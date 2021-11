COnVIDe-CIRCUS : ARRÊTER DE JOUER À LA LOTERIE VAXXXINALE !

clic-image pour accéder aux CHRONIQUES du PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN

ALERTE ! Certains lots sont TOUS perdants !

Vaccins anti-Covid : les événements graves ne concernent-ils que quelques lots ?

Enzo, 2 novembre 2021 pour le nouveau blog du Dr. Gérard Maudrux – URL du lien source ► https://www.covid-factuel.fr/2021/11/02/vaccins-anti-covid-les-evenements-graves-ne-concernent-ils-que-quelques-lots/

Complétée & Enrichie par JBL1960

Alerté par un article publié par The Exposé, nous avons voulu vérifier si ce qu’ils affirmaient était fondé, et nos premières observations confirment clairement leurs dires : parmi les très nombreuses déclarations d’événements indésirables rapportés dans les semaines suivant l’injection d’un vaccin anti-Covid et enregistrés dans la base de pharmacovigilance états-unienne VAERS, les événements indésirables graves, et en particulier les décès, se concentrent sur un très petit nombre de lots de vaccins.

Et cela aussi bien pour Moderna ou Pfizer que pour Janssen.

À moins d’autres explications de cette incroyable observation, cela signifierait plusieurs choses :

– les événements indésirables graves enregistrées dans VAERS ne correspondent pas à des accidents de santé dus au hasard, sans lien avec les injections. Si c’était le cas, ces événements seraient à peu près uniformément répartis sur tous les lots de vaccins, et non pas, comme c’est le cas, totalement concentrés sur environ 5 % des lots.

– Cette observation viendrait donc prouver statistiquement l’existence d’un lien de causalité entre les injections et la plupart des effets indésirables enregistrés, confirmant que les problèmes graves et les décès rapportés dans VAERS sont massivement dus aux vaccins anti-Covid. C’est donc bien par dizaines de milliers que se compteraient les décès dus aux vaccins anti-Covid, pour ne parler que de ceux enregistrés dans VAERS.

– les autorités sanitaires n’ont pas fait leur travail : elles auraient dû repérer que quelques centaines de lots posent manifestement problème, les rappeler et alerter.

– les vaccins peuvent être sûrs à court terme — c’est le cas de la majorité des lots — mais, pour des raisons inexpliquées, certains lots sont particulièrement dangereux, et conduiraient à des accidents de santé graves, à des décès, et à des invalidités permanentes.

Et cela soulèverait des questions quelque peu vertigineuses :

– qu’est-ce qui conduit certains lots à être dangereux, tandis que d’autres ne le seraient pas ? Est-ce dû au transport ou à la conservation des vaccins ? À des compositions différentes (volontairement ou non) des vaccins selon les lots ?

– Comment se fait-il que le même phénomène concerne les trois vaccins utilisés aux USA, à savoir 2 vaccins à ARNm (Pfizer et Moderna) et un vaccin à adénovirus recombinant (Janssen) ?

– pourquoi cela n’a-t-il pas été repéré et signalé par les autorités états-uniennes ? Pourquoi les laboratoires produisant les vacccins sont-ils restés muets et inactifs sur ces constatations, qu’ils ont nécessairement observées

– pour un décès rapporté et enregistré dans VAERS, combien de décès sont intervenus sans être enregistrés ?

Si on est tenté de conclure spontanément, à partir de ces données, que certains lots sont en cause et pas les autres, quelles explications alternatives peut-on imaginer ? Il se peut que la cause réelle de cette observation nous échappe. Mais celles que nous avons tenté d’imaginer ne semblent pas tenir la route :

– la base de données de VAERS n’est pas « propre », et les lots de vaccins peuvent apparaître sous différentes formes : le lot « ER7145 » peut se trouver sur une autre ligne en tant que « er7145 » ou « N°ER7145 », conduisant à surestimer le nombre de lots. Mais d’une part cela concerne aussi bien les lots enregistrant des décès ou des formes graves que les lots enregistrant des effets bénins ; et d’autre part, ce type d’erreurs reste apparemment marginal.

– une part non négligeable de rapports d’événements indésirables ne contient pas de numéro de lot. Cela pourrait laisser dans l’ombre des données affaiblissant les observations faites. Mais ces numéros de lot inconnus ne concernent qu’environ 10% des rapport pour Pfizer et Moderna (et tout de même près de la moitié pour Janssen)

– certains lots comprendraient-ils beaucoup plus de doses que d’autres, et les nombres d’effets enregistrés seraient-ils en fait relativement proportionnels au nombre de doses de chaque lot ? Cela redonnerait une crédibilité à l’hypothèse du simple hasard et poserait à nouveau la question de la causalité. Mais peut-on croire que quelques lots aient 100 fois plus de doses que la plupart des autres ?

