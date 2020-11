♫Déconfinons-nous ♪ Tout de suite ♪ très très vite ♫

ET REFUSONS TOUT NET la VACCINATION OBLIGATOIRE !

OUVRONS-LA AU CONTRAIRE POUR DIRE NON !

À Macron et son Monde et parce que nous le voyons bien qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce système ! Il n’y en a jamais eu et il n’y en aura jamais !

Négocier avec ce pouvoir en place, comme avec tout pouvoir c’est collaborer, c’est “croire” en la réforme, or ce système est irréformable, la preuve par Macron, hier soir, à la télévision !

Sans haine, sans violence car c’est leur truc depuis toujours, et surtout parce qu’il semble évident qu’ils n’attendent que cela pour nous réprimer dans le sang. Non ! Mais par la force de nos convictions LIBÉRONS-NOUS IMMÉDIATEMENT n’attendant plus ► DÉCONFINONS-NOUS et surtout REFUSONS LA PIQUOUZE à ARNm du Dr. Bill LaPiquouze Gates pour que Big-Pharma engrange un max de flouze !



Preuves ci-dessous que depuis le début, l’objectif de la PLANdémie PLANétaire au nouveau CORONAVIRUS est le contrôle des populations par de nouveaux VACCINS !

À relier avec mon dernier billet ► AUX RECONFINÉ-E-S DE FRANCE ET DE NAVARRE !

Parce qu’ils sont peu ( 0.001% et que nous sommes nombreux ( 99.999% ) et que 10 à 15% est TOUT CE DONT NOUS AVONS BESOIN !

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► (PDF) de l’Expérience d’Ingénierie Sociale PLANétaire au Coronavirus en cours !

Dernière Chronique du presque Dr. T’Ché-Rien pour mettre la Kabale en cavale (PDF 5 pages par JBL1960) ► Chronique du presque Dr T’CHÉ RIEN pour mettre la kabale en cavale, 25 novembre 2020 par JBL1960 et désamorcer la blonde à retardement une bonne fois pour toutes avant qu’elle ne nous pète à la goule !

AN II des Gilets Jaunes ► TRACT-PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/novembre-2020-et-lan-ii-des-gilets-jaunes.pdf

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et dans le même temps :

Boycottons les institutions

Boycottons la dictature sanitaire qui est tout sauf sanitaire

Boycottons la vaccination COVID obligatoire à venir

Boycottons la 5G technologie de la dictature technotronique et de sa grille de contrôle

Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles, banques inclues

Achetons et promouvons les produits locaux

Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

Rassemblons-nous en comités populaires de voisinage, de travail et décidons de tout pour et par nous-mêmes…

Restons incontrôlables et imprévisibles !

METTONS UN COUP D’ARRÊT À LA TERREUR VACCINALE : Ce qui n’est pas dit sur le vaccin COVID de Pfizer par William F. Engdhal traduction Résistance71 ► Vaccin SRAS-CoV-2 ce qu’on ne vous dit pas… De la politique eugéniste à la terreur vaccinale ?

ATTENTION DANGER Note d’expertise pour le grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM (version PDF) – Dr Christian Velot – Généticien moléculaire à l’université de Paris-Saclay et Président du conseil scientifique du Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le génie Génétique (CRIIGEN) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertise-vaccins-gm_c.velot-02_traite-02.pdf

SUR RÉSISTANCE71 : note très importante parue sous format PDF en septembre dernier du Dr Velot, généticien moléculaire à Paris-Saclay concernant les dangers plus que potentiels des vaccins utilisant la technologie des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) tels que les quelques vaccins en cours de développement pour cette « pandémie » du SRAS-CoV-2 générant la COVID19. Ce document, comme l’indique le titre, a été rédigé à l’attention du grand public et n’est donc pas difficile ni à lire ni à comprendre.

Nous invitons à le lire et à le faire circuler sans aucune modération. Ceci préfigure un autre article / traduction que nous publierons très bientôt sur ce sujet même de la dangerosité des vaccins OGM (ARNm) et les énormes conflits d’intérêt qui font passer par dessus-bord tout principe de précaution. Les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna sont des vaccins expérimentaux utilisant cette technologie (ARNm ou ARN messager), qui sont en phase d’être mis à la disposition des gouvernements pour une vaccination de masse mondiale, après un court-circuitant des procédures d’usage et une expérimentation humaine hyper courte et des plus douteuses, avec des effets secondaires et de mutation génétique potentiels absolument inconnus et d’après les recherches mêmes… imprévisibles. Comme le disent depuis longtemps tous les experts généticiens n’ayant pas de conflit d’intérêt en la matière : le danger est réel et doit être pris en compte.

NON À L’OBLIGATION VACCINALE : Vaccination contre le COVID : le pouvoir tenté de violer la libre disposition de son propre corps (Source OD – du 23/11/20) – Rappelons pourtant que le droit de refuser de se soigner est reconnu et protégé par la Cour de Cassation ► Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309 ;

REVOIR/RELIRE la généticienne Alexandra Henrion Caude, que je relaie, en analyse depuis mai 2020 ici-même ;

STOPPONS tous les DÉLIRES TECHNOTRONIQUES ► STOPPONS LES DÉLIRES TECHNOTRONIQUES – Septembre 2020 – par Jo Busta Lally – Version PDF N° 204 de 48 pages ;



REFUSONS LINKY TOUT SIMPLEMENT ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/article-lci-du-2-aout-2019-sur-les-incendies-causes-par-linky-censure-et-recree-par-jbl1960-en-novembre-2020.pdf + l’Arrêt 17 novembre 2020 de la Cour d’Appel de Bordeaux N° RG 19/02419 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K75N et FAVORABLE aux opposants au LINKY ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/linky-ca-bordeaux.pdf PREUVE qu’il ne faut rien lâcher, jamais !

BRISONS, ENSEMBLE, LES CHAINES DE LA DISSONANCE COGNITIVE pour faire foirer leur PROJEEEEEEET de PLANdémie PLANétaire ► R71 ; Quelle connexion entre la mort du capitalisme et le N.O.M. En Marche ? 16 Novembre 2020 – Version PDF N° 216 de 14 pages ► DÉMASQUONS LA MASCARADE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tract-pdf-stop-au-muselage-sanitaire-et-aux-lois-martiales-medicales.pdf



STOPPONS NET LEUR PROJEEEEEEEET DE GRAND RESET EN COURS ► Reset – Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? Zénon, mars 2020 à la Page 7 : […] il s’agit aussi d’une offensive morale, visant à nous faire accepter comme la nouvelle norme sociale de laisser mourir les plus faibles. D’une sur-sollicitation émotionnelle, alimentée par des citoyens eux-mêmes, peu conscients du mécanisme de prédation à l’œuvre, et appelant à toujours plus de contrôle public au lieu d’agir selon leur propre sens de la responsabilité personnelle.

ENCLENCHONS UN NOUVEAU PARADIGME , en lien avec tous les peuples de la Terre ► BIBLIOTHÈQUE PDF ► ICI & MAINTENANT !

Sinon, c’est fin de partie pour l’Humanité !

Est-ce vraiment ce que vous voulez ?

Pas moi, et jusqu’à mon dernier souffle je résisterai, debout et le plus possible non masquée !

JBL1960

♫ DÉCONFINONS-NOUS ♫

Juliette Croco – Déconfinez-moi Illustration du billet de Juliette Croco – Déconfinez-moi !

♫Déconfinons-nous ♪ Tout de suite ♪ très très vite ♫