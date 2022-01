ParanosAssociés & Production LREMmerdeur présentent L’ARMÉEDECONS – Sortie nationale prévue le samedi 15 janvier 2022

POUR FAIRE ANNULER toutes NOUVELLES REPRÉSENTATIONS du CO co RONAcircus !

Suite des Instantanés & Anagramme d’hier ► MàJ 15H45MN : INSTANTANÉS & ANAGRAMME du Presque Dr. T’CHÉ-RIEN pour nous libérer de ceux qui ont envie de nous emmerder jusqu’au dernier… (Versions PDF) et pour balayer ce FOND VICIEUX de COVID-19 qui bouche la vue et rend sourds ;

1 ► POUR UNE VIE-SANS- DOSE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/lem.pdf ;

2 ► COVID DIX NEUF ↔ FOND VICIEUX ► Anagramme de RIEN N° 8012022 de 3 pages, complétée & enrichie page 4 par JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/fond-vicieux-anagramme-de-rien-8-janvier-2022-completee-et-enrichie-par-jbl1960.pdf ;

3 ► NOVAX ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/novax.pdf ;

4 ► MESSAGE IMPORTANT DU CHEF-DÉSARMÉ : les pailles restent INTERDITES ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/paille.pdf ;

INSTANTANÉ de RIEN de ce dimanche 9 janvier 2022 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/armecc81edescons.pdf

Clairement, si nous ne nous levons pas, en masse, en mettant de côté, les égos, et nos divergences politiques, voici demain ce qui se paSSera : Ignominie : Un médecin, David Smadja et un avocat Benjamin Fellous demandent des poursuites pénales contre les non-injectés pour transmission du virus ! Des poursuites pénales pour refus d’une injection expérimentale qui rend malade et qui tue ? C’est eux qu’il faut poursuivre ! Quant à la diffusion de fausses informations, qu’ils s’en prennent au Véreux ainsi qu’au psychopathe de l’Élysée ! Cette inversion permanente de la réalité est à proprement parler satanique. La marque de la Bête…OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/01/09/ignominie-un-medecin-et-un-avocat-demandent-des-poursuites-penales-contre-les-non-injectes-pour-transmission-du-virus/

Faut-il poursuivre pénalement les non-vaccinés qui transmettent le #COVID19 ? «Il y a trois infractions possibles : administration de substance nuisible, homicide involontaire et la mise en danger de la vie d’autrui»

➡️ https://t.co/U34OwyK3Wx pic.twitter.com/pfwOEgVPbo — Le Parisien (@le_Parisien) January 9, 2022

Dès demain, Lundi 10 janvier, le Sénat fera mine d’“examiner” le PJL renforçant des outils de gestion crise sanitaire : éléments d’information importants de professionnels de la réglementation européenne sur les vaccins, PDF avant de le veauter des pieds et des mains – Aussi je vous recommande de lire RÉINFOCOVID, du 8 janvier ► https://reinfocovid.fr/science/courrier-aux-senateurs-elements-dinformation-importants-de-professionnels-de-la-reglementation-europeenne-sur-les-vaccins/

le n M arche ! STOPPONS NET COVID ISME E

Sinon c’est FIN de PARTIE pour NOUS !

Pour y parvenir, vous pouvez lire, également, ILS SONT CUITS (5) ! D’Édouard de Gesse, l’histoire vécue en direct, du 1er novembre 2021 au 8 janvier 2022► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/2022-01-08-edouard-de-gesse-ils-sont-cuits-5-.pdf ; Et pour ma part, si je ne suis pas totalement d’accord avec l’entièreté de son propos, ce n’est, cependant, je pense, nullement indépassable, car, je ne sais pas si vous l’avez remarqué mais ça urge un chouïa quand même… Aussi, l’heure est à l’Union des peuples, et à ;

L’ENTRAIDE, comme seul véritable facteur de notre (r)Évolution ► PDF N° 52 de 179 pages, dans une de mes créations originales ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/03/lentraide-un-facteur-de-lc3a9volution-de-pierre-kropotkine-nouvelle-version-pdf.pdf que vous pourrez retrouver, avec toutes mes autres créations, mises à jour + tous suppléments/compléments ad hoc et connexes (près de 500) dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF.

Sinon, c’est sans fin, et comme l’a bien dit le Chef Désarmé, ILS iront jusqu’au bout, si nous ne les ARRÊTONS pas au propre comme au figuré…

À vous de voir ! Parce que pour NOUS c’est tout vu !

+ Dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► Mises à jour en temps réel et selon l’actu !

+ Dans CHRONIQUES du Presque Dr. T’CHÉ-RIEN ► Mises à jour, plusieurs fois par jour vu l’actu des Guignols de l’Intox qui veulent nous injecter jusqu’au dernier, hein ?

+ Dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON qui depuis 2016 nous a alerté de TOUT ce qui se paSSe en ce moment… Mais qui nous rappelle aussi des solutions simples, enfouies profond en nous depuis… toujours, et qu’il ne tient qu’à nous, individuellement d’abord, de faire éclore pour que collectivement ensuite nous réalisions notre humanité ainsi retrouvée…

Toutes ces lectures à intégrer individuellement ou mieux à conscientiser comme disait Paulo Freire pour nous permettre de nous LEVER dans cet ICI, IMMÉDIATEMENT et d’où-nous sommes, pour ensuite être en capacité de dire NON ! TOUS ENSEMBLE aux COVIDdélires des transhumanistes et de S’Y TENIR…

Car, toutes ces lectures combinées, mettent en lumière ce que l’État, les institutions, le pouvoir oppresseur se sont efforcés, depuis des millénaires, à nous cacher, sinon à nous en abstraire tant, précisément, les valeurs morales de l’anarchisme d’un point de vue anthropologique lorsqu’on les étudient, émergent, jaillissent tout naturellement à un moment donné de notre réflexion, constituant sans nul doute ce déclic, cet éveil ou cette prise de conscience politique individuels d’abord, collectifs ensuite, qu’en nourrissant avec des lectures idoines, connexes, comme celles-ci, s’affute, s’aiguise pour devenir aussi tranchante qu’une lame pour trancher net la tête de l’Hydre/Bête/Système seule action indispensable pour rompre avec ce cycle mortifère conduit par une mini-élite totalement consanguine et dégénérée (la dernière déclaration de LREMmerdeur– MacRon 2nde taupe zunienne, en est la preuve absolue) dont la finalité se confirme être bien pire que l’inévitable Nouvel Ordre Mondial promis, par Sarkozy la 1ère taupe zunienne ;

Soit, une DICTATURE TECHNOTRONIQUE mutée en TOTALITARISME SANITAIRE = Le COVIDisme, en voie de parachèvement comme vous pourrez le lire dans ce dernier DOSSIER PDF de Sept 2020 que j’aie réalisé précisément pour dénoncer et refuser ce GATTACA planétaire, cette énorme SMART-CITY INTERCONNECTÉE grâce à la 5G/6G, ce GOULAG/GHETTO d’écrasement de l’Humanité pendant que les parasites du haut, qui sont derrière la réduction programmée des populations, s’enfermeront dans des « ZONES VERTES TRANSHUMANISTES » aux fontaines de jouvences promises…

Pourtant, RIEN ne nous empêche de REFUSER de jouer ce mauvais scénario catastrophe écrit par les Paranos Associés contre les traitements précoces pour pouvoir nous injecter jusqu’au dernier…



Bien au contraire, en nous mutualisant DÉCIDONS de VIVRE DEBOUT le reste de nos vies puisque de toutes les façons tout le monde meurt, à la FIN…

JBL1960