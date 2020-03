DICTATURE TECHNOTRONIQUE EN MARCHE !

#DÉMOCRATIEDATAGUEULE !!!

Le 2 poids 2 mesures à l’œuvre au nez et à la barbe de tout le monde !

Aujourd’hui en France, le gouvernement-qui-ment sous Macron vient de resserrer les nombreuses mesures pour retarder au maximum la propagation du Coronavirus ou COVID19 ► MON DOSSIER CORONAVIRUS + Dernier billet sur le sujet ► Xochi : Psychose Pulmonaire sur Mode de Coronavirus au Parfum Chimérique de Chauve-Souris avec un Zeste de VIH… et une Pincée d’Ebola ? (08) ;

Coronavirus EN DIRECT : « 85% des personnes infectées auront une forme bénigne », Emmanuel Macron appelle au calme… Source ► https://www.20minutes.fr/monde/2736447-20200310-coronavirus-direct-ensemble-italie-placee-confinement-nombre-contamination-recule-chine-coree-sud ;

Coronavirus : le gouvernement fait dans le sur-mesure – L’exécutif ne veut pas gérer l’épidémie de Covid-19 comme en Italie. Les précisions d’Arnaud Boutet du service politique de France Télévisions lundi 9 mars. Source ► https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-gouvernement-fait-dans-le-sur-mesure_3858625.html ;

TOUT RASSEMBLEMENT DE PLUS DE 1000 PERSONNES EST INTERDIT !

Kizondi !

Aujourd’hui en Italie : Coronavirus en Italie : cinq minutes pour comprendre le confinement total de la péninsule – Toute forme de rassemblement de personnes dans des lieux publics ou ouverts au public est interdite sur tout le territoire italien. Les déplacements sont très sévèrement encadrés. Source ► http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-en-italie-cinq-minutes-pour-comprendre-le-confinement-total-de-la-peninsule-10-03-2020-8276427.php ;

Alors expliquez-moi, comme si j’avais 4 ans, pourquoi plus de 30 000 soldats zuniens vont débarquer en Europe, sans masque ?

30 mille soldats arrivent des USA en Europe sans masque

Manlio Dinucci | 3 mars 2020 | URL de l’article source en français ► https://www.mondialisation.ca/30-mille-soldats-arrivent-des-usa-en-europe-sans-masque/5642335 | URL article source en italien ► https://ilmanifesto.it/30mila-soldati-dagli-usa-in-europa-senza-mascherina/

Les États-Unis ont haussé l’alerte Coronavirus pour l’Italie au niveau 3 (“éviter des voyages non essentiels”), en le portant à 4 pour la Lombardie et la Vénétie (“ne pas voyager”), même niveau que pour la Chine. Les compagnies aériennes American Airlines et Delta Air Lines ont suspendu tous leurs vols entre New York et Milan. Les citoyens étasuniens qui vont en Allemagne, Pologne et autres pays européens, au niveau 2 d’alerte, doivent “prendre des précautions accrues”.

Mais il y a une catégorie de citoyens étasuniens qui est exemptée de ces normes : les 20.000 soldats qui commencent à arriver des États-Unis dans les ports et aéroports pour l’exercice Defender Europe 20 (Défenseur de l’Europe 2020), le plus grand déploiement de troupes USA en Europe des 25 dernières années. Avec ceux qui sont déjà présents, y participeront en avril et mai environ 30.000 soldats USA, avec à leurs côtés 7.000 autres de 17 pays membres et partenaires de l’OTAN, dont l’Italie.

La première unité blindée est arrivée du port de Savannah aux USA à celui de Bremerhaven en Allemagne. Au total arrivent des USA dans 6 ports européens (en Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Lettonie, Estonie) 20.000 pièces d’équipement militaire. 13.000 autres sont fournies par les dépôts pré-positionnés par l’US Army Europe (Armée USA en Europe), principalement en Allemagne, Pays-Bas et Belgique.

Ces opérations, informe l’US Army Europe, “requièrent la participation de dizaines de milliers de militaires et civils de nombreuses nations”. En même temps arrive des USA dans 7 aéroports européens le gros du contingent des 20.000 soldats. Parmi ceux-ci 6.000 de la Garde Nationale provenant de 15 États : dont Arizona, Floride, Montana, New York, Virginie. Au début de l’exercice en avril -communique l’US Army Europe- les 30.000 soldats USA “se répandront à travers la région européenne” pour “protéger l’Europe de toute menace potentielle”, avec une claire référence à la “menace russe”. Le général Tod Wolters -qui commande les forces USA en Europe et en même temps celles de l’OTAN comme Commandant Suprême allié en Europe- assure que “l’Union européenne, l’OTAN et le Commandement européen des États-Unis ont travaillé ensemble pour améliorer les infrastructures”. Cela permettra aux convois militaires de se déplacer rapidement le long des 4.000 km de voies de transit.

Des dizaines de milliers de soldats traverseront les frontières pour effectuer des exercices dans dix pays. En Pologne, dans 12 zones d’entraînement, ce sont 16.000 soldats USA qui arriveront avec environ 2.500 véhicules. Des parachutistes USA de la 173ème Brigade basée en Vénétie et italiens de la Brigade Folgore basée en Toscane iront en Lettonie pour un exercice conjoint de lancement.

