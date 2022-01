TWIX = FIN DE LEUR MONDE !

FAIM D’UN NÔTRE MONDE ?…

Alors, UNISSONS-NOUS pour INVERSER cette NOUVELLE NORMALITÉ qui est tout sauf normale !

▼▼▼▼

1 ► INSTANTANÉ DE RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/problecc80me.pdf

“Ceux qui ont peur de mourir ont souvent peur de vivre.

Ils respirent prudemment en attendant la fin”…

Jacques Higelin

▼▼▼

2 ► INSTANTANÉ DE RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/psittacisme.pdf

À RETROUVER DANS CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN ► BIBLIOTHÈQUE PDF & DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

▼▼

Je vous recommande le visionnage du dernier Oliver Probst : Les leçons de moraline du Tyran Micron (vidéo vk.com de 18MN03) relevée par pressibus.org VIA Profession Gendarme de ce samedi 29 janvier 2022

Macron ► Le virus le plus destructeur qui ait jamais été introduit dans nos vies… Aïe… Ouille !

▼

METTONS FIN AUX COVIDÉLIRES ► VIDÉOS & PDFs POUR FAIRE TOMBER LA DICTATURE COVIDISTE !

ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES !

Avec mon autre moitié de TWIX et en attendant de se retrouver toustes dehors à l’air libre, NOUS on sème et on essaime…

Jusqu’à notre dernier souffle ► JBL1960