The Exposé observe aussi — ce que nous n’avons pas cherché à vérifier — que les lots les plus dangereux ont été dispersés dans de nombreux états des États-Unis, tandis que chaque lot bénin n’a été envoyé que dans quelques états. Ce qui ajoute encore des questions.

Toutes ces questions viennent s’ajouter à d’autres questions, non encore tranchées :

– quels sont les effets secondaires à long terme des différents vaccins mis sur le marché, et en particulier de ceux, technologiquement novateurs, autorisés en Union Européenne ? Quel impact sur le développement de cancers ou sur les fonctions reproductives ? Quel risque de favoriser un phénomène ADE (infection facilitée par les anticorps) ?

– la vaccination de masse est-elle une stratégie valide, ou contre-productive ?

– quelle est l’efficacité de ces vaccins ? De quoi protègent-ils ? (Formes sévères, infections ?) et pendant combien de temps ?

– quel serait l’impact sur l’épidémie d’une adoption des traitements précoces et préventifs à base des molécules repositionnées largement testées contre le Covid ?

Voir le détail de la méthode dans l’article source ► https://www.covid-factuel.fr/2021/11/02/vaccins-anti-covid-les-evenements-graves-ne-concernent-ils-que-quelques-lots/

POUR FAIRE FOIRER LEUR PROJEEEEEET DE GRAND RESET ► Amine Umlil : L’information sur les vaccins anti-Covid est défectueuse depuis le début ► https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/29/amine-umlil-linformation-sur-les-vaccins-anti-covid-est-defectueuse-depuis-le-debut/ + Quand Pfizer démontre l’inefficacité du vaccin ► https://www.covid-factuel.fr/2021/10/31/quand-pfizer-demontre-linefficacite-du-vaccin/

Source de l’image ► COVIDHUB

ET POUR LE GRAND RÉVEIL !

RAPPEL des VIDÉOS & PDFs INDISPENSABLES pour STOPPER la LOTERIE VAXXINALE où à tous les coups on perd !

Pourquoi c’était prévisible ce dès le 30 octobre 2019 ► PDF N° 138 de 73 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

Car nous en étions déjà là :

Si on laisse faire Macron et son orchestre alors ce sera la fusion, actuellement en cours, de la haute finance impérialiste totalitaire et eugéniste occidentale avec son homologue chinoise, qui elle possède une infrastructure coercitive couplée à un arsenal TECHNOTRONIQUE bien plus dévouée que celle de l’occident à l’heure qu’il est…

ENSEMBLE, EMPÊCHONS-LES DE REFERMER LES GRILLES TOTALITAIRES SUR NOUS & AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD…

Il y a un autre chemin, une autre voie, à nous de voir si nous voulons rejoindre les cyborgs et accepter la DICTATURE TECHNOTRONIQUE ou être et incarner la RÉSISTANCE…

Légende de la seule image du PDF : Analyse fonctionnelle et constructrice de pseudo-virus dérivée de différentes constructions de protéine CS. (A) présentation schématique de la construction de protéine S dans le SRAS-COV humain (BJ01-S), SL-CoV S de la chauve-souris (Rp3-S) et différentes protéines CS. Les chiffres dans les légendes indiquent les localisations d’acides aminés des séquences BJ01-S utilisées pour remplacer la zone correspondante du Rp3-S. L’ouverture indique la localisation du RBM…

Mai 2020 : Preuve de la COVID-arnaque du PLAN muté en PLANdémie par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité : Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN (source VT Italy) – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel (traduction R71) ► PDF N° 178 de 19 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf ;

Juillet 2020 : Pourquoi l’Empire Mondial de la santé de Bill Gates promet plus d’empire et moins de santé publique – Jeremy Loffredo (journaliste indépendant basé à Washington D.C.) & Michele Greenstein (journaliste indépendante, ex-RT America) – Paru sur The Grayzone sous le titre Why the Bill Gates global health empire promises more empire and less public health – Traduction Corinne Autey-Roussel pour Entelekheia – Compilation des 4 parties par Résistance71 pour une mise au format PDF N° 185 de 33 pages par mézigue ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf ;

Décembre 2020 : DOSSIER SPÉCIAL PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► Les chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf ;



Les campagnes de vaxxination démarrent !

