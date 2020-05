Expérience d’Ingénierie Sociale planétaire en cours, version PDF : Importantes Mises à Jour !

Parce qu’il est encore temps de refuser la nouvelle normalité de DISTANCIATION SOCIALE qu’on tente de nous imposer partout et à la schlague et pour démasquer la mascarade et mettre un coup d’arrêt à la Dictature Technotronique En Marche contre nous, les peuples, et contre l’Humanité !



Je vous propose cette importante mise à jour de mon Dossier Spécial Coronavirus au format PDF qui passe donc de 125 à 159 pages ► Expérience d’Ingénierie Sociale Planétaire en cours au Coronavirus, CoV19 de JBL1960, MàJ Mai 2020

Le SOMMAIRE, se compose comme suit, toujours du plus récent au plus ancien par ordre de publication ;

SOMMAIRE P. 3

Préambule de Jo Busta Lally P. 4

Présentation de ce PDF Spécial Coronavirus par JBL1960 P. 7

Présentation de la MISE à JOUR de Mai 2020 P. 8

Les Cavaliers de l’Apocalypse Sanitaire (Tony Cartalucci) P. 9

LE DOSSIER ROCKEFELLER / THE ROCKEFELLER’S FILES par Gary Allen version PDF & Gestion de la crise par Macron et son monde P. 17

Ouvrons les grilles virtuelles & sortons de ce verrouillage atroce ! (Peter Koening) P. 18

Virus de la peur ou Peur du Virus ? Vidéos du Pr. Henrion-Caude + Refusons le traquage par Linky & Cie version PDF P. 27

Le Dernier Avertissement / Avertissement Final de Mohawk Nation News P. 28

Pour un AutreFutur : Débranchons Macron le cyborg et son monde (Autre Futur) P. 31

Prédictions : ce qui arrivera ensuite dans la crise du Coronavirus (James Corbett) P. 33

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS (PDF & LIENS) AVRIL 2020 P. 41

Psychose à la Coronavirose pour la vaccinose ? (Tony Cartalucci) P. 42

La meilleure défense… C’est l’attaque ! (Veterans Today) P. 46

Alors ? Prêt-e-s pour le Grand « Reset » ? (Kurt Nimmo) P. 49

Sus au Coronavirus ! L’Heure est au déconfinement ! (Vaneigem + Tony Cartalucci) P. 52

Crise Coronavirus… Se morfondre ou se réjouir ? (R71) P. 59

À la rencontre des entreprises pressenties pour mettre en place le « système de surveillance coronavirus » (TLAV) P. 63

Le Temps Zéro Nouveau est arrivé… (James Corbett) P. 68

Évolution du Système de contrôle pyramidal de Mohawk Nation News P. 75

« Reset » – Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? Société anonyme – Mars 2020 P. 81

France ; MEURTRE PAR DÉCRET N° 2020-360 du 28 mars 2020 (Analyse de l’info par JBL) P. 87

TOUT CE QUE VOUS NE DEVEZ SURTOUT PAS SAVOIR SUR LE CoV19 ! (Gordon Duff) P. 90

France sous Loi Martiale Médicale – C’est quoi la prochaine étape ? JBL P. 93

France ; 4ème semaine de confinement : Opération COVID129(84) en cours ? (Analyse de l’info par JBL) P. 96

CoV19 : Expérience de Milgram en cours ? Edward Bernays – PROPAGANDA – Version PDF P. 99

CoV19 Planétaire : Organisation Mondiale de la Sinistrose à la Coronavirose… (James Corbett) P. 100

Coronavirus – Aucun vaccin n’est nécessaire pour guérir P. 110

CoV19 J15 en France ; Coronavirose vers un fiasco planétaire ? (GD pour VT) P. 111

Psychose, Macronavirose, Vaccinose et Pot-Aux-Roses (Xochipelli/DG) P. 120

DICTATURE TECHNOTRONIQUE EN MARCHE ! (JBL1960) P. 123

CoV19 : Aux Origines… Comme quoi il n’y a pas de (BIO)HAZARD ! (GD/VT) P. 125

CoV19 : À propos d’un Nouveau Pearl-Harbor neurotoxique (Ian Greenhalgh pour VT) P.129

