par Jean-Jacques Crèvecœur à vos pays et ses institutions, dirigeants politiques, représentants syndicaux, merdias aux ordres… respectifs ;

Covid-19 : « J’accuse » – de Jean-Jacques Crèvecoeur – 1er janvier 2022

VIA RI – LME ► Source ► https://soleilverseau.com/2022/01/03/covid-19-jaccuse-de-jean-jacques-crevecoeur-1er-janvier-2022/

Merci de diffuser largement cette vidéo et ce texte à toute votre communauté. Que vous soyez québécois ou non, il suffira de modifier les noms pour décrire la réalité de vos pays respectifs…

« J’accuse »

Texte de Jean-Jacques Crèvecœur

Je suis Jean-Jacques Crèvecœur. Je suis citoyen du Québec depuis dix-huit ans. Et en tant que citoyen résistant :

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé d’avoir menti à la population, dès le début, en lui faisant croire qu’il n’existait aucun remède contre la covid, alors que les médecins de terrain et la communauté scientifique internationale avaient démontré dès le début l’efficacité de l’hydroxychloroquine, de l’azithromycine, de l’ivermectine, de l’artémisia annua, du zinc, de la vitamine C, de la vitamine D, de l’ozone et bien d’autres… ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé de nous avoir fait croire, malgré toutes les statistiques disponibles, que cette maladie était terriblement mortelle pour l’ensemble de la population, tout cela dans le but de nous imposer des armes bio-terroristes déguisées en vaccins ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé d’avoir provoqué la mort de plusieurs milliers de personnes âgées dans les CHSLD (EHPAD), les laissant agoniser dans leur urine et leurs excréments, dans la solitude et le désespoir le plus total ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé d’avoir traumatisé les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, en les rendant potentiellement responsables de la mort de leurs parents et de leurs grands-parents ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé d’avoir vendu notre souveraineté nationale aux mondialistes du forum de Davos, dirigé par Klaus Schwab ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé d’être les agents serviles des Nations Unies en nous imposant, sans notre consentement, les 17 objectifs de développement durable, objectifs qui signeraient la fin définitive de toute démocratie ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé d’avoir posé les bases d’un régime totalitaire, pire que ceux de Lénine, Staline, Pol Pot, Mao Zedong, Hitler, Mussolini réunis ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé d’avoir piétiné et violé la charte des droits et libertés du peuple, d’avoir bafoué la constitution et d’avoir confisqué le pouvoir au profit de quelques prédateurs milliardaires ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé d’avoir détruit l’économie réelle, celles des travailleurs autonomes, celles des petites et moyennes entreprises en décidant de façon totalement arbitraire ce qui était essentiel et ce qui ne l’était pas ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé de manipuler le peuple québécois en utilisant les pires techniques d’ingénierie sociale pour menacer, pour culpabiliser, pour soumettre et pour contraindre les plus fragiles parmi nous ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé d’avoir endetté le Québec pour de très nombreuses années et d’avoir dilapidé des centaines de millions de dollars pour opérer une propagande médiatique mensongère, pour mettre en place des mesures sanitaires infondées sur le plan scientifique et totalement inefficaces ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé d’avoir détruit la vie sociale, culturelle, familiale et spirituelle de huit millions et demi de Québécois et de Québécoises ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé d’avoir instauré un apartheid plus pernicieux que celui d’Afrique du Sud, en créant une classe de citoyens privilégiés parce que soumis à la dictature techno-sanitaire et une classe de sous-citoyens exclus parce que conscients, éveillés et rebelles ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé d’être responsables des milliers de suicides des enfants et adolescents qui n’espèrent plus aucun avenir prometteur et lumineux, responsables des suicides des entrepreneurs désespérés et ruinés, responsables des suicides des vieux abandonnés à leur solitude ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé d’être responsables, par leurs mesures politiques insensées et injustifiées, des violences conjugales et des maltraitances des enfants à l’intérieur des familles ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé de soumettre toute la nation québécoise à la troisième phase d’une étude clinique expérimentale concernant des injections pour le moins hasardeuses et dont on ne possède aucun recul à propos des effets secondaires à moyen et long terme ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé de violer le droit du travail et le code de Nuremberg en imposant aux professionnels de différents secteurs la vaccination obligatoire, piétinant ainsi le sacro-saint principe du consentement libre et éclairé en matière de soins de santé ;

— J’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé d’hypothéquer la santé et la fertilité des enfants en faisant la promotion d’une vaccination d’autant plus inutile et dangereuse qu’aucun mort n’a été déploré chez les moins de 18 ans en 2020 ;

— J’accuse également les journalistes des médias mainstream d’avoir terrorisé la population en répandant de manière continue les chiffres gonflés et manipulés des soi-disant morts du covid ;

— J’accuse les journalistes des médias mainstream de n’avoir donné la parole qu’à des experts favorables au narratif gouvernemental, rejetant systématiquement tous ceux qui remettaient en doute la thèse officielle ;

— J’accuse les journalistes des médias mainstream d’avoir injurié, ridiculisé, diffamé, caricaturé, non seulement tous les lanceurs d’alerte qui se sont levés contre ce totalitarisme sanitaire, mais aussi tous les citoyens qui refusaient des mesures injustifiables et injustifiées détruisant nos vies et nos familles ;