Le Defender Europe 20 est effectué pour “accroître la capacité de déployer rapidement une grande force de combat en Europe depuis les États-Unis”. Il se déroule donc selon des temps et procédures qui rendent pratiquement impossible de soumettre des dizaines de milliers de soldats aux normes sanitaires sur le Coronavirus et empêcher que, dans leurs heures de repos, ils n’entrent en contact avec les habitants. De plus l’US Army Europe Rock Band donnera en Allemagne, Pologne et Lituanie une série de concerts avec entrée libre qui attireront une grand public.

Les 30.000 soldats USA, qui “se répandront à travers la région européenne”, sont de fait exemptés des normes préventives sur le Coronavirus qui par contre s’appliquent aux civils. L’assurance donnée par l’US Army Europe suffit : “nous tenons sous surveillance le Coronavirus” et “nos forces sont en bonne santé”.

Est ignoré en même temps l’impact environnemental d’un exercice militaire d’une telle portée. Vont y participer des chars USA Abrams, pesant 70 tonnes avec des blindages d’uranium appauvri, qui consomment 400 litres de carburant aux 100 km en produisant une forte pollution pour fournir la plus grande puissance.

Dans cette situation, que font les autorités de l’Union européenne et nationales, que fait l’Organisation mondiale de la Santé ? Ils se mettent le masque, non seulement sur la bouche et le nez, mais aussi sur les yeux.

Manlio Dinucci

Oui, je sais, c’est pas beau de dire des gros mots. Mais y’a pas un moment où vous allez vous arrêter de suivre le troupeau ? Vous n’en n’avez pas marre de ne voir et ne suivre que des trous du cul ?

Et vous poser de simples questions ;

D’où vient le coronavirus… De Chine, des États-Unis ou d’Israël ?

« Event 201 » Fake ou pas ?

Les Déconneurs de L’Immonde à la manœuvre : L’exercice de simulation de pandémie appelé « Event 201 », mené en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates et le Forum économique mondial, a bien eu lieu en octobre 2019. Le scénario, tel qu’il avait été imaginé, prévoyait une épidémie dont l’épicentre se trouvait dans une porcherie au Brésil et qui allait causer la mort de 65 millions de personnes dans le monde.

Mais l’ONG affirme que cet événement n’a donné lieu à « aucune prédiction » et qu’il s’agissait d’une « pandémie fictive de coronavirus ». Elle ajoute que « les données utilisées pour modéliser l’impact potentiel de ce virus fictif ne sont pas similaires au nCoV-2019 ».

POURQUOI C’EST FAUX

Le centre Johns Hopkins est une ONG internationale de santé publique qui « travaille à protéger la santé des populations face aux épidémies ». Elle mène des études financées par le gouvernement américain et des mécènes privés, comme la fondation de Bill et Melinda Gates. Pour lire l’article en entier ► https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/02/06/coronavirus-la-fondation-gates-a-t-elle-organise-une-simulation-de-l-epidemie-a-la-fin-de-2019_6028667_4355770.html

Pourquoi un doute raisonnable est permis, ce jour 10 mars 2020 : Il avait « prédit » la pandémie : à Seattle, Bill Gates va faire distribuer des tests de dépistage gratuits du coronavirus. AUTO-TESTS – Convaincu que le combat contre le virus passe par un comptage plus réaliste du nombre de cas avérés, l’ex-patron de Microsoft va financer la distribution gratuite de tests de dépistage dans sa ville de Seattle. Pour lui, le coronavirus pourrait être l’épidémie du siècle. Pour lire l’intégralité de l’article ► https://www.lci.fr/high-tech/il-avait-predit-la-pandemie-a-seattle-bill-gates-va-faire-distribuer-des-tests-de-depistage-gratuits-du-coronavirus-microsoft-covid-19-2147604.html

Il est documenté que Bill Gates, via sa fondation notamment, est de tous les coups tordus, et derrière la réduction programmée de l’humanité ;

Virus Zika

Vaccination pour les autres mais pas pour ses enfants

Technologie, 5G

Faites-vous votre propre opinion, faites vos propres recherches et surtout trouver les réponses à vos questions. Apprenez à voir, il y a ce qu’on vous dit, ce qu’on veut que vous croyez et la réalité des faits !

Dans ces derniers PDFs vous trouvez les raisons et les moyens de mettre un coup d’arrêt définitif à la dictature technotronique qui s’est mise en marche ;

PDF sur 1 page du certificat d'expertise des vaccins contenant de l'aluminium par le Pr. Jean-Bernard Fourtillan

Copies d'écran du site officiel INFO-RETRAITE (21/01/20 + MàJ du 01/02/20), PDF + DOSSIER RÉFORME DES RETRAITES

Preuve supplémentaire en version PDF N° 151 sur 1 page

PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019

SUITE du PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019

Pour retrouver toutes mes autres réalisations au format PDF

Sinon ?

L’État, ses institutions, le gouvernement-qui-ment, les députés, les sénateurs, la police, l’armée, même votre Maire pour qui vous êtes appelés à voter et qui est le premier représentant de l’État, vous écraseront leur botte sur la tronche… Éternellement !

Il est toujours temps de choisir ce que nous voulons faire ICI & MAINTENANT pour que cela change vraiment. Enfin, n’attendez pas trop longtemps quand même, vous voyez bien que le grand nettoyage a commencé ?

Alors, allez-vous rejoindre les CYBORGS dans les SMART CITY/VILLES CONNECTÉES DU FUTUR ou être et incarner la RÉSISTANCE ?

