Mme Gilead et l’Odyssée…

Explorateur de Liens d’Intérêts ► https://transparence-sante.covidinfos.net/

Au Top des 13 des Conflits d’Intérêts : Mme Karine Lacombe ► 212.209€, dont 28.412 € de Gilead porte, haut, sur le podium le N° 3 !

Derrière le Pr Jacques Reynes de Montpellier 291.741 €, dont 48.006 € de Gilead et 64.493 € d’Abbvie – La Palme d’Or revenant au Pr François Raffi de Nantes (à Montaigu ?) : 541.729 €, dont 52.812 € de Gilead voir le classement total dans ; Grâce à Bill LaPiquouze Gates, Big-Pharma va se faire un max de flouze !

Ah vous voyez que les femmes savent faire aussi mâle que les hommes ?

On tient une championne, là ! Sûr qu’en se rasant tous les matins, Mme Giléad doit chanter ♫BIG-PHARMA♪BIG-BISOU♫



“L’infecte Karine Lacombe annonce un « troisième confinement » et menace d’une « vaccination obligatoire » – Vous avez bien lu, j’ai écrit « infecte » et non « infectiologue ». Il serait temps, en effet, que les médias qui invitent l’abominable « Circé des seringues » (Nicolas Bonnal) la passent au désinfectant pour la laver de ses liens d’intérêt avec Big Pharma… Chacune de ses interventions ne vise qu’une chose : convaincre le public des bienfaits du vaccin et lui vendre les produits des labos qui la rémunèrent ! OD” ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/11/20/infecte-karine-lacombe-annonce-un-troisieme-confinement-et-menace-vaccination-obligatoire/

Sur Didier Raoult :

“[…] Des personnalités comme Didier Raoult ont très rapidement coopté le débat public et ont empêché le débat scientifique par leur virulence et leur emprise sur les réseaux sociaux. Quand une personne qui ne connaît rien à la médecine entend d’un côté une scientifique comme moi qui dit que ça va être dur, et que de l’autre vous avez une personne qui assure avoir trouvé le remède miracle, je comprends qu’il soit attiré par un discours simpliste. C’est donc très difficile de construire un discours scientifique dans ces conditions. Seul le recul et le temps sont les meilleurs ‘juges’”.

Ah, ça ; On vous avait prévenu ! Elle s’entraine au tir de bazooka la Karine ! Bon, c’est vrai que nous ne sommes pas tous mes-2-seins, ça se saurait sinon, mais le problème, c’est que la Karine ne fait pas l’unanimité chez les Blues Blanches non plus !

Actuellement, tous les jours, vous avez les preuves que ce gouvernement-vous-ment !

«Nous n’avons pas menti sur les chiffres, nous avons fait mentir les chiffres» – ENTRETIEN – Capacité en réanimation, impact du confinement… Le directeur de l’Agence de Santé d’Île-de-France revient sur la situation de l’épidémie ► https://www.lefigaro.fr/sciences/nous-n-avons-pas-menti-sur-les-chiffres-nous-avons-fait-mentir-les-chiffres-20201121 – Même réservé aux abonnés (absents ?) Le Figaro n’est pas vraiment un journal de gauchistes !… + Réouverture des commerces : découvrez le nouveau protocole sanitaire présenté ce vendredi – Le texte contient plusieurs modifications et restrictions supplémentaires pour les commerces. Il doit encore être validé la semaine prochaine ► https://www.lefigaro.fr/societes/reouverture-des-commerces-decouvrez-le-nouveau-protocole-sanitaire-presente-ce-vendredi-20201120

Voilà, donc pour votre santé vous n’aurez PLUS aucun liberté !

Vous avez ici, ou ailleurs, toutes les preuves qu’il n’y a pas plus de surmortalité due au coronavirus en 2020 que de beurre en branche !

Données INSEE annuelles ;



NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS TOUTES CAUSES CONFONDUES

2019 : 612 000 † soit 1677 † / Jour

2018 : 609 648 † soit 1670 † / Jour

2017 : 606 274 † soit 1661 † / Jour

2016 : 593 865 † soit 1627 † / Jour

Et même dans les EHPAD où c’est un autre problème, en effet, nous savons, aujourd’hui que chaque année environ 150 000 personnes soit ±12 000/mois décèdent en EHPAD sur une population de 600 000 personnes (il y a environ 400 000 en plus dans les Maisons Médicalisées). Donc ce qui s’est passé est beaucoup plus grave, car il a été volontairement choisi de laisser mourir dans des conditions indignes les résidents des EHPAD et lorsqu’on le pouvait, il a même été autorisé par décret de les euthanasier au Rivotril pour ne pas risquer de saturer les URGENCES des HÔPITAUX…

Alors que depuis 15 ans tous les gouvernements successifs SUPPRIMENT des lits y compris en ce moment même ; On nous ordonne pour la seconde fois de RESTER CHEZ SOI (même si on n’en a pas) et de ne surtout pas tomber malade, de prendre du Doliprane de mettre un masque même pour aller pisser. On nous interdit de se voir, de s’embrasser, de fêter Noël, les anniversaires, et pire on nous interdit de nous vêtir chaudement, de se chausser, bref on nous interdit de SURVIVRE en nous donnant le choix entre MOURIR ou NE PLUS VIVRE…

Mieux ou Pire, c'est selon : Klaus Schwab, l'un des apôtres du Grand Reset et de la suppression progressive de la souveraineté des États, cette âme noire, donc, réfléchie à comment Arrêter et juger ceux qui célébreront Noël – Nous sommes actuellement en contact avec les ministres du gouvernement britannique. Nous leur conseillons, au vu d'une pandémie sans précédent, de mettre en œuvre une législation permettant d'arrêter et de juger ceux qui célébreront Noël [en 2020]



Relisez donc la Blonde à retardement, Mme Giléad allias Number Three : Sur l’évolution de l’épidémie : “Je suis confiante. Il y a un frémissement et on sent que les choses sont en train de s’améliorer. Malgré tout, il était nécessaire de maintenir le reconfinement. Cependant, il faut que l’on réfléchisse à une manière de mieux déconfiner que la première fois. Il ne faut pas reprendre notre vie d’avant, sous peine d’aller tout droit vers un troisième reconfinement, qui d’ailleurs n’est pas complètement exclu. Il faut que nous soyons très prudents jusqu’à ce que l’on puisse vacciner en masse et bénéficier d’une certaine immunité. Jusqu’à l’été il va falloir instaurer des règles strictes, mais je l’espère, sans confinement. Nous pourrons fêter Noël et le 31 décembre, mais cela me semble complètement illusoire de penser que l’on va faire la fête comme ‘avant’.”

RAPPEL : En Argentine et au Pérou ils sont confinés, masqués depuis le mois de Mars, et on constate un nombre record de mortalité ! Alors que la Suède qui n’a ni confinée sa population, ni obligée au port du masque mais pratiquée d’autres règles pour endiguer l’épidémie s’en sort MIEUX que nous et toute l’Europe ! Alors ?

Quand assez est-il assez ?

MAINTENANT !

Je le redis, sans haine, ni violence, parce que ça c’est leur truc à eux ; Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes !

ENSEMBLE dans cet ICI et ce MAINTENANT parce que c’est le moment et surtout que c’est notre affaire à TOUSTES ► R71 ; Quelle connexion entre la mort du capitalisme et le N.O.M. En Marche ? 16 Novembre 2020 – Version PDF N° 216 de 14 pages.

