MAIS QUI POUR ARRÊTER CE BOURLA, LÀ ?

En préambule, je vous recommande, tout particulièrement, la vidéo (23MN17) de Rémi de Juste Milieu : Le SCANDALE McKinsey : Macron, politique vaccinale et pognon de dingue.

Et pour bien comprendre qu’il n’y a pas de solution au sein de CE système totalement corrompu. La solution étant, plus que jamais, hors État et ses institutions !

Juste Milieu – 31 janvier 2022

À VOIR également la vidéo YT (10:35) très complémentaire de BLAST, Le souffle de l’info du 1er février 2022 ► CABINETS DE CONSEIL : UN SCANDALE À 140 MILLIONS D’EUROS ? ICI

Sur, L’impossible Monsieur BOURLA !

02/02/2022 : Pfizer demande l’autorisation de vacciner les bébés à partir de 6 mois ! Et dire qu’on était des complotistes… Dans le monde de l’industrie pharmaceutique il n’y a pas de petits profits et comme Omicron casse les bénéfices de Pfizer, ce dernier avance ses pions en déposant auprès de la Food and Drug Administration une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin pour les 6 mois à 4 ans aux États-Unis. Pfizer et son partenaire BioNTech, les fabricants du vaccin, comptent bien rafler ce segment de marché qui pèse des milliards d’euros. Les bambins se verront injecter trois doses afin de participer à l’effort mondial pour lutter contre le covid, bien qu’ils n’en souffrent pas. Albert Bourla ne perd pas le Nord : « Nous pensons que trois doses de vaccin seront nécessaires pour les enfants de 6 mois à 4 ans afin d’atteindre un haut niveau de protection contre les variants actuels et futurs. » Évidemment, dans un premier temps, la vaccination se fera sur la base du volontariat des parents jusqu’au moment où l’obligation pointera son nez sous condition de ne pas accepter les enfants dans les crèches… La boucle sera bouclée. Quand vous verrez Le Monde, Libération, 20 Minutes… titrer « Faut-il vacciner les enfants de moins de 5 ans ? » comptez un mois pour une autorisation du gouvernement français… à moins que les Français se réveillent de cette longue léthargie ! Le Média en 4-4-2 ► https://lemediaen442.fr/pfizer-demande-lautorisation-de-vacciner-les-bebes-a-partir-de-6-mois/



Mais absolument rien à voir bien sûr avec le refus d’Ursula Van Der Leyen de montrer ses SMS échangés avec… M. BOURLA !… Vidéo YT ICI & LÀ

Source de l’image ► Theparadise.ng

Au Chapitre 8du livre dynamite deRobert F. Kennedy Jr. ► La malfaisance blanche : les atrocités africaines du Dr Fauci, vous y avez toutes les preuves que le même PLAN mis en œuvre par Fauci avec le VIH / SIDA a bien été muté en PLANdémie PLANétaire au SARS-CoV-2 / COVID-19 de manière coordonnée, PLANifiée, dès février/mars 2020, faisant muter la France en FRANKISTAN, l’Europe en NAZILAND et le monde en COVIDLAND… En attendant ma version PDF complète que je compile, de manière inédite, au fur et à mesure que Résistance 71 traduit.

+ Cette étude PDF de 34 pages fournie par RIEN qui nous précise ceci ; Dans ce PDF c’est du robuste la preuve est bien là : ces injections provoquent du SIDA tout comme le HIV ► Suppression de l’immunité innée par les vaccins SARS-CoV-2 mRNA : Le rôle des G-quadruplexes, des exosomes et des microARNs ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/innate_immune_suppression_authorea.pdf

Dont voici le résumé en français traduit avec l’aide de DeepL.com : Les vaccins à ARNm contre le SRAS et le CoV-2 ont été mis sur le marché en réponse à la crise de santé publique largement perçue du Covid-19. L’utilisation de vaccins à ARNm dans le contexte d’une maladie infectieuse n’avait pas de précédent, mais des temps désespérés semblaient appeler des mesures désespérées. Les vaccins à ARNm utilisent des ARNm génétiquement modifiés codant pour des protéines de pointe. Ces modifications cachent l’ARNm des défenses cellulaires, favorisent une demi-vie biologique plus longue des protéines et provoquent une production globale plus élevée de protéines de pointe. Cependant, les preuves expérimentales et observationnelles révèlent une réponse immunitaire très différente aux vaccins par rapport à la réponse à l’infection par le SRAS-CoV-2. Comme nous allons le montrer, les modifications génétiques introduites par le vaccin sont probablement à l’origine de ces réponses différentielles. Dans cet article, nous présentons les preuves que la vaccination, contrairement à l’infection naturelle, induit une altération profonde de la réponse immunitaire et de la signalisation de l’interféron de type I, qui a diverses conséquences néfastes sur la santé humaine. Nous expliquons le mécanisme par lequel les cellules immunitaires libèrent dans la circulation de grandes quantités d’exosomes contenant la protéine spike ainsi que des microARN critiques qui induisent une réponse de signalisation dans les cellules réceptrices à des sites distants. Nous identifions également de profondes perturbations potentielles du contrôle réglementaire de la synthèse des protéines et de la surveillance du cancer. Nous montrons que ces perturbations ont un lien de causalité potentiellement direct avec les maladies neurodégénératives, la myocardite, la thrombocytopénie immunitaire, la paralysie de Bell, les maladies hépatiques, une immunité adaptative altérée, une tumorigenèse accrue et des dommages à l’ADN. Nous montrons des preuves provenant de rapports d’événements indésirables dans la base de données VAERS qui soutiennent notre hypothèse. Nous pensons qu’une évaluation complète des risques et des avantages des vaccins à ARNm exclut leur contribution positive à la santé publique, même dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Vaccins et myocardites