Janvier 2021 :

Très complémentaire à HOLD-UP et MAL-TRAITÉS ► VACCINATION COVID19 – Le Crime Parfait d’Olivier Probst ► https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Vaccination-Covid19,-Le-Crime-Parfait-par-Olivier-Probst/2d646a7a7c4fbb48f496271dd3800d6d7d5af005/e71b90

La vidéo du Pr. Dolores Cahill généticienne et immunologue à l’Université de Dublin, Collectif ACU 2020.org dans laquelle le Pr Cahill explique que les effets des “vaccins” à ARNm se manifesteront des mois plus tard, (càd maintenant) et que nous ne voulons pas que les personnes soient étiquetées comme décès Covid, alors qu’en réalité elles ont été victimes des effets des (vaccins) INOCULATION à ARNm ► Vidéo Odysee de 12MN39 par Quadrillage Traduction du 5 janvier 2021 ;



13/01/21 : Les mesures de confinement n’empêchent pas les décès, la transmission ne se fait pas par contact, les masques n’apportent aucun bénéfice, les vaccins sont intrinsèquement dangereux ► Version PDF N° 130121 de 28 pages de la remarquable synthèse du Pr. Denis Rancourt sur ce qu’on sait aujourd’hui SCIENTIFIQUEMENT sur le SRAS-CoV-2 et la « pandémie » COVID-19 associée ► À DIFFUSER SANS PITIÉ pour STOPPER IMMÉDIATEMENT la MASCARADE et l’imposture avant qu’elles ne nous enferment dans sa dictature technotronique eugéniste programmée ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/synthese-du-pr-denis-rancourt-sur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf ;

16/01/21 : SRAS-CoV-2, COVID et vaccination : développement de l’infrastructure technotronique dictatoriale et Fin de l’Humanité programmée (James Corbett) ► BIOSÉCURITÉ, corbettreport du 16 janvier 2021 ► Traduction Résistance71 dans une version originale au format PDF N° 237 de 16 pages ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/02/03/nouveau-dossier-pdf-a-diffuser-sans-pitie-du-corbettreport-du-16-janvier-2021-sur-le-sars-cov-2-covid-vaccination-et-biosecurite/ ;

Avril 2021 : Ceci n’est pas un complot (Le Documentaire) par Bernard Crutzen ; « Comment les médias racontent le Covid ». Un film de Bernard Crutzen sur le traitement médiatique de la crise par les médias belges francophones. Ce qu’ils disent, comment ils le disent, et ce qu’ils taisent. Avec une attention particulière à la notion de « complot » ► https://www.infovf.com/video/ceci-est-pas-complot-documentaire–5060.html ;

Septembre 2021 : 11/09/2001 – 11/09/2021 ► 20 ANS DE MENSONGES ET D’IMPOSTURES DU PLUS GRAND EMPIRE FAILLI ► Dossier PDF N° 11092001-2021 de 70 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/09/11-09-2001-11-09-2021-20-ans-de-mensonges-et-dimpostures-du-plus-grand-empire-failli-par-jbl1960.pdf ;

Octobre 2021 :

RETOUR VERS LE FUTUR ► Part. 1 ► PDF N° 270420 de 125 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf

RETOUR VERS LE FUTUR ► Part. 2 ► PDF N° 150520 qui passe donc de 125 à 159 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

RETOUR VERS LE FUTUR ► Part. 3 ► PDF N° 230 de 115 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf

3 novembre 2021 :

#Pfizergate : Brook Jackson, directrice régionale de « Ventavia », dénonce la falsification des données de l’essai vaccinal de Pfizer : Les révélations de mauvaises pratiques dans une société de recherche sous contrat chargée de mener à bien l’essai pivot du vaccin covid-19 de Pfizer soulèvent des interrogations sur l’intégrité des données et la surveillance réglementaire. Rapport de Paul D. Thacker du 2 novembre 2021 ► https://lemediaen442.fr/pfizergate-brook-jackson-directrice-regional-de-ventavia-denonce-la-falsification-des-donnees-de-lessai-vaccinal-de-pfizer/

03/11/21 : “On n’a jamais vu cela : des femmes qui saignent pendant des mois, sans polype ni cancer” ► https://covidemence.com/2021/11/03/on-na-jamais-vu-cela-des-femmes-qui-saignent-pendant-des-mois-sans-polype-ni-cancer/

02/11/21 : Étude du Lancet sur la fertilité des femmes vaccinées : Pas de problème mais dix fois moins de naissances qu’en temps normal – Patrice Gibertie – Nouveau Lancet gate, les résultats sur la fertilité des femmes vaccinées sont incohérents ► https://pgibertie.com/2021/11/02/etude-du-lancet-sur-la-fertilite-des-femmes-vaccinees-pas-de-probleme-mais-dix-fois-moins-de-naissances-que-dans-la-vie-reelle/



Il sera difficile après cela de dire qu’on ne savait pas ou pire qu’on ne pouvait pas savoir, hein ?

Même si le monstre est tentaculaire, et si on arrêtait de se faire tentaculer ?

On commence tout de suite ?

JBL1960