— J’accuse les journalistes des médias mainstream d’avoir semé les graines de la violence et de la division au sein des familles, des associations, des églises, des entreprises, en qualifiant de conspirationniste et de complotiste toute personne qui cherchait le sens et la vérité au milieu de cette mer de mensonges ;

— J’accuse également les médecins de famille, les médecins spécialistes et les directeurs d’institutions médicales de nous avoir laissé tomber, préférant se taire et encaisser des primes financières plutôt que de défendre le serment d’Hippocrate qu’ils avaient pourtant juré de respecter ;

— J’accuse également les avocats, les juges et les magistrats de nous avoir abandonnés aux mains des psychopathes et des sociopathes qui violaient nos droits et nos libertés et de ne pas nous avoir défendus sous prétextes que nous étions des dangers pour la démocratie ;

— J’accuse également les syndicats d’avoir trahi leurs membres non seulement en se pliant aux injonctions de la CAQ (Coalition Avenir Québec), mais surtout en devenant les promoteurs des mesures iniques et liberticides supposées lutter contre cette pseudo-pandémie ;

— J’accuse enfin l’ensemble du personnel politique, les députés et les élus municipaux de s’être couchés devant la prise de pouvoir et le coup d’état perpétré par Messieurs Legault, Arruda et Dubé, laissant à ces derniers le libre exercice de l’abus de pouvoir caractérisé ;

— Pour toutes ces raisons, en tant que citoyen résistant du Québec, j’accuse Messieurs Legault, Arruda et Dubé, les journalistes des médias mainstream, les médecins, les avocats, les magistrats, les juges, les syndicats, le personnel politique et tous leurs collaborateurs de haute trahison à l’égard de notre nation et de complicité de crime contre l’humanité.

J’appelle les citoyens à mettre un coup d’arrêt à l’instauration de ce régime totalitaire tourné contre l’ensemble de la nation québécoise.

Pour toutes ces raisons, j’appelle les citoyens québécois conscients et courageux à rejoindre ce mouvement de résistance global et déterminé…

Pour ma part, afin que cet APPEL rassemble vraiment TOUT LE MONDE, et n’oublie personne, il convient de rappeler qu’en 1990, les Mohawks vous avaient prévenus, vous les canadiens et québecois de papier qui vous étiez rendus sur place pour voir ce qu’il s’y passait, que ; Quand ils en auraient fini avec nous (les natifs) ce serait votre tour…

Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée – For Murder By Decree ► À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 au format PDF N° 230 de 115 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf

Cliquer pour accéder à for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf

Et, donc votre tour est venu !

Notre tour est venu à toustes !

Selon le PLAN qui avait déjà été muté en PLANdémie à la variole par les mêmes qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité aujourd’hui et qui ont confinés les Natifs de l’île de la Grande Tortue / premiers cobayes des armes virologiques et biologiques, dès 1492 au N.O.M. du Fric, du Flouze et de la Sainte-Ozeille pour les siècles et les siècles… Si nous les laissons faire aujourd’hui encore !

Ensemble, afin de ne pas reproduire les mêmes FATALERROR / erreurs fatales du passé qui nous ont conduites exactement où nous sommes ; Remplaçons l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires par notre complémentarité unificatrice !

Pour y parvenir et nous aider à formuler nos chefs d’accusations en conscience et le plus justement possible ;

Je vous conseille ces deux lectures majeures ;

Ancestralité, nature humaine et solution au marasme actuel… La survie du plus amical ? Résistance 71 – 2 janvier 2022 – La survie du plus amical ? Pourquoi Homo sapiens a survécu aux autres humains ? Revue “Humans” du 27 novembre 2021 – Kate Ravillious : “Les causes de la disparition de l’homme de Neanderthal il y a près de 29 000 ans renvoient à notre propre actualité. Les plus récentes données archéologiques montrent qu’il n’y a pas eu une extinction massive mais au contraire, une disparition progressive résultant probablement de la conjonction de plusieurs facteurs… Leur disparition semble coïncider avec l’arrivée en Europe de groupes d’hommes modernes, il y a environ 45 000 ans. Ils ont cohabité pendant environ 12 000 ans. […] Neanderthal n’était ni inférieur ni supérieur à nous : il était simplement différent, ni une brute épaisse, ni un “bon sauvage”.” ► Marylène Patou-Mathis, paléontologue, maître de recherche au CNRS, spécialiste mondiale de l’homme de Neanderthal, 2010 ;



Et en attendant le PDF complet des traductions de l’anglais au français et par de larges extraits de Résistance 71 ; Le CHAPITRE 3 du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. « The Real Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health » / “Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique” – Skyhorse Publishing, novembre 2021, 450 pages, que de manière inédite je compile au fur et à mesure de leur traduction tant l’heure est grave en COVIDLAND et particulièrement en FRANKISTAN ces derniers jours avec la mise en place du paSSe vaXXXinal envers et contre toustes !…

Comprenez bien que ;



AUSSI LEVONS-NOUS & DONNONS-NOUS RDV ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES pour tisser ensemble le fil du reste de notre vie…