1er février 2022 par ZOLA ► https://www.covid-factuel.fr/2022/02/01/covid-vaccins-et-myocardites/

À Mélanie et tous ceux qui sont dans le même cas.

Une myocardite aiguë est une inflammation du muscle cardiaque (myocarde) avec présence d’un infiltrat inflammatoire (amas de cellules, lymphocytes et autres) et d’une nécrose des myocytes cardiaques (cellules musculaires responsables de la contraction du cœur). La péricardite, c’est la même chose, concernant l’enveloppe du cœur). La cause d’une myocardite aiguë est souvent d’origine infectieuse, bactéries et virus, ou toxique, médicamenteuse. Les myocytes ne se régénèrent pas. Un infarctus laisse toujours une cicatrice, ici c’est la même chose.

Niées au départ, non signalées par les études ayant conduit aux autorisations, l’existence de myocardites et péricardites post-vaccinales ne sont maintenant plus du domaine du complotisme. Plusieurs questions se posent et doivent être posées, dans cette ambiance de méfiance généralisée. Ces questions, sont :

1) combien ? Peut-on se fier aux chiffres officiels ?

2) quel avenir ? Peut-on se fier au discours disant qu’elles guérissent toutes sans problème ?

COMBIEN ?

Tout d’abord, Pfizer dans son étude sur 43 448 personnes, ne signalait aucune myocardite, préoccupation première aujourd’hui. Leur communication de novembre 2020 disait que « Les données montrent que le vaccin a été bien toléré dans toutes les populations, plus de 43 000 participants ayant été inclus ; aucun problème de sécurité grave n’a été observé ; les seuls effets indésirables de grade 3 (sévères) dont la fréquence était supérieure à 2 % étaient la fatigue (3,8 %) et les céphalées (2,0 %) ». De l’utilité de ce genre d’études conduisant à une autorisation, quand on n’a pas de recul.

Quand on va voir la base de données mondiale OMS, on trouve 19 106 myocardites et 14 368 péricardites signalées, soit un total de 33 474 cardites (sur plus de 3 millions d’évènements indésirables signalés, dont 181 083 incidents cardiaques). Avec 10 milliards d’injections, l’incidence est de 0,33 pour 100 000 doses. Si on prend 4 milliards de vaccinés 2 doses, l’incidence est de 0,84 pour 100 000 vaccinés. Nous avons déjà vu, confirmé par nombre d’études, que cette base était peu fiable.

Aux USA, le VAERS (relevé officiel des événements indésirables) signale 22 456 cardites. Avec 205 millions de vaccinés 2 doses au 31 décembre, cela fait une incidence de 11 pour 100 000 vaccinés, soit 13 fois plus que déclarés pour l’OMS.

Une étude de l’Agence Européenne (EMA) de décembre, parle de 2,6 cas / 100 000 en France, 5,7 cas/ 100 000 dans les pays nordiques pour Pfizer, allant jusqu’à 19 cas / 100 000 avec Moderna. En France ces chiffres sont limités aux 7 premiers jours qui suivent l’injection et la population aux 12-50 ans. Les nordiques, eux, relèvent jusqu’à 28 jours, et s’arrêtent à 24 ans. Il faut donc doubler les chiffres officiels français. La France devrait d’ailleurs limiter le délai à 48 heures pour publier encore moins cardites. Signalons que l’EMA précise que ces chiffres sont le surplus de myocardites par rapport à une population normale de cet âge, donc dues uniquement aux vaccins, excluant les autres causes. Elle recommande au passage « de mettre à jour les informations sur le produit en conséquence », c’est à dire de signaler ce risque aux patients, ce qu’ont fait les Japonais.

En France, en ce qui concerne la gravité de ces cardites, l’ANSM, en novembre, précisait bien que le recueil était limité à 7 jours. Elle relevait, entre le 15 mai et le 31 août, 919 myocardites et 917 péricardites, et que ces cardites ne sont pas celles de toutes les populations vaccinées, mais celles des 12-50 ans, et surtout, uniquement les hospitalisés, excluant les cardites ne nécessitant pas d’hospitalisation. Les sportifs qui tombent sur le terrain avaient une cardite non hospitalisée avant l’accident, révélée par le sport. Au 31 mai, nous avions 60% de vaccinés 2 doses, et les 12-50 ans représentent environ 50% de la population, soit 20 millions de vaccinés dans le créneau cardites de l’étude de l’ANSM. 1 836 cardites graves, ayant nécessité une hospitalisation post-vaccinale, cela fait une incidence de presque 1 cardite grave pour 100 000 vaccinés, et uniquement les cardites survenues la première semaine. Si on double ces chiffres sur 28 jours et plus (cf comparaison EMA et pays nordiques), on a presque 2 cardites graves pour 100 000 vaccinés.

