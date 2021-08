EXPLOSION EN VOL DU CORONAFAKE !

Comme Charles Lindberg (père) sénateur en 1929 avait dit en substance : qu’à partir de maintenant (la crise et le crack de 1929), toutes les crises économiques seront planifiées… Voir mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS pour remonter aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée…



Des documents de l’HHS qui font l’effet d’une bombe : Le CDC n’a jamais isolé le moindre “virus Covid-19”

L’année dernière, lorsque les sceptiques du virus covidien affirmaient qu’il n’existait pas de virus covidien, je n’étais pas du tout d’accord. En tant que scientifique spécialisé dans l’alimentation, propriétaire de laboratoire et inventeur de deux brevets publiés basés sur l’analyse par spectrométrie de masse, je savais que le SRAS-CoV-2 avait été séquencé génomiquement. Je pensais, à tort, qu’il avait été isolé, purifié et déterminé comme étant la cause de la maladie du COVID-19.

Un an plus tard, il s’avère que les sceptiques avaient raison. Et les avertissements de personnes telles que le Dr Thomas Cowan, Sally Fallon, le Dr Andrew Kaufman, Jon Rappoport, David Icke et d’autres étaient justes. (Je leur ai depuis présenté mes excuses à tous dans un podcast public).

Dr Andrew Kaufman, Dr Tom Cowan et Sally Fallon Morell : l’existence du SRAS-CoV-2 n’a toujours pas été prouvée.

Comment en suis-je arrivé à réaliser que l’establishment médical et scientifique a fabriqué tout cela ? Et quelle est l’explication de la maladie très réelle que les gens ressentent ?

Je vais partager cette histoire ici, mais en bref, les virus du rhume et les fragments de virus du singe trouvés dans les vaccins contre la grippe sont mal étiquetés “covid”, et il y a une arme biologique à base de protéine de pointe qui est distribuée via les injections de vaccin. Tout cela est bien réel. Mais il n’existe pas de virus covid-19 réel, physique et isolé qui a été prélevé sur des personnes malades et dont on a montré qu’il pouvait infecter d’autres personnes et les rendre malades. Ce dont nous sommes réellement témoins ici, il semble maintenant, c’est de trois choses distinctes :

1). Un cocktail de virus du rhume étiqueté “covid” qui circule et provoque des maladies chez certaines personnes, très probablement en raison du manque d’exposition du système immunitaire aux virus de type sauvage pendant tous les blocages mondiaux.

2). Une nanoparticule toxique à base de protéine de pointe injectée à des personnes sous forme de “piqûre de coagulation”… et qui est probablement en train de se répandre, provoquant des effets secondaires nocifs chez d’autres personnes non vaccinées.

3). Un système frauduleux de PCR “caséométrique” conçu pour marquer presque n’importe qui comme “positif” en se basant presque entièrement sur le nombre de cycles que les instruments de préparation d’échantillons PCR sont chargés d’effectuer, amplifiant ainsi le bruit de l’instrument au point d’obtenir un résultat “positif”. Presque tout peut être marqué comme “positif”, y compris des fragments de matériel génétique provenant des vaccins contre la grippe des années précédentes.

Ces trois éléments – combinés aux programmes d’hystérie de masse des médias – ont permis d’atteindre un niveau de peur globale et de terrorisme psychologique que le monde n’a jamais connu auparavant. Mais il s’avère que tout cela est basé sur des mensonges. Et voici comment nous le savons.

Aucun matériau de référence certifié pour le virus isolé du SRAS-CoV-2 /COVID-19

En tant que propriétaire de laboratoire, scientifique publié et analyste de spectrométrie de masse, je connais très bien le processus d’utilisation des matériaux de référence certifiés (MRC) pour valider les méthodes d’analyse et les séquences d’étalonnage des instruments. (J’ai passé beaucoup trop de soirées à créer des dilutions en série de standards à l’aide d’une pipette Gilson, croyez-moi…)

[NdJBL : Lire ce billet ► Si tous les Non-Vaxxinés et les Vaxxinés de la Terre se donnent la main : J'attends donc qu'on me présente un spectre Raman avec la bande caractéristique de l'oxyde de graphène dans ces produits destinés au public.]

