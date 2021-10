GRAND RESET ? NON ! GRAND RÉVEIL !

Parce que nous avons absolument le choix d’ être et d’incarner la RÉSISTANCE

Car ; Tout PROJEEEEEET/GRAND RESET peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes… Et ainsi de briser les chaines de la dissonance cognitive ► R71 ; Quelle connexion entre la mort du capitalisme et le N.O.M. En Marche ? 16 Novembre 2020 – Version PDF N° 216 de 14 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf ► ENSEMBLE ► ICI ► IMMÉDIATEMENT !!!

Preuve que ça urge un chouïa quand même, cette vidéo (18MN20) à voir ABSOLUMENT et à sauvegarder du Dre Zandre Botha pour STEWPETERS.TV en VOSTFR comme ça plus personne ne pourra dire qu’il savait pas, ou pire, qu’il pouvait pas savoir…

Source ► http://changera.blogspot.com/ ► https://changera.blogspot.com/2021/10/dr-zandre-botha-le-sang-des-vaxxines.html VIA Profession Gendarme du 29/10/21

Nous n’avons plus de temps à perdre en attendant de voir le programme des candidats à l’élection présidentielle de 2022, paske c’est tout vu !

L’urgence est ICI ► MAINTENANT & D’OÙ NOUS SOMMES car si nous ne nous levons pas aujourd’hui, demain sera encore bien pire !

Voilà c'est assumé. Le gouvernement détruit l'hôpital public et met à pied sans solde les soignants. Pour compenser il faudrait sacrifier quelques enfants.

Qu'est-ce qu'une société prête a sacrifier ses enfants pour satisfaire le Dieu Køvid ? Décadence, effondrement ? pic.twitter.com/7ecRahCHFv — Décoder l'éco (@decoder_l) October 30, 2021

ALORS ? Prêt pour le GRAND RESET ou le GRAND RÉVEIL ?

