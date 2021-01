Version PDF de la Synthèse du Pr. Denis Rancourt sur le SRARS-CoV-2 et la pandémie CoV19 associée – À DIFFUSER SANS PITIÉ !

Un an… Ce que l’on sait du SRAS-CoV2 et de la « pandémie » COVID-19 associée : une mise à jour des données récentes (Denis Rancourt)

Mise à jour des données récentes concernant la politique COVID19

Les mesures de confinement n’empêchent pas les décès, la transmission ne se fait pas par contact, les masques n’apportent aucun bénéfice, les vaccins sont intrinsèquement dangereux.

Les mesures sans précédent de confinement universel, de confinement institutionnel strict des maisons de soins, de masquage universel de la population, d’obsession hygiénique des surfaces et des mains et de déploiement accéléré des vaccins sont contraires à la science connue et aux récentes études de référence. Le gouvernement a fait preuve d’imprudence par action et de négligence par omission. Des mesures institutionnelles sont nécessaires depuis longtemps pour endiguer la corruption dans le domaine de la médecine et de la politique de santé publique.

VIA Résistance71 – Source Research Gate/Dr. Denis Rancourt – URL de l’article source en français ► https://lesakerfrancophone.fr/mise-a-jour-des-donnees-scientifiques-recentes-concernant-la-politique-covid-19

Version PDF N° 130121 de 28 pages de la remarquable synthèse du Pr. Denis Rancourt sur ce qu’on sait aujourd’hui SCIENTIFIQUEMENT sur le SRAS-CoV-2 et la « pandémie » COVID-19 associée ► À DIFFUSER SANS PITIÉ pour STOPPER IMMÉDIATEMENT la MASCARADE et l’imposture avant qu’elles ne nous enferment dans sa dictature technotronique eugéniste programmée ►https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/synthese-du-pr-denis-rancourt-sur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf



Synthèse du Pr. Denis Rancourt sur le SRAS-COV-2 et la “pandémie” COVID19 associée – Version PDF JBL1960, Janvier 2021

SOMMAIRE DU PDF :

Page 4 Présentation : JBL1960 & R71

Page 5 Un an… Ce que l’on sait du SRAS-CoV2 et de la « pandémie » COVID-19 associée : une mise à jour des données récentes (Denis Rancourt) – Introduction – Pandémie iatrogène de panique

Page 7 La rigueur des mesures n’a aucun effet sur le nombre total de décès attribués à la COVID-19

Page 9 La corruption de la science est mise à nue – Masques et PCR

Page 15 La transmission ne se fait pas par contact

Page 17 Le port du masque dans la population générale n’apporte aucun bénéfice détectable

Page 19 Les vaccins sont intrinsèquement dangereux

Page 21 Présentation par l’auteur, Pr. Denis RANCOURT, de ses compétences pour examiner les données scientifiques sur la COVID-19

Page 23 Notes

Page 28 Notes & Précisions complémentaires au texte de JBL1960 & RÉSISTANCE71

Cliquer pour accéder à synthese-du-pr-denis-rancourt-sur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf

JBL1960