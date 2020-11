AUX RECONFINÉ-E-S DE FRANCE ET DE NAVARRE !

Le DÉCONFINEMENT c’est MAINTENANT !

Pas de déconfinement en 3 temps, même si c’est beaucoup plus charmant, c’est beaucoup moins tentant qu’un reconfinement au prochain printemps, PARCE QU’ON N’A PLUS LE TEMPS !

PREMIÈREMENT :

De partout s’élèvent des voix pour dénoncer l’arnaque de la PLANdémie PLANétaire au CoV19 qui a conduit, en France, Macron et son gouvernement-qui-ment à nous reconfiner, toujours masqués, et maintenant dès l’âge de 6 ans, en attendant de TOUSTES nous vacciner !

Un éminent pathologiste affirme que le COVID-19 est “le plus grand canular jamais perpétré sur un public sans méfiance” – Source Aube Digitale du 19/11/20 ;

Le Dr Roger Hodkinson, pathologiste de haut niveau, a déclaré aux représentants du gouvernement albertain, lors d’une conférence téléphonique, que la crise actuelle du coronavirus est “le plus grand canular jamais perpétré sur un public sans méfiance”. VIA Olivier Demeulenaere du 22/11/20

Le médecin a déclaré que rien ne pouvait être fait pour arrêter la propagation du virus, à part protéger les personnes âgées plus vulnérables et que toute cette situation représentait “la politique jouant à la médecine, et c’est un jeu très dangereux“ .



Hodkinson a fait remarquer que “la distanciation sociale est inutile car le COVID est diffusé par des aérosols qui parcourent une trentaine de mètres avant d’atterrir”, et il a appelé à la réouverture immédiate de la société pour éviter les dommages débilitants causés par le confinement.

Hodkinson a également clamé que les mandats de port obligatoire de masques étaient totalement inutiles.

“Les masques sont totalement inutiles. Il n’y a aucune preuve de leur efficacité”, a-t-il déclaré. “Les masques en papier et les masques en tissu sont simplement des signes de vertu. Ils ne sont même pas portés efficacement la plupart du temps. C’est tout à fait ridicule. Voir ces gens malheureux, sans éducation – je ne dis pas cela dans un sens péjoratif – voir ces gens se promener comme des lemmings obéissant sans aucune base de connaissances pour mettre un masque sur leur visage“.

Le médecin a également critiqué le manque de fiabilité des tests PCR, notant que “les résultats positifs des tests ne signifient pas, comme le souligne le néon, une infection clinique”, et que tous les tests devraient cesser parce que les faux chiffres “provoquent l’hystérie du public”.

Hodkinson a déclaré que le risque de décès dans la province de l’Alberta pour les personnes de moins de 65 ans était de “un sur trois cent mille”, et qu’il était tout simplement “scandaleux” de fermer la société pour ce que le médecin a déclaré “n’être qu’une autre mauvaise grippe”.

“Je suis absolument scandalisé que cela ait atteint ce niveau, tout devrait s’arrêter demain”, a conclu le Dr Hodkinson.

RAPPEL : les statistiques officielles du gouvernement italien publiées le 24/03/20 et que tout le monde a voulu ignorer et dont plus personne ne parle surtout ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf

DEUXIÈMEMENT :

DEMAIN commençant AUJOURD’HUI : Refusons de continuer la mascarade TOUT DE SUITE ► MAINTENANT !

NON au port du masque obligatoire PARTOUT par TOUSTES !

DERNIER TRACT-PDF pour STOPPER le MUSELAGE & LA DICTATURE SANITAIRES EN MARCHE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tract-pdf-stop-au-muselage-sanitaire-et-aux-lois-martiales-medicales.pdf

Sur l’inefficacité à vous protéger des contaminations virales ou infectieuses incluant le coronavirus des masques médicaux ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

NON à l’interdiction de circuler librement – de se réunir – de se serrer la main – de s’embrasser – de se baigner – de lire – de s’habiller – DE VIVRE !

NON à la dictature technotronique en marche VIA la 5G ► STOPPONS LES DÉLIRES TECHNOTRONIQUES – Septembre 2020 par Jo Busta Lally – Version PDF N° 204 de 48 pages

TROISIÈMEMENT :

NON À LA VACCINATION OBLIGATOIRE vs LE SARS-COV-2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/aux-convidiotes-de-la-terre-qui-attendent-le-vaccin-par-jbl1960.pdf

ATTENTION DANGER Note d’expertise pour le grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM (version PDF) – Dr Christian Velot – Généticien moléculaire à l’université de Paris-Saclay

Président du conseil scientifique du Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le génie Génétique (CRIIGEN) plus haut ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertise-vaccins-gm_c.velot-02_traite-02.pdf

RÉSISTANCE71 de ce jour : note très importante parue sous format PDF en septembre dernier du Dr Velot, généticien moléculaire à Paris-Saclay concernant les dangers plus que potentiels des vaccins utilisant la technologie des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) tels que les quelques vaccins en cours de développement pour cette « pandémie » du SRAS-CoV-2 générant la COVID19. Ce document, comme l’indique le titre, a été rédigé à l’attention du grand public et n’est donc pas difficile ni à lire ni à comprendre.

Nous invitons à le lire et à le faire circuler sans aucune modération. Ceci préfigure un autre article / traduction que nous publierons très bientôt sur ce sujet même de la dangerosité des vaccins OGM (ARNm) et les énormes conflits d’intérêt qui font passer par dessus-bord tout principe de précaution. Les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna sont des vaccins expérimentaux utilisant cette technologie (ARNm ou ARN messager), qui sont en phase d’être mis à la disposition des gouvernements pour une vaccination de masse mondiale, après un court-circuitant des procédures d’usage et une expérimentation humaine hyper courte et des plus douteuses, avec des effets secondaires et de mutation génétique potentiels absolument inconnus et d’après les recherches mêmes… imprévisibles. Comme le disent depuis longtemps tous les experts généticiens n’ayant pas de conflit d’intérêt en la matière : le danger est réel et doit être pris en compte.

RAPPEL PDF N° 178 de 19 pages : Affaire CoV19-OGM : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS Retrouver tous documents PDFs ad hoc et connexes dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & dans mon

Pour dire NON à la DICTATURE SANITAIRE En Marche !

SINON ?!!

Macron et son monde vont vous faire faire reset !

À VOUS DE VOIR si vous voulez faire gouzi-gouzi !

Ils sont peu (0.001%) – Nous sommes nombreux (99.999%)

Et 10 à 15% de la population est tout ce dont nous avons besoin !

JBL1960