Voici comment le processus se déroule normalement dans un laboratoire scientifique légitime :

Étape 1) Acquérir le MRC de la chose que vous voulez tester (“analyte”). Cela signifie qu’il faut acquérir un étalon purifié, isolé et de concentration connue, généralement dans un support tel que l’eau, ou sous forme de poudre sèche. Par exemple, lorsque je teste le mercure dans les aliments, j’ai un étalon de mercure certifié avec une concentration connue de mercure, dissous dans l’eau, l’acide nitrique et l’acide chlorhydrique.

Étape 2) Faire fonctionner le CRM comme un échantillon, à différentes concentrations, pour construire une “courbe” qui apprend effectivement à l’instrument à quoi ressemble l’analyte et comment le détecteur de l’instrument réagit à différentes concentrations de l’analyte. Le résultat final est une “courbe quantique” qui sera utilisée à l’étape 3.

REMARQUE : les instruments vont “faire correspondre” la chose que vous recherchez par diverses méthodes, en filtrant toutes les autres choses qui ne correspondent pas. Dans le travail de spectrométrie de masse, les molécules sont identifiées par leur masse moléculaire, les modèles de fragmentation des ions et le temps d’élution sur les colonnes de chromatographie. Pour qu’une substance corresponde, elle doit répondre à tous ces paramètres. Dans les tests PCR, une “concordance” est une séquence génomique composée de paires de bases, définie dans une bibliothèque numérique qui peut ou non avoir été comparée à un standard physique réel dans le monde réel.

Étape 3) Passez des échantillons inconnus dans l’instrument (sérum sanguin, urine, salive, eau, extraits d’aliments, etc.) et voyez si l’échantillon inconnu contient la substance que vous recherchez (l’analyte). Comme vous avez construit une courbe quantique, vous pouvez également déterminer la concentration de l’analyte dans l’échantillon d’origine. Cette concentration est généralement exprimée en masse par rapport au volume, par exemple en ng / ml (nanogrammes par millilitre). Un nanogramme est un milliardième de gramme. Lorsque nous analysons des aliments pour y détecter du glyphosate, nous pouvons détecter aussi peu que 1 nanogramme par millilitre, ce qui en dit long sur l’extrême sensibilité des instruments haut de gamme.

Il s’agit du processus permettant de tester quelque chose et d’identifier la quantité de quelque chose qui se trouve dans quelque chose d’autre. Par exemple, si vous voulez déterminer si une personne est atteinte du “covid”, vous devez déterminer la concentration de virus covid-19 dans son sang (c’est-à-dire la “charge virale”). C’est la science / biologie 101.

Quel est le problème, alors ?

Vous seriez stupéfait de réaliser à quel point la fraude scientifique est profonde. Considérez ces points critiques :

Point n° 1 : Il ne semble pas exister de matériaux de référence certifiés isolés et purifiés pour le virus SRAS-CoV-2 “covid”. J’ai vu des entreprises qui prétendent vendre des “isolats” contenant des virus covidés, mais dans leur propre description, elles expliquent que leurs flacons contiennent du matériel génétique provenant de “cellules hôtes” (cellules humaines) ainsi que de cellules sériques bovines, ce qui signifie qu’il s’agit d’un cocktail d’on ne sait quoi. Pourtant, on l’appelle un “isolat”.

Exemple concret : BEI Resources, qui propose ce qu’ils appellent un “isolat” de covid-19, que vous pouvez trouver sur ce lien. Comme l’indique la description de cet “isolat” de covid-19 : “….

… [C]e produit ne convient pas comme préparation d’antigène de cellules entières car le contenu protéique est largement contribué par la cellule hôte et le sérum bovin fœtal utilisé pendant la propagation du virus.

En d’autres termes, la majeure partie du matériel génétique de l’”isolat” provient en fait de cellules humaines. Il ne s’agit donc pas du tout d’un isolat. Le virus covidien n’est pas isolé. En fait, cet “isolat” contient du matériel génétique viral, du matériel génétique humain et du matériel génétique bovin, plus tout autre virus présent dans le sang des personnes et des vaches. Il pourrait y avoir des millions de nanoparticules différentes présentes, chacune contenant ses propres séquences de matériel génétique.

