MàJ 15H45MN : INSTANTANÉ & ANAGRAMME du Presque Dr. T’CHÉ-RIEN pour nous libérer de ceux qui ont envie de nous emmerder jusqu’au dernier… (Versions PDF)

Hé ? Manu ? Tu sais où tu peux te la mettre, ? Tu sais où tu peux te la mettre, ta 4ème dose

Avec toutes les précédents et toutes les suivantes !…

INSTANTANÉ de ce jour, samedi 8 janvier 2022, POUR UNE VIE-SANS- DOSE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/lem.pdf

AUSSI LIBÉRONS-NOUS & MUTUALISONS-NOUS : ICI ► IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES !

COVID DIX NEUF ↔ FOND VICIEUX ► Anagramme de RIEN N° 8012022 de 3 pages, complétée & enrichie page 4 par JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/fond-vicieux-anagramme-de-rien-8-janvier-2022-completee-et-enrichie-par-jbl1960.pdf ;

NOUS SOMMES LE NOMBRE soit 30% de NON-INJECTÉS + 10% de VRAIS-FAUX INJECTÉS = TOUT ce dont nous avons besoin !

Soit un petit groupe de gens convaincus, motivés et non influençables, qui essaiment leurs idées à tous les vents pour atteindre la masse critique et le point de bascule, qui une fois atteint fait que l’opinion de la majorité initiale d’un réseau change rapidement pour celle d’une minorité consistante et inflexible ► Matthiew Philips, 2011 ► URL de l’article source en anglais ► https://www.freakonomics.com/2011/07/28/minority-rules-why-10-percent-is-all-you-need/ ; Il y a plusieurs précédents historiques à cela, par exemple, le mouvement des suffragettes au début du XXe siècle et la montée du mouvement américain des droits civiques, qui commença très peu de temps après que la taille de la population afro-américaine ait passée la barre des 10% ► Version originale au format PDF N° 174 de 9 pages de JBL1960 de la traduction en français (Résistance71) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf ;

Libérons-nous de ce FOND VICIEUX du COVID DIX NEUF !

En attendant de se voir, de se parler, de s’organiser, d’échanger, dans le réel… Nous on essaime encore…

SINON c’est SANS FIN ► Aussi, pour STOPPER le COVIDISME ;

MàJ avec un boni de dernières minutes, toujours de RIEN pour se faire du bien, à faire tourner sans pitié !

NOVAX ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/novax.pdf