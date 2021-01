VACCINATION vs COVID19 : Le Crime Parfait – Documentaire d’Olivier Probst – VIDÉO À DIFFUSER SANS PITIÉ

Pour faire FOIRER leur PLANdémie PLANétaire PLANifiée !

Grâce à Ohm intervenant sur le site Les Moutons Enragés de ce 4 janvier 2021, je vous propose un nouveau documentaire à voir ABSOLUMENT et très complémentaire à HOLD-UP et MAL-TRAITÉS :

VACCINATION COVID19 – Le Crime Parfait d’Olivier Probst ► https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Vaccination-Covid19,-Le-Crime-Parfait-par-Olivier-Probst/2d646a7a7c4fbb48f496271dd3800d6d7d5af005/e71b90

C’est à mettre en lien avec mon billet d’hier et les commentaires ► MàJ Essentielles de l’Essentiel de R71 de 2010 à 2021 en version PDF gratos…

Car la finalité du PLAN ce fait jour, et ceux qui refuseront de se faire vacciner avec les vaccins à ARNm n’auront tout simplement plus accès à rien, et comme prévu par Castex et son orchestre !

Prisonniers / Prisonnières = ne lâchons RIEN bien au contraire, soyons les premiers, en France, à faire FOIRER le PLAN des psychopathes aux manettes et que 2021 soit l’année de bascule vers le Grand (r)Éveil !