Point n° 2 : si vous n’avez pas de matériaux de référence isolés et certifiés, vous ne pouvez pas développer un test d’analyse légitime. Et c’est exactement ce que la FDA admet dans ses propres documents, qui indiquent que puisque les virus covid-19 n’étaient pas disponibles pour le développement du test PCR, ils l’ont “simulé” en utilisant des cellules humaines et des fragments de coronavirus de banque de gènes. Extrait du document de la FDA :

Étant donné qu’aucun isolat quantifié du virus 2019-nCoV n’était disponible pour une utilisation par les CDC au moment du développement du test et de la réalisation de cette étude, les tests conçus pour la détection de l’ARN du 2019-nCoV ont été testés avec des stocks caractérisés d’ARN complet transcrit in vitro … introduits dans un diluant composé d’une suspension de cellules humaines A549 et d’un milieu de transport viral (VTM) pour imiter l’échantillon clinique.

En d'autres termes, ils ont simulé le virus covidien en utilisant des cellules de banque de gènes délibérément et faussement étiquetées "covidiennes". C'est ainsi que le test PCR a été développé. La FDA l'admet.



Point n°3 : Si vous n’avez pas d’isolat de MRC, vous ne pouvez pas calibrer les instruments par rapport à un échantillon connu. Et cela signifie que les tests PCR ne sont pas calibrés par rapport à quelque chose de réel et physique. Au lieu de ça, ils s’appuient sur des bibliothèques numériques téléchargées fournies par le CDC, le même groupe de pression de Big Pharma qui est le fer de lance de cette escroquerie au covid.

Point n°4 : Les instruments de PCR sont incapables d’effectuer une analyse quantitative. Les résultats “positifs” ne sont rien d’autre que du bruit de fond amplifié. Aucun instrument PCR ne peut vous dire quelle quantité d’un certain matériel génétique a été trouvée dans un échantillon original. Il peut simplement détecter la présence de matériel sur une base oui/non. Dans les sciences de laboratoire, on appelle cela une analyse “qualitative”, et non une analyse quantitative.

Dans l’analyse qualitative, le facteur clé est la “limite de détection” (LOD) de l’instrument. Quelle quantité de l’échantillon peut encore créer un “hit” pour l’instrument ? Dans tous les instruments, pour que la LOD soit scientifiquement valable, elle doit être supérieure au bruit de fond, sinon elle n’a pas de signification scientifique. Tous les instruments produisent un bruit de fond, c’est-à-dire des “pics” ou des “occurrences” qui représentent la statique du détecteur, pourrait-on dire. Ces bruits existent à un niveau de fond, même lorsque l’instrument ne fonctionne pas.

Pour vous montrer à quoi cela ressemble, considérez le graphique suivant. Il montre des résultats de spectrométrie de masse sur un spectre de masses. L’axe horizontal est le m/z (masse sur charge), qui est simplifié en “masse” pour la discussion générale. Il s’agit de la masse des molécules ou des particules détectées.

Remarquez les lignes rouges et orange en bas de chaque graphique. C’est en grande partie le bruit de fond de toutes les masses. Remarquez ensuite le pic orange très élevé qui s’élève au-dessus du bruit de fond. C’est la masse de la molécule qu’ils recherchent. Il peut s’agir d’un pesticide, d’un contaminant, d’un nutriment, etc.

Il est important de noter que si j’augmentais l’amplification du détecteur, le “bruit de fond” en bas de l’écran s’étendrait verticalement pour remplir l’écran. L’écran tout entier serait “touché” par chaque masse, car l’amplification est augmentée. C’est l’équivalent de ce que font les instruments PCR lorsqu’ils effectuent plus de 30 cycles. Ils amplifient le bruit, et prétendent ensuite avoir un résultat sur le covid.

Mais parce qu’ils l’ont amplifié tant de fois, ils ont oblitéré toute capacité à dire avec certitude ce qu’ils ont, ou même combien ils en ont. Parce que la limite de détection (LOD) n’est pas scientifiquement valable si elle ne peut pas détecter un pic dans le bruit de fond.

En général, lors de la validation d’une méthode, la limite de détection doit être au moins trois fois plus élevée que le bruit de fond, ce qui signifie qu’un “pic” doit être trois fois plus élevé que le bruit de fond. Tout ce qui est inférieur à cela est considéré comme un faux bruit de fond. Et lorsque vous effectuez un travail quantitatif, vous avez généralement besoin d’un signal au moins 10 fois supérieur au bruit de fond.

Pourtant, les instruments PCR prennent le bruit de fond et l’amplifient jusqu’à ce qu’ils obtiennent un résultat “positif”. Ce “positif” est ensuite appelé de manière absurde un “cas de covidie”, même si cela ne signifie littéralement rien d’un point de vue scientifique légitime.

