(MàJ) 1 BLONDE + 2RAY + 1DÉFRAICHI = 3 CLOCHES !

HO ! HO ! HO ! + 1 RABIO de RIEN à la FIN…



Dernier Instantané de RIEN ► HO HO HO ! Des Pères NoNo-Hell ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/ho-ho-ho-les-peres-nono-hell.pdf, et ;

L’HEURE DU CHOIX A SONNÉ !

SOIT ACCEPTER ;

j’accepte

tu acceptes

elle/il accepte

nous acceptons

vous acceptez

ILS CONTINUENT

SOIT REFUSER ;

je refuse

tu refuses

elle/il refuse

nous refusons

vous refusez

ILS DÉGAGENT

QUOIQU’IL EN SOIT LA SOLUTION C’EST TOUJOURS NOUS !

Mme GILÉAD / La Blonde à retardement-ment ► Lors d’une intervention devant une commission du Sénat, l’infectiologue a expliqué que «80 % des personnes qui arrivent à l’hôpital avec une Covid-19 ne sont pas vaccinées». Un chiffre aujourd’hui largement caduc ► https://www.liberation.fr/checknews/covid-19-est-il-vrai-que-80-des-hospitalisations-concernent-des-non-vaccines-comme-le-dit-karine-lacombe-20211203_QPLLDHSJOFFH7GXEIPP6BYGMP4/

Gilbert 2RAY déraille-en-live ► Les lésions cérébrales des enfants ayant le Covid ressemblent-elles à celles de patients Alzheimer, comme l’a déclaré le Dr Deray ? ► Le Dr Deray reconnaît (lui-même) que la comparaison ne tient pas, et admet une confusion avec des travaux sur les adultes d’une part, et sur les atteintes neurologiques observées par PET-scan chez de jeunes patients infectés par le coronavirus d’autre part ► https://www.liberation.fr/checknews/les-lesions-cerebrales-des-enfants-ayant-le-covid-ressemble-t-elle-a-celles-de-patients-alzheimer-comme-la-declare-le-dr-deray-20211125_6ZCZLB6DT5GMFFQQY4W5BCCRVI/

Jean-François-tout-DÉFRAICHI-pédale-dans-la-semoule ► « Est-ce que le pass protège réellement ?… La réponse est non… Est-ce que c’est le moment de changer ? Probablement pas ». « Le pass sanitaire a eu un rôle majeur pour pousser la vaccination ». Le vieux Défraîchi adore « partager ce qu’on sait ou ce qu’on ne sait pas », ce qui l’autorise à se foutre de nous et à prolonger indéfiniment les injections dites “anti-Covid”. Préparez-vous mentalement aux 5ème et 6ème doses, l’abonnement “vaccinal” est en marche. OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/12/08/delfraissy-nous-pedalons-dans-la-semoule-il-faudra-peut-etre-une-4eme-dose/

HO ! HO ! HO ! JOYEUX NOHELL LES KONNARDS !

Hé bien ! Ne dansez plus maintenant !

09/12/21 ► Et maintenant les mollahs du gouvernement veulent nous interdire de danser : Dernier délire en date : plus de danse en boîte au moment où les gens en ont le plus besoin. Certes, les Français peuvent danser chez eux, mais quelle différence avec les mollahs iraniens qui interdisent la danse en public, laissant les Iraniens danser en privé ?

Nos dirigeants sont des mollahs, et des mollahs de la pire espèce, car eux avancent masqués. C’est peut-être pour ça qu’ils forcent les Français à se masquer, et qu’on aperçoit, en pleine campagne, seule, sans personne à 10 km à la ronde, une mamie qui marche, difficilement, avec un masque, alors que les animaux et les gendarmes s’en foutent, et Dieu encore plus. Mais les adultes ont leur libre-arbitre, enfin, théoriquement, alors que les enfants ne l’ont pas encore.

Les satanistes déguisés en démocrates étouffent les gens, tout simplement, des enfants aux anciens. Il est évidemment hors de question de porter ce stigmate de la soumission, de la bêtise et de la peur, mais on a mal pour nos compatriotes qui ont craqué sous la pression, alors qu’il suffirait d’être solidaires dans la résistance… Ça tombe bien pour le Diable, c’est le grand Diviseur !

En France quand une mesure débile est imposée à une catégorie d'activité, les gens râlent et ds la foulée le gvt l'applique aux autres. Pas de jaloux.🤡(cf l'affaire des livres et culottes).

Cette règle covidiotesque entrainera-t-elle la fermeture des bistrots et bars de nuit ?😜 pic.twitter.com/lMFPKkY6ZH — Catherine gauloise réfractaire aux tyrans (@LaColitruche) December 8, 2021

Une humiliation de plus… Combien d’humiliations avant la prise de conscience ? Source E&R



RÉPONSES / DÉBUT DE PISTE & SOLUTIONS POUR FAIRE TOMBER LES PREMIERS DOMINOS ;

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► MàJ en temps réel ;

CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN ► Itou + des inédits et IN VIVO pour se sortir le cul des ronces !

BIBLIOTHÈQUE PDF + de 400 créations & suppléments pour se sortir les doigts du nez !

SINON ?

En attendant de se retrouver dehors, à l’air libre, NOUS on sème encore et toujours…

JBL1960

RABIO DU JOUR de RIEN !

REBONJOUR ! Le dernier coup de pipeau du pipoteurenchef ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/pipo.pdf

Clic-image pour voir et entendre le conte : Le joueur de flûte de Hamelin, légende allemande (y’a pas de hasard) récitée par Alain Royer

Bon pour la petite histoire Hitler aussi s’est muté en végétarien vers 1931 AVANT sa mort, et même tendance végane !…

BIP-BIP ! MEU !