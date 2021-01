MàJ Essentielles de l’Essentiel de R71 de 2010 à 2021 en version PDF gratos…

POUR REFUSER LA DICTATURE SANITAIRE & SES LOIS MARTIALES MÉDICALES !

À diffuser sans pitié pour faire FOIRER leur PLANdémie PLANétaire PLANifiée sinon c’est FIN de PARTIE pour l’HUMANITÉ !

Version PDF N° 82 C qui passe à 186 pages de l’Essentiel de Résistance71 2010-2020 & 2021…

S O M M A I R E de l’addendum page 6 :

CoV19 & Tutti Quanti P.160

Quand Boubou le Barbu vient en renfort de Bébert Corona, la mascarade s’amplifie P.164

Dictature en marche : le reconfinement islamo-sanitaire P.167

Esprit de Résistance… De l’esprit gaulois à aujourd’hui (en photos) P.170 Création originale de Jo

Quelle connexion entre la mort du capitalisme et le Nouvel Ordre Mondial oligarchique en marche ? P.172

En attendant le goulag P.177

Contourner pour enfin vivre ! P.178

Odysee (Lbry)… Une odysee ou un cheval de Troy ? P.180

1871-2021 : L’année nouvelle sous le signe de la Commune Universelle ? P.184

Cliquer pour accéder à lessentiel-de-r71-2010-a-2021-maj-janvier-2021.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Pour que l’année 2021 ne rime pas avec VACCIN !

La dernière Chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/rien.pdf

Rappel de ma dernière création PDF de l’année 2020 ► For Murder By Decree À Meurtre Par Décret, aujourd’hui en France pour faire FOIRER leur PLAN de Grand Reset et au contraire participer TOUSTES au Grand Réveil des Peuples !

Transmis par mail et preuve que même la génération Matrixée se réveille, cette vidéo du jeune Mikaz_yt sur Instagram qui appelle à dire NON aux vaccins à ARNm que Bla-bla-Chier – Kahn – Lina – DoubleYaz & Consorts veulent rendre OBLIGATOIRE pour les +de65ans et comme prévu, depuis le début !

Ah c’est vraiment pas le moment de mollir, hein ?

En tous cas, il n’est plus temps d’alerter, ni même d’informer, NON, mais de se coordonner pour RÉSISTER & AGIR dans le réel OUI et faire de 2021 l’année où la France aura refusé la première le vaccin à ARNm et fait foirer la PLANdémie de Macron et son Monde…

JBL1960

MàJ 3 janvier 2020 à 16H35MN :

Avec une nouvelle chronique très très caustique du Presque Dr. T’CHÉ-RIEN ► ANTIVIRAL ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/antiviral.pdf

Qui précise bien qu’en 2020, 599 personnes de moins de 65 ans sans comorbidité connue sont mortes du Covid19, sur une population totale (-de65ans) de 53.313.125, soit un taux de mortalité de 0,001%

«… Que dire d’une société lorsqu’un fou vous dit ce qu’il y a à faire ?…»

~ Andreï Tarkovski, «Nostalgia», 1983 ~

Qu’il est temps d’en changer !

ICI – MAINTENANT & d’OÙ NOUS SOMMES !

JBL1960