France – ConVide19 : Hé ? Les Zélateurs-Délateurs ? C’est quoi la prochaine étape de la Masque-à-rade ?

L’élimination sur place des réfractaires et des porteurs partiels de masque, sous vos applaudissements ?

En cas de seconde vague, et jusqu’au vaccin, masque tu porteras ?

SUREMENT PAS !

Je vous recommande la dernière vidéo de Silvano Trotta du 7 août 2020

Visière plus efficaces que les masques !

Alors que la Canicule s’installe, que les gens suffoquent sous leurs masques à 42 degrés, nous allons vous démontrer que les visières apportent plus de protection que les masques, mais qu’elles ne semblent pas intéresser nos gouvernants. Question : Pourquoi ?

Source : https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_publication-des-conclusions-des-enquetes-sur-la-contamination-au-covid-19-au-sein-du-groupe-aeronaval

Parce que la muselière est un rite de passage vers le Nouvel Ordre Mondial, et la meilleure preuve de notre soumission totale envers nos maitres !

Donc, comprenez que notre INSOUMISSION est un facteur de notre ÉVOLUTION ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

Et également celle-ci, du 6 août 2020 ► https://www.youtube.com/watch?v=tJp0ysBNtWg

Silvano Trotta : Certains s’inquiètent de résultats de tests positifs au Covid19. On verra une étude sur le sujet. On reviendra sur le travail de France Soir, sur les analyses qu’ils fournissent et on parlera avec son directeur, des études Discovery et surtout Recovery. Des révélations stupéfiantes et inquiétantes.

https://www.lalibre.be/debats/opinions/pourquoi-l-arrete-ministeriel-covid-est-illegal-5f2bec38d8ad586219049846

https://www.varmatin.com/vie-locale/coronavirus-deux-plages-de-pampelonne-sommees-de-fermer-pour-raisons-sanitaires-551372

Pour ma part, je vous recommande cette autre lecture sur France Soir du 5 août 2020, du fait que la pression pour la vaccination obligatoire revient au galop : Gardasil : résultats cancérologiques actuels des vaccins anti HPV ► http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/gardasil-resultats-cancerologiques-actuels-des-vaccins-anti-hpv et je précise que c’est une préconisation du Pr. Didier Raoult, qui souhaite même étendre cette vaccination aux jeunes garçons, alors qu’il a été démontré des conséquences mortelles des campagnes de vaccination contre le papillomavirus aussi bien chez les jeunes filles que les jeunes garçons. Tout est là en analyse et vidéo ► NON la SOLUTION n’est pas la VACCINATION !

Pourquoi vous ne pouvez pas avoir confiance en Macron, le cyborg, et son monde, càd, ce gouvernement-qui-vous-ment ;

Depuis Beyrouth, le chef de l’État a fait le point sur la situation sanitaire en France, conseillant le port du masque en extérieur – « Je crois qu’il faut prendre l’habitude de porter ce masque », a-t-il ajouté, rappelant que le précédent Conseil de Défense avait autorisé « les élus qui le souhaitaient d’imposer le port du masque dans certaines conditions, y compris à l’extérieur » ► https://www.sudouest.fr/2020/08/07/coronavirus-pour-macron-il-faut-prendre-l-habitude-de-porter-ce-masque-7725355-10618.php ;

Le Conseil de Défense est une mascarade, comme le Conseil Scientifique, que Patrick Pelloux appelle à dissoudre : Le médecin urgentiste, président de l’association des médecins urgentistes de France (AMUF), était face à Matthieu Rouault, ce mercredi 5 août, pour l’interview politique sur RMC (VIDÉO)

Pourquoi ça urge ; Coronavirus : près de 2 Français sur 3 favorables au port du masque à l’extérieur ► https://www.lepoint.fr/sante/coronavirus-pres-de-2-francais-sur-3-favorables-au-port-du-masque-a-l-exterieur-09-08-2020-2387133_40.php Une majorité souhaite que le masque devienne « obligatoire pour toute personne se rendant dans un lieu public ouvert », selon un sondage publié dimanche.

