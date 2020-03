Friedrich Nietzsche : L’intégrale de ses textes majeurs en versions PDF

Une fois allumées nos petites flammes intérieures, nourrissons-les avec des lectures ciblées, afin qu’elles illuminent notre cheminement de pensée…

Et rejoignons-nous grâce à toutes ces lectures combinées sur le chemin de l’émancipation qui passe par le lâcher-prise du contre-naturel, morale incluse, vers la transmutation de toutes les valeurs…

Résistance 71 m’a proposée il y a peu de mettre au format PDF tous les textes majeurs de Friedrich Nietzsche (13) existant en français, et par amitié pour eux, j’ai accepté de relever ce défi, et de me coltiner, à nouveau, avec Nietzsche qui n’est pas mon auteur favori, en me replongeant dans toute sa complexité, malgré la difficulté de la tâche.

Mais l’idée de constituer une mini bibliothèque des textes majeurs de Friedrich Nietzsche au format PDF ne pouvait que me tenter tant je m’essaie, moi-même, modestement, mais surement depuis décembre 2015, de « féconder le passé en engendrant l’avenir pour donner un sens au présent » pour paraphraser Nietzsche, avec ce travail de mise au format PDF qui au final, n’en est pas un, tant il fait œuvre utile, comme je le constate jour après jour…

Pour vous éviter les confusions usuelles à la lecture de cette montagne (pour beaucoup infranchissable…) de la pensée occidentale, il nous a semblé judicieux d’ajouter en exergue deux textes PDF ;

Le premier est le chapitre intégral de « L’homme révolté » d’Albert Camus sur Nietzsche (14 pages) (qu’à notre connaissance vous ne trouverez nulle par ailleurs…) ;

Et le second des extraits de la préface et des commentaires du traducteur et spécialiste de Nietzsche et d’ « Ainsi parlait Zarathoustra », Georges Arthur Goldschmidt, (13 pages) ;

Et si je puis me permettre un conseil, qui m’est venu au fur et à mesure que j’avançais dans cette tâche parfois ardue, c’est de lire, chaque texte de Nietzsche, comme si c’était le premier.

J’ai compris avec chacune de ces nouvelles lectures, qu’on ne pouvait pas se « laisser guider par le chaos » indéfiniment, car il ne sera pas libérateur bien au contraire.

La seule solution qui se profile, à mon sens, est la mise à bas du système et la mise de l’humanité sur la route/chemin de l’émancipation, l’organisation se faisant alors en toute logique naturelle.

Notre priorité est la rÉvolution sociale, le grand chambardement du passage de la fange par-dessus bord et des peuples reprenant les commandes des bateaux ivres… La suite coulera essentiellement de source.

Et ces nouvelles lectures nous y aiderons, à n’en pas douter, pour peu que nous les laissions cheminer en nous…

J’ai donc créé une nouvelle page consacrée entièrement à l’intégrale des textes majeurs de Friedrich Nietzsche (13) au format PDF qui sont tous sur le même modèle ► L’intégrale des textes majeurs de Friedrich Nietzsche en PDF

Bonne lecture à toutes et à tous, gardez les yeux et les oreilles grands ouverts et n’oubliez pas : Vouloir… Libère ! Ainsi parlait Friedrich Nietzsche !

