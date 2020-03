L’ENTRAIDE, comme seul véritable facteur de (r)ÉVOLUTION !

version PDF N° 52 de 179 pages sur ce blog, dans la page dédiée ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

Au XXe siècle les préhistoriens annoncent que l’homme préhistorique est agressif par nature. Pourtant, dans cet article, solide d’une bibliographie francophone et anglophone abondante, l’auteure* tient à démontrer que « Plusieurs études en neurosciences affirment que le comportement violent n’est pas génétiquement déterminé. Même s’il est conditionné par certaines structures cognitives, le milieu familial et le contexte socio-culturel jouent un rôle important dans sa genèse. En outre, de nombreux travaux, tant en sociologie ou en neurosciences qu’en préhistoire, mettent en évidence le fait que l’être humain serait naturellement empathique. C’est l’empathie voire l’altruisme, qui aurait été le catalyseur de l’humanité. » Source : Le Monde Diplomatique juillet 2015 Déconstruire le mythe d’une préhistoire sauvage et belliqueuse de Marylène Patou-Mathis.



*La Professeure/chercheuse Marylène Patou-Mathis [Directrice adjointe de l’UMR 7194 depuis janvier 2019 et Directrice de l’équipe « Comportements des Néandertaliens et des Hommes anatomiquement modernes replacés dans leur contexte paléoécologique » (2013-2018)] : reconfirme ce que Pierre Kropotkine, considéré par beaucoup aujourd’hui comme le « père » de la socio-biologie, avait démontré dès la fin du XIXe siècle, mais voilà… Cela n’arrange pas du tout les affaires de l’oligarchie pour qui l’invention de la théorie de « l’homme est un loup pour l’homme » justifiait et justifie toujours les pratiques prédatrices et criminelles du petit nombre au pouvoir…

Plus que jamais ; nous ne pouvons plus nous « laisser guider par le chaos » indéfiniment, car il ne sera pas libérateur bien au contraire !

La seule solution qui se profile ? Mettre à bas ce système mortifère, eugéniste, raciste et totalement ethnocentrique et faire avancer l’Humanité sur la route/chemin de l’émancipation, l’organisation se fera alors en toute logique naturelle.

Notre priorité est la rÉvolution sociale, le grand chambardement du passage de la fange par-dessus bord et des peuples reprenant les commandes des bateaux ivres… La suite coulera essentiellement de source ► L’intégrale des textes majeurs de Friedrich Nietzsche en PDF.

Sinon ? Vous aurez une image de notre avenir en imaginant une botte, piétinant un visage humain… Éternellement ► DICTATURE TECHNOTRONIQUE EN MARCHE !

Sur le front du CORONAVIRUS/COVID-19 ; En Chine, 9 millions de personnes meurent annuellement, selon les statistiques officielles de l’État. Cela correspond à 25 000 décès par jour. Selon leurs propres statistiques, ce sont environ 10% de ces décès qui sont à imputer aux Maladies Pulmonaires Obstructives Chroniques (MPOC). [140] Cela veut dire que 2500 personnes décèdent, chaque jour, de pathologies respiratoires en Chine.

Aujourd’hui, qui peut vérifier combien de décès respiratoires sont dus à ce nouveau coronavirus paniquant ?

Ainsi, par exemple, pour la province de Hubei, la plus touchée – supposément – par le Covid-19, ce sont 37 144 personnes qui sont décédées, en 2015, de Maladies Pulmonaires Obstructives Chroniques. [141] Cela correspond à 102 personnes par jour – donc, 25 personnes par jour à Wuhan même dans la mesure où le quart de la population de la province d’Hubei y est concentré. Source Xochi du 12 mars 2020 ► Xochi : Psychose Pulmonaire sur Mode de Coronavirus au Parfum Chimérique de Chauve-Souris avec un Zeste de VIH… et une Pincée d’Ebola ? (08)

En Italie ;

Coronavirus : le témoignage glaçant d’un acteur italien qui a passé 24 heures confiné avec sa sœur décédée du virus (vidéo) ► https://aphadolie.com/2020/03/12/coronavirus-le-temoignage-glacant-dun-acteur-italien-qui-a-passe-24-heures-confine-avec-sa-soeur-decedee-du-virus/ ;

En France ;

Coronavirus : le cri de colère d’un chercheur du CNRS ; Bruno Canard est directeur de recherche CNRS à Aix-Marseille. Lui et son équipe travaillent depuis plus de 10 ans sur les virus à ARN (acide ribonucléique), dont font partie les coronavirus. L’homme a poussé un cri de colère sur les réseaux sociaux et média français sur les raisons potentielles d’une situation devenue ingérable, jusqu’à précipiter l’économie mondiale dans le gouffre. Source Mr Mondialisation VIA https://lesmoutonsenrages.fr/2020/03/12/coronavirus-le-cri-de-colere-dun-chercheur-du-cnrs/ ;

Un labo français à l’origine du virus chinois ?

Après l’épidémie de SRAS en 2003, dissimulée pendant plusieurs semaines par la Chine, celle-ci avait pris conscience qu’elle manquait d’infrastructures d’études des virus qui lui aurait permis de mieux lutter contre l’épidémie. Elle appela au secours les trois seuls pays bien équipés dans ce domaine : États-Unis, Russie et France. Les deux premiers ne répondirent pas, conscients que la Chine obsédée par son ambition de redevenir une puissance dominante dans le Monde passerait vite d’une destination humanitaire des recherches à un programme militaire. D’autant plus qu’ils savaient par leurs services de renseignement que la Chine avait déjà quatre laboratoires de type P3 et P4 (1), tous quatre sous contrôle de l’armée chinoise, bien que trois d’entre eux soient officiellement civils. Il leur manquait seulement des bons spécialistes. Source ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/03/11/coronavirus-hollande-et-cazeneuve-nont-ils-rien-a-dire/ ;



En Zunie ;

Le président américain Donald Trump a suspendu mercredi tous les voyages de l’Europe vers les États-Unis pendant les 30 prochains jours en réponse à l’épidémie de COVID-19, ajoutant que les restrictions ne s’appliqueront pas au Royaume-Uni. (Really ?) Source ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/03/12/dans-un-discours-a-la-nation-donald-trump-abattu-annonce-la-suspension-des-vols-de-leurope-vers-les-usa-en-raison-de-lechec-de-la-quarantaine-en-europe-et-evoque-les-effets-horrib/

Comme nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser ouvertement la question, à savoir : combien de temps encore faudra-t-il à la majorité/masse, du moins une minorité suffisante, 10 à 15% de la population mondiale, pour agir dans le sens du véritable bien commun ?

N’avons nous pas là une occasion unique, en France de reprendre en mains les commandes du bateau ivre ? Et ce quoique décidera notre Bozo en Chef ce soir à la téloche ;

Solidarisons-nous pour lutter efficacement contre la tyrannie étatique et marchande, réveillons-nous et agissons avant qu’il ne soit trop tard !

Tous ces PDFs, toutes ces vidéos, tous ces liens, billets, analyses pour nous LEVER ENSEMBLE et dire NON à la mise en place d’une grille de contrôle planétaire qui sinon se refermera inexorablement sur nous les peuples, tous les peuples, du moins ce qu’il en restera. Et vu la vitesse à laquelle se propage la pandémie nCovid-19, naturelle ou fabriquée, on en n’est plus là ► Xochipelli ; Protocoles de plantes médicinales pour les grippes, Coronavirus et autres SARS, 23/02/20

JBL1960