L’ensemble du processus utilisé aujourd’hui via la PCR est une science de pacotille qui ne passerait même pas l’audit de laboratoire le plus élémentaire. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la plupart de ces entreprises de PCR ne sont pas accréditées ISO. Ils ne passeraient pas un seul audit. (Mon laboratoire est accrédité ISO avec un audit annuel, comprenant des tests de précision de quantification en aveugle via des instruments de spectrométrie de masse pour s’assurer que nous atteignons nos objectifs de précision).

À lire également : Toujours aucune preuve scientifique que le virus Woo-Woo est réel. Le Dr Judy Mikovits confirme tout cela dans une interview récente.



[NdJBL : Voir la vidéo choc intitulée "Plandemic (Pandémie Planifiée)" du Dr. Judy Mikovits, Docteur en biologie moléculaire à l'Université George Washington – Source Ciel Voilé – VOSTFR ► https://www.brighteon.com/ba245530-cb9b-467f-83c2-34fa5da54da0]

Le Dr Judy Mikovits, auteur de Ending Plague, a confirmé tout cela lors d’une récente interview avec moi. Elle a non seulement confirmé qu’il n’existe pas de virus covid-19 isolé, récolté et purifié à partir d’une personne malade et dont il a été prouvé qu’il pouvait causer la maladie chez une autre personne, mais elle a également confirmé que le Dr Fauci avait spécifiquement choisi un échantillon de laboratoire militarisé, infecté par un cocktail de coronavirus, pour l’utiliser comme base de recherche sur le gain de fonction via l’Institut de virologie de Wuhan.

En d’autres termes, le Dr Fauci savait qu’il construisait un ragoût viral Frankensteinien que le CDC frauduleux et la communauté scientifique complice qualifieraient simplement de “covid”. Grâce à l’hystérie des médias de masse, ils pouvaient pousser la plupart de la population à se soumettre à des vaccins conçus pour inoculer à la population des armes biologiques à base de protéines de pointe, également développées sous les conseils et les directives de financement de Fauci.

[NdJBL : Preuves que les SCIENTIFRICS savaient pertinemment depuis le début ce qu'ils faisaient ce que nous confirme dans cette chronique N° 305 de 4 pages le Presque Dr. T'Ché-RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/proteine-spike-les-scientifrics-savaient-par-rien-le-23-juin-2021-enrichie-par-jbl.pdf]

Ainsi, la véritable histoire ici est que Fauci et le CDC ont utilisé des coronavirus communs pour simuler la pandémie de covidés afin d’injecter aux gens une véritable arme biologique : la protéine spike augmentée.

Il est important de noter que le Dr Mikovits confirme que tout ceci a été initié par l’armée américaine, ce qui signifie que les institutions militaires américaines et chinoises ont été impliquées dans le développement et le déploiement de cette arme biologique de dépeuplement mondial (la protéine spike) :

Le Dr Jane Ruby offre une explication remarquable du canular des covidés dans une émission récente de Stew Peters.

Dans une autre vidéo accablante, le Dr Jane Ruby, qui contribue à l’émission de Stew Peters (StewPeters.TV), confirme toute cette histoire, en révélant que le virus covid-19 n’a jamais été isolé, purifié et qu’il n’a jamais été démontré qu’il provoquait la maladie des covidés. La plandémie a été falsifiée :

Les documents FOIA du CDC révèlent qu’il n’existe aucun virus isolé “covid-19”.

Enfin, de nouveaux documents FOIA ont fait surface, révélant que le CDC n’a jamais isolé de virus covid-19. Une Canadienne du nom de Christine Massey aurait déposé plusieurs demandes de communication de documents auprès du CDC, demandant ce qui suit via la loi sur la liberté d’information :

Toutes les études et/ou rapports en possession, sous la garde ou le contrôle du CDC et/ou de l’Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) décrivant la purification de tout virus “COVID-19″ (y compris B.1.1.7, B.1.351, P.1 et toute autre “variante”). ” et toute autre “variante”) (via la macération, la filtration et l’utilisation d’une ultracentrifugeuse ; également appelé parfois par certaines personnes “isolement”), directement à partir d’un échantillon prélevé sur un humain malade, où l’échantillon du patient n’a pas été préalablement combiné avec une autre source de matériel génétique (c’est-à-dire des cellules rénales de singe alias cellules Vero ; du sérum bovin fœtal).