Ça urge parce que partout, les zélateurs-délateurs, nous intiment de porter correctement la muselière ► IN VIVO : Là où les covidiens passent… et 2 jours plus tard, dans une autre enseigne, c’est carrément le vigile, à l’entrée qui a demandé à mon époux de mettre son masque correctement sur le nez, alors qu’il faisait 40° !

Autre témoignage à lire ► https://lesmoutonsenrages.fr/2020/08/09/temoignage-sur-lhysterie-covid-19/ Une jeune femme qui baisse son masque pour parler au téléphone, dans un bus. Un passager qui se trouve bien plus loin et qui s’en prend à elle. Récit d’un psychodrame qui en dit long sur l’aliénation de la population.

Ailleurs ► https://www.midilibre.fr/2020/08/07/au-grau-du-roi-haut-les-masques-9011134.php

À Paris et en Ile de France, dès lundi 10 août : Lundi, dès 8 heures, le masque sera obligatoire pour les plus de 11 ans* dans plusieurs zones très fréquentées de la région et à Paris ► https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/covid-19-paris-et-l-ile-de-france-imposent-le-masque-en-exterieur-des-lundi-08-08-2020-8365320.php

*VIDÉO VOSTFR de Test : niveau de C02 dans les masques de 4MN37 par un enfant de 11 ans… Tout y passe, y compris la visière !

Aussi, je vous conseille fortement de prendre connaissance de l’avis de la généticienne française, le Pr. Alexandra Henrion-Caude, si vous ne me croyez pas, ce que je peux comprendre, dans ce billet, la vidéo complète, en analyse ► CoV19 : La généticienne Alexandra Henrion-Caude vous dit tout – Le Zoom – TVL – Vidéo Complété & Enrichi par JBL

En complément de lecture, pour vous faire votre propre opinion ;

Sur l’inefficacité à vous protéger des contaminations virales ou infectieuses incluant le coronavirus des masques médicaux ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf

Dans ce tout dernier PDF : Nouvelles données pour refuser le port du masque, rite de passage au Nouvel Ordre Mondial ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf & à la page 14, NOUVEAU, un modèle de lettre à adresser/déposer/remettre à tous les médecins-traitants, qui participent dans la grande majorité, à la mascarade, en suivant, à la lettre les directives gouvernementales VIA l’ARS en nous obligeant à porter un masque, qui est un dispositif médical, en toutes connaissances de causes = sur son inefficacité à nous protéger du virus, sur la dangerosité de son port prolongé, en refusant de dresser des dérogations, même aux personnes reconnues handicapées, pour de simples visières, prescrivant des masques FFP1 en de rares cas spécifiques, mais pour l’avoir documenté, nous savons que la respiration sera encore plus difficile. Preuve que les médecins génocideurs, main dans la main avec tous les (ripou)litiques de tous bords vont tenter de nous l’imposer à la maison, pour dormir !

Sur l’illégalité des amendes qui ne vont pas manquer de pleuvoir, comme à Gravelottes, sous les applaudissements des covidiens : la lettre PDF de Maître Carlo Alberto BRUSA : « Je vous autorise à imprimer le présent document, à le déposer dans tous les Commissariats et toutes les Gendarmeries, afin qu’il soit donné large écho aux erreurs graves commises par la mise en œuvre d’une répression qui n’a aucun fondement légal ni réglementaire. » https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/illegaliteamendes.pdf que vous pouvez contact VIA RÉACTION19 par mail : reaction19fr@gmail.com

Vous pouvez consulter le site : covidinfos.net – Leur dernière publication ► https://covidinfos.net/covid19/il-faut-refuser-ces-vaccins-contre-le-covid-19-affirme-le-dr-pierre-cave/1613/

Ce supplément PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/divulgation_importante_sur_le_covid.pdf que l’on m’a transmis il y a peu qui récapitule les actions à mener en se mutualisant, seul, nous n’avons aucune chance…

Mes 2 dernières réalisations, spécifiquement sur le port du masque obligatoire dedans, maintenant dedans, et bientôt dans votre chambre à coucher ;

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

Je vous laisse farfouiller dans ma Bibliothèque de PDFs, il y en a près de 200, tous en lecture, téléchargement, impression, diffusion, partage, libres et gratuits ! Aussi ne vous privez pas et servez-vous, partagez sans pitié ce qui vous aura plu ! C’est Jojo qui régale !