Ces chiffres de cardites « officiellement » déclarées correspondent-ils à la réalité ? Tout le monde sait que non, les autorités les premières. Ainsi la directrice de l’ANSM, lors de son audition au Sénat a tout de suite précisé que les chiffres d’effets secondaires qu’elle donnait étaient sous évalués.

Vous comprendrez la difficulté à donner de bons chiffres, et surtout que tout le monde peut vous donner des chiffres très différents, sans mentir, le tout étant de savoir de quoi on parle, et il est facile de berner ceux qui n’ont pas mis le nez dedans. Rien qu’en rapportant l’incidence au nombre de doses ou aux individus, on double ou divise par deux le résultat, même chose si on arrête à 7 ou 28 jours, et pire si on ne décompte que les cardites graves hospitalisées.

Désolé de ne pouvoir donner de chiffre précis, il n’y en a pas, et la fourchette est très large. Vous voyez qu’on publie une incidence qui va de 0,33 (OMS) à plus de 20 (13,7 pour l’ANSM et Moderna pour la seule première semaine, 19 dans les pays nordiques), tout en précisant que ces chiffres sont sous-estimés. Ceux qui devraient le savoir, comme les cardiologues, sont ceux qui se cachent le plus. Ainsi, la Société Française de Cardiologie, pour parler des cardites post-vaccinales, retient comme source la meilleure, c’est à dire celle de l’OMS !

En conclusion, si des sites et articles “rassuristes” donnent des chiffres d’incidence inférieurs à 2, sans donner leurs bases de calcul, si on prend les chiffres officiels avoués, que l’on parle de patients et non de doses, en étendant à plus d’un mois la possibilité de cardite, que l’on parle de toutes les cardites, pas seulement les hospitalisés, peut-on évaluer ces cardites officielles + officieuses entre 15 et 40 / 100 000 vaccinés, soit une fourchette de 1 pour 2 500 à 6 ou 7 000 vaccinés ? A vous de vous faire votre opinion. Signalons également qu’entre deux chiffres, le plus élevé est le plus crédible. Pourquoi ? Qui aurait intérêt à déclarer plus de cardites qu’il n’en a ? Le plus élevé est forcément le plus honnête. Pour les autres, les causes de minorations sont nombreuses. Ce qui est sûr : Moderna, le plus injecté actuellement chez nous, c’est 4 à 5 fois plus de cardites que Pfizer ; les hommes, c’est 3 à 4 fois plus que les femmes, et l’incidence la plus importante est chez les hommes jeunes de moins de 30 ans, après seconde dose.

Lire l’intégralité de l’article ► https://www.covid-factuel.fr/2022/02/01/covid-vaccins-et-myocardites/

Juste pour RAPPEL ; en 2021 les tests et les vaxxxins ont couté 13 milliards d’€ à la Sécu !

02/02/2022 ► Retour en Frankistan ; Covid-19 : un centre de dépistage refuse de tester un bébé de 15 mois qui ne portait pas de masque ► https://www.magicmaman.com/covid-19-un-centre-de-depistage-refuse-de-tester-un-bebe-de-15-mois-qui-ne-portait-pas-de-masque,3691947.asp ► Un papa devait faire tester son bébé car il avait été identifié comme cas contact. Mais le centre de dépistage leur a refusé l’accès car l’enfant ne portait pas de masque…

Quand ASSEZ sera-t-il ASSEZ les gens ?

Dernier Instantané de RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/qr.pdf

Aussi, n’est-il pas évident pour tout le monde maintenant qu’ILS ne s’arrêteront jamais et tant que vous continuerez d’obéir, d’accepter, de vous soumettre ILS vous emmerderont jusqu’au bout ET jusqu’au dernier… Et maintenant, c’est au tour des MOINS de 4 ans (23 millions aux USA !) Vos enfants, petits-enfants, nièces, neveux…

ALLEZ-VOUS LES LAISSER FAIRE ? Quand assez est-il assez ?



Pourtant il est clair maintenant pour tout le monde que c’est VOTRE OBÉISSANCE qui PROLONGE ce CAUCHEMAR !

Aussi, ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES ► JE–NOUS APPELLE À NOUS LEVER ENSEMBLE SANS DISTINCTION pour METTRE FIN aux COVIDÉLIRES !

ENSEMBLE ► REFUSONS de PORTER LES MASQUES/MUSELIÈRES qui ne servent absolument à RIEN sinon à nous MUSELER ► NE CÉDONS PLUS À LA PEUR & À LA TERREUR VAXXXINALE.

POUR Y PARVENIR ;