Dans une lettre de réponse datée du 7 juin 2021, le CDC a répondu :

Une recherche dans nos dossiers n’a révélé aucun document relatif à votre demande. Plus précisément, le National Center for Immunization and Respiratory Disease informe que le CDC ne purifie ni n’isole aucun virus COVID-19 de la manière décrite par le demandeur.

La demande FOIA est identifiée sous le numéro 21-01075-FOIA.

En d’autres termes, le CDC n’a jamais isolé ni purifié aucun virus COVID-19, point final.

Le site web du Dr Robert O. Young révèle d’autres documents montrant que le CDC n’a jamais isolé et purifié le virus HPV, le virus de la rougeole, le virus MERS, le virus Zika ou le virus de la polio, entre autres.

(Nous nous efforçons de joindre Christine Massey pour confirmer l’étendue de ses demandes FOIA et l’inviter à une interview).

Le 21 juillet de cette année, le CDC a annoncé qu’il retirait son autorisation pour le test PCR actuel pour le covid-19, déclarant que le test PCR ne serait plus considéré comme une science valide après le 31 décembre de cette année. Il est ensuite indiqué qu’un nouveau test PCR “facilitera la détection et la différenciation du SRAS-CoV-2 et des virus de la grippe”, ce qui signifie que le nouveau test serait capable de faire la différence entre le covid et le rhume. Cela implique que le test actuel – celui qui a été utilisé pour pousser l’hystérie mondiale de la pandémie de covid – ne permet pas une telle différenciation.

En fait, il semble que le CDC ait fabriqué la science derrière les “pandémies” mondiales pendant des décennies, en utilisant les médias pour répandre l’hystérie de masse là où aucune pandémie n’existait. L’un des meilleurs cas, et le plus récent, est celui du virus Zika, où les médias grand public criaient que les bébés nés de nouvelles mères en Floride naîtraient avec des têtes réduites (microcéphalie) à cause du virus Zika. Tout comme dans le cas du covid, des milliards de dollars ont été versés à des sociétés pharmaceutiques pour la recherche d’un vaccin contre le Zika, qui s’est avéré n’être rien de plus qu’un battage publicitaire.

Le directeur du CDC, M. Walensky, admet que le vaccin contre le covid ne prévient pas l’infection par le covid ni la transmission de la variante Delta.

Pour ajouter au démêlage de ce canular du vaccin contre le covid-19, le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, vient d’admettre quelque chose d’étonnant sur CNN : Les vaccins contre le covid-19 ne préviennent PAS les infections au covid-19. Ils n’empêchent pas non plus les gens de transmettre la “variante Delta” de ce que le CDC appelle le virus covid.

En fait, Walensky vient d’admettre que les passeports vaccinaux sont inutiles et ne prouvent rien. Si une personne “totalement vaccinée” peut encore attraper et transmettre le covid, alors le passeport vaccinal n’est rien de plus qu’une preuve d’obéissance, et non une preuve d’immunisation.

Voici le Dr Walensky disant tout cela sur CNN, et non ce n’est pas une vidéo “deep fake”. C’est une admission ouverte :

Le virus covid-19 est un canular, mais la protéine spike militarisée est bien réelle et tout à fait mortelle.

Alors que le virus covid-19 semble n’être rien de plus que des virus du rhume ou des virus de singe renommés, la nanoparticule toxique de la protéine spike – qui est maintenant injectée par le biais de vaccins – est une arme biologique mortelle lancée aux États-Unis, puis renforcée à Wuhan grâce à l’argent des contribuables américains.

Il semble maintenant évident que l’objectif de l’hystérie des covidés était d’inciter les gens à accepter des injections de protéines de pointe, intentionnellement mal étiquetées “vaccins”. Ces protéines de pointe, à partir desquelles le vaccin covid est maintenant appelé “piqûre de coagulation”, provoquent des caillots sanguins, des lésions neurologiques, des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, des avortements spontanés et des lésions vasculaires universelles, même selon le Salk Institute, un organisme à vocation généraliste. Extrait de leur article sur la protéine spike et ses effets néfastes sur le système cardiovasculaire humain :

Aujourd’hui, une nouvelle étude majeure montre que les protéines de pointe du virus (qui se comportent très différemment de celles codées en toute sécurité par les vaccins) jouent également un rôle clé dans la maladie elle-même.

