TENONS BON ! ON LES AURA CES CRONNARDS !

▼▼▼

MOROCRONNARDS de RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/morocron.pdf ► Ceux qui n’ex-sistent pas in-sistent…

À RETROUVER DANS ► CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN

POINT DE SUSPENSION de RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/suspension.pdf

Et pour commencer !…

▼▼

À VOIR & À BIEN ÉCOUTER cette vidéo du Pr. Laurent Toubiana sur CNEWS à l’invitation d’Ivan Rioufol et comme le dit Marcel en 4-4-2 ; Nous sommes sur l’une des vidéos (voir ci-dessous) les plus importantes en ces temps de mascarade covidienne ► https://lemediaen442.fr/sur-cnews-lepidemiologiste-toubiana-explose-magistralement-la-mascarade-covidienne/

Sur CNews, l’épidémiologiste Toubiana explose magistralement la mascarade covidienne – Vidéo rumble de 16MN32 ► Pr. Toubiana, épidémiologiste : une autre vision de l’épidémie de covid-19

Pr. Toubiana : L’épidémie actuelle est bénigne par rapport aux autres épidémies qui ont eu lieu en France – La grippe de 2014-2015 a fait 2,8 millions de malades. Le covid-19 en 2020 a fait 0,2 million. Le covid n’a pas créé de surmortalité pour les moins de 65 ans. Pour les plus de 65 ans, la surmortalité a été de 4 %.

Et explose, une fois de plus, au passage, les énièmes mensonges sur CNEWS du Dr. Gilbert DERAY ► https://lemediaen442.fr/gilbert-deray-ment-sur-cnews-et-laurent-toubiana-le-coiffe-au-poteau/ Ceux qui croient au karma vont être servis. Gilbert Deray, qui fait sa tournée des plateaux depuis le début de la crise, vient une fois encore de sortir une ineptie afin de faire peur dans les chaumières. En effet notre professeur, en conflits d’intérêts avec le lobby pharmaceutique, assure que « La létalité de la Covid par rapport à la grippe habituelle, c’est deux fois plus que la grippe habituelle » et, cerise sur le gâteau, qu’« Il faut vacciner le monde entier ».

▼

Elle a dit la vérité = Elle doit être exécutée ! du 9 octobre 2020

Extrait ; Revenus versés aux médecins par Big Pharma ; À partir de 12 on a un foyer épidémique de conflits d’intérêts ?



N°5. Le Pr Gilbert Deray de Paris. 160.649€. Une belle somme pour un néphrologue qui très présent sur les plateaux télés. Attention le Remdesivir peut être très toxique pour les reins.

♦◊♦

Malgré tous leurs efforts preuves que ça craque de partout ; Au cœur du NAZILAND : Même en Autriche ► https://nouveau-monde.ca/autriche-coup-de-theatre-la-fin-de-la-plandemie-le-19-fevrier-relachements-et-cour-constitutionnelle/ Allemagne, Catalogne, Espagne, Angleterre, Danemark…

Seul, le FRANKISTAN veut emmerder les NON-VAXINÉS et les DÉSACTIVÉS jusqu’au dernier, accélérant même pour vaxxiner les enfant dès 5ans abaissant le consentement OBLIGATOIRE à un seul parent et voulant vaxiner les enfants à l’École hors la présence du parent !…

Et au DRAGHISTAN ► https://lesmoutonsenrages.fr/2022/01/27/italie-le-gouvernement-veut-interdire-aux-non-vaccines-dentrer-dans-les-banques/

À VOIR ► Oliver Probst : Les leçons de moraline du Tyran Micron (vidéo vk.com de 18MN03) relevée par pressibus.org VIA Profession Gendarme, samedi 29 janvier 2022

TENEZ BON ! ON LES AURA CES CRONNARDS !

AILLEURS LES DIGUES SONT ENTRAIN DE PÉTER !

L’étincelle qui a mis le feu aux poudres c’est le CONVOYFORFREEDOM qui est arrivé à Ottawa et fait fuir Justin-Waterhole–Trudeau ► https://lemediaen442.fr/marcel-d-sur-la-disparition-du-courageux-justine-trudeau/

Tant que les mouvements demeurent populaires et ne sont pas récupérés politiquement par des partis ou des factions, SOUTIEN TOTAL au mouvement des Convois de la Liberté ! Qu’il s’étende à la planète entière ► https://resistance71.wordpress.com/2022/01/29/soutien-au-convoi-de-la-liberte-ottawa-2022/

D’autres CONVOIS POUR LA LIBERTÉ (VAXINALE ?) semblent faire des émules en Australie, Nouvelle-Zélande, mais également en Europe, mais sous une autre forme, car il convient de rappeler qu’au CANADA, aux USA les TRUCKERS sont propriétaires de leur camion, en France, notamment, ils sont salariés et les patrons des entreprises de transports sont le plus souvent soumis au MEDEF ; Il y a donc une organisation spécifique à mettre en place, mais rien d’insurmontable, pour faire tomber la DICTATURE COVIDISTE !

DANS TOUS LES CAS ► ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES ► ARRÊTONS DE CONSENTIR !

LEVONS-NOUS en masse et DÉSOBÉISSONS ! Organisons-nous car nous le voyons bien toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile mais contre–productive ;

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et dans le même temps :

• Boycottons les institutions

• Boycottons la dictature sanitaire qui est tout sauf sanitaire

• Boycottons la vaxxination ANTICOVID obligatoire & le paSSe-vaXXXinal

• Boycottons la 5G, technologie de la dictature technotronique mortifère et de sa grille de contrôle

• Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

• Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles, banques incluses

• Achetons et promouvons les produits locaux

• Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

• Rassemblons–nous en comités populaires de voisinage, de travail et décidons de tout pour et par nous–mêmes… Ensemble !

• Restons incontrôlables et imprévisibles !

AUSSI SORTONS DE CE LONG CAUCHEMAR ENSEMBLE ► AU FORMAT TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tract-pdf-appel-de-1871-a-2021-pour-une-commune-universelle.pdf que je vais remettre à jour compte tenu de l’actu !

POUR ÉRADIQUER CE VIRUS et ses parasites une bonne fois pour toutes !

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON

+ tout le reste avec tout mon ♥

JBL1960