Le Nouveau Pearl-Harbor est arrivé… (L’équipe éditoriale de Veterans Today) P. 132

CoV19 en Italie : Vaccinose & Pot-Aux-Roses… (Henry Makow traduit par Petrus Lombord pour Alter Info) P. 135

Macron déclare la guerre au « Coronavirus »… (Analyses croisées par JBL de R71/Larry Romanoff & Autres) P. 137

Xochi – le Vendredi 13 mars de l’An 02 des Gilets Jaunes (Xochipelli/DG) P. 145

Les indispensables pour dire NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE En Marche… (Analyses JBL) P. 148

PDFs indispensables pour DIRE NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE En Marche (Vidéos & PDF) (JBL1960) P. 154

Conclusion de Jo Busta Lally P. 159

Je reprécise, à toutes fins utiles, qu’il n’a jamais été question de refuser d’appliquer des règles d’hygiène de bon sens qui peuvent nous prémunir d’attraper ce virus, ni même de nier l’efficacité de certains vaccins.

Mais bien, après de nombreuses recherches, de refuser la DISTANCIATION SOCIALE comme LA nouvelle norme que tentent de nous imposer Macron et son monde, Merdias inclus, comme SEULE capable d’endiguer l’épidémie, JUSQU’AU VACCIN !

En France, la gestion calamiteuse de cette crise par Macron et son gouvernement, qui cherchent à criminaliser TOUTES CRITIQUES à leur encontre, démontre, pour le moins de l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication et de notre domination. Tant il est clair que l’étape suivante est notre fichage par traçage, en vue d’une vaccination à nanotech massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller ► Les Cavaliers de l’Apocalypse Sanitaire…

En France la preuve par Sanofi ► https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/15/coronavirus-contre-le-bien-commun-sanofi-oppose-la-necessite-de-financer-ses-nouveaux-vaccins_6039754_3234.html ;

Si vous avez lu Peter Koening, James Corbette, entendu le Pr. Henrion-Caude, le Pr. Raoult, et bien d’autres, ils sont très nombreux, non seulement il nous faut sortir du TOUT VACCIN, mais surtout la solution n’est pas, n’a jamais été, dans ce cas précis, la VACCINATION !

Ce que je m’attache à dénoncer, et à refuser, c’est l’OBLIGATION vaccinale et de distanciation sociale et la coercition induite des Lois Martiales Médicales et toutes ses conséquences.

Le temps presse de nous poser, collectivement, les bonnes questions car les suites de cette crise fabriquée (ou pas) du CoV19 prend une tournure des plus sinistres et si nous laissons faire sans rien dire et sans réagir les criminels irresponsables du haut de la pyramide, demain, au N.O.M. de la lutte contre le coronavirus on nous OBLIGERA au traçage, au dépistage, à l’isolement et à prendre tout traitement, y compris le vaccin et que cela nous plaise ou non !

Car, demain, si nous refusons d’être traquer, dépister, et bien les autorités refuseront de vous laisser sortir pour faire vos courses ► Gouverneur de l’Etat de Washington : « Ceux qui refuseront le test COVID-19 ne seront pas autorisés à sortir de chez eux pour faire leurs courses » ;

Ne croyez pas que cela ne sera pas possible en France ; Pour le Monsieur Déconfinement (Jean Castex), « le problème n’est pas le manque de tests mais que les gens se fassent tester » ► https://www.huffingtonpost.fr/entry/pour-le-monsieur-deconfinement-le-probleme-nest-pas-le-manque-de-tests-mais-que-les-gens-se-fassent-tester_fr_5ebad355c5b6f7594fc6da91 ;

Tous pourris, tous vendus à Big Pharma et au Nouvel ordre mondial… Zombies de tous les pays, réveillez-vous ! OD Trump annonce qu’il mobilisera l’armée pour vacciner contre le CoV19 !

Cette publication de dernière minute ► Zoom sur les Covidiens – Gordon Duff – Source Veterans Today, 9 mai 2020 traduction Résistance 71, dans : CoV19… Le déroulement de la PsyOp à Yankland (Veterans Today) ;

N’acceptons pas d’être transformés en Covidiens, restons humains, juste humains…

JBL1960