…[L]e document fournit pour la première fois une confirmation claire et une explication détaillée du mécanisme par lequel la protéine endommage les cellules vasculaires. On s’accorde de plus en plus à dire que le SRAS-CoV-2 affecte le système vasculaire, mais on ne comprenait pas exactement comment il le faisait. De même, les scientifiques qui étudient d’autres coronavirus soupçonnent depuis longtemps que la protéine spike contribue à endommager les cellules endothéliales vasculaires, mais c’est la première fois que ce processus est documenté.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont créé un “pseudovirus” qui était entouré de la couronne classique de protéines spike du SRAS-CoV-2, mais qui ne contenait pas de véritable virus. L’exposition à ce pseudovirus a entraîné des lésions des poumons et des artères d’un modèle animal, ce qui prouve que la protéine de pointe seule suffit à provoquer la maladie. Des échantillons de tissus ont révélé une inflammation des cellules endothéliales qui tapissent les parois des artères pulmonaires.

La protéine spike a été développée en tant qu’arme biologique afin de provoquer des symptômes généralisés qui peuvent ensuite être faussement étiquetés “covid”, puis cités pour promouvoir encore plus d’injections de vaccins contenant davantage d’armes biologiques à base de protéine spike. Le “virus” covid-19 n’est qu’un cocktail de virus de singe et de virus du rhume, tandis que la protéine spike – qui est la cible antigénique des vaccins – provoque des lésions vasculaires, des problèmes d’infertilité, des dommages au système immunitaire, etc.

Quel est l’objectif de tout cela ? La dépopulation, bien sûr.

Il s’agit d’une arme de dépeuplement pour parvenir à l’extermination massive de la race humaine.



La protéine spike est une arme de dépeuplement. Le “vaccin” est une piqûre d’extermination/suicide à la Soylent Green qui a été reconditionnée en “médicament”. La “pandémie” était une hystérie médiatique montée en épingle pour créer la panique et une demande généralisée pour le vaccin afin que les gens ne résistent pas aux piqûres d’extermination.

Et cela signifie que beaucoup de ceux qui ont pris le vaccin seront bientôt morts parce que le but de cette fausse pandémie était de débarrasser le monde de milliards d’êtres humains.

À relier à ► NON AU MASQ/PASS/VAXX ! ICI – IMMÉDIATEMENT – D'OÙ-NOUS SOMMES ! et aux nombreux commentaires sous l'article de gens vaxxinés qui s'éveillent car on leur demande de faire des tests RT-PCR pour se faire opérer au motif que les vaxxins anticovid ne protègent pas du COVID et donc si ils attrapent le COVID et ce malgré qu'ils soient totalement vaxxinés = ILS PEUVENT LE TRANSMETTRE AUX AUTRES !

Comme ICI ;

Ou LÀ ;

Ou encore cette précision apportée par RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/us6372224b1.pdf

Donc le 28 janvier 2000, la société Pfizer ( encore eux !) a déposé ce brevet pour un vaccin contre la protéine SPIKE d’un coronavirus canin.

Suite à ces recherches on s’aperçoit que les coronavirus sont très facilement manipulables avec les outils génétiques disponibles depuis 1970 ! Donc depuis 30 ans !

Leur est venu l’idée d’utiliser le coronavirus comme vecteur viral pour disséminer un vaccin contre le VIH.

Car il faut savoir que la dissémination vaccinale est testée depuis très longtemps chez les animaux.

L’idée est d’injecter un vaccin à un animal, puis de le relâcher dans la nature. De la sorte, au lieu de contaminer ses congénères avec la maladie, il les contamine avec le vaccin.

Ce sont donc bien les vaccinés qui deviennent contagieux et non pas les non-vaccinés. #NOUS SAVONS !

Et cette toute dernière ICI : En revanche, face à toute cette anti-science il y a fort heureusement de la vraie science !

La protéine Spike produite dans les thérapies géniques affecte les cellules des systèmes vasculaires systémiques et coronariens, provoquant des maladies coronariennes, l’hypertension systémique et les accidents vasculaires cérébraux. En plus des cellules cardiovasculaires, d’autres cellules qui expriment l’ACE2 peuvent être affectées par la protéine de pointe SARS-CoV-2, ce qui peut provoquer des événements pathologiques indésirables ► https://www.mdpi.com/2076-393X/9/1/36/htm

Donc OUI ► NOUS SAVONS !

clic-image pour accéder à ma BIBLIOTHÈQUE de PDF pour savoir et agir de manière concertée et réfléchie !

APPEL À NOUS LEVER = EN MASSE ► SANS MASQUE pour REFUSER le paSS-totalitaire et les vaXXXins mortifères !

