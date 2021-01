ALERTE INFO : INOCULATION FINALE DES PEUPLES EN COURS…

…Au N.O.M. du Fric, du Flouze et de la Sainte-Ozeille !

F. William Engdhal – 22 décembre 2020 – Traduit par Résistance 71 le 14/01/2021, dans : FEM Davos, Vatican, Rothschild, COVID19 et Grand Reset… Le N.O.M en marche (F. William Engdahl)

Extrait ad hoc : La moralité du Vatican ?

De manière ironique, ou pas, le pape François, l’associé choisi pour donner au groupe de méga-capitalistes de Rothschild une “crédibilité” morale, est lui-même impliqué dans ce qui pourrait émerger comme les plus grands scandales financier, de fraude et d’abus de biens de l’Église dans l’histoire moderne de l’Église catholique et du Vatican. Ceci malgré le fait que le nouveau pape François 1er en 2013 avait dit qu’une des ses taches principales serait de nettoyer les finances du Vatican ternies pas tant de scandales. Ceci n’a pas vu le jour six ans plus tard ou si peu. Certains observateurs du Vatican disent même que la situation a, de fait, empiré.

Le scandale actuel tourne autour du cardinal disgracié Angelo Becciu qui, jusqu’en 2018, était le de facto chef du personnel et bras droit du pape ainsi que son confident régulier. Becciu était Substitut aux Affaires Générales au Secrétariat d’État du Vatican, une position clef à la curie romaine, ce jusqu’en juin 2018 lorsque le pape le nomma cardinal, ironiquement, responsable de la Congrégation de la Cause des Saints. Becciu, évidemment pas un saint, a pu investir des centaines de millions même des milliards au fil des ans, des fonds de l’Église, incluant les dons pour les pauvres, dans des projets qu’il avait choisi avec un ancien banquier du Crédit Suisse. Des projets, incluant des parts à concurrence de 150 millions d’euros dans un complexe immobilier de luxe de Londres et 1,1 million de dollars dans un film “Rocketman”, au sujet de la vie d’Elton John. Ceci vient à la lumière du jour alors que les scandales sexuels d’abus d’enfants ont forcé le pape François à défroquer le cardinal Theodore McCarrick de Washington, le premier cardinal à tomber dans des accusations sévères d’abus et viols d’enfants, dressées contre l’Église.

La presse italienne rapporte que le pape savait au sujet des investissements douteux de Becciu et les avait même approuvés avant que la profondeur du scandale ne soit connue. En novembre 2020, la police italienne a perquisitionné la résidence de l’ancien comptable au Vatican de Becciu et y a trouvé 600 000 euros en liquide et la preuve que l’employé du Vatican avait reçu 15 millions d’euros sur fausses factures étalés sur plusieurs années.

Avec une telle toile de fond, le nouveau conseil pour un Capitalisme Inclusif avec le Vatican de Lynn de Rothschild demande une observation minutieuse alors qu’ils planifient de grandes choses avec Klaus Schwab du FEM de Davos afin de “réformer” l’économie mondiale. Nous pouvons d’ores et déjà être certains que tout cela ne sera ni joli ni moral.

William F. Engdhal

Documents PDF ad hoc et connexes à (re)lire d’urgence pour comprendre que c’est ça le PLAN, la mission qui nous dépasse, le PROJEEEEET depuis des siècles et des siècles ; Amen :

Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée – For Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 PDF N° 230 de 115 pages ;

Les crimes du Vatican au N.O.M. du Fric, du Flouze et de la Sainte-Oseille par JBL1960 (Source Dr. Alberto Rivera, analyse Jimmy Daleedoo) PDF N° 44 de 23 pages ;

La City de Londres, le nid de l'hydre à détruire sans hésitation, car eux n'ont jamais eu aucune hésitation à notre endroit

Le Dossier Rockefeller / The Rockefeller's Files, de Gary Allen, 1976, traduction R71 en 2011

Version PDF de la Synthèse du Pr. Denis Rancourt sur le SRARS-CoV-2 et la pandémie CoV19 associée

Mise à jour des données récentes concernant la politique COVID19

Les mesures de confinement n’empêchent pas les décès, la transmission ne se fait pas par contact, les masques n’apportent aucun bénéfice, les vaccins sont intrinsèquement dangereux.

Les mesures sans précédent de confinement universel, de confinement institutionnel strict des maisons de soins, de masquage universel de la population, d’obsession hygiénique des surfaces et des mains et de déploiement accéléré des vaccins sont contraires à la science connue et aux récentes études de référence. Le gouvernement a fait preuve d’imprudence par action et de négligence par omission. Des mesures institutionnelles sont nécessaires depuis longtemps pour endiguer la corruption dans le domaine de la médecine et de la politique de santé publique.

Pour comprendre que si nous ne les regardons sans rien faire, demain ce sera bien pire !

Dernière chronique du presque Dr. T'Ché-Rien

Et en même temps : Couvre-feu, reconfinement… Emmanuel Macron assume de changer de stratégie d’une semaine à l’autre…

Qui est assez fou pour le croire encore, quand, nous le voyons bien, le seul objectif est notre extermination par inoculation d’une thérapie génique. La réduction de la population par inoculation est en cours, et nous sommes les seul-e-s à pouvoir faire foirer ce PROJEEEEET totalement fou, délirant un chouïa luciférien mais totalement satanique que les Or-dures au pouvoir sont en train de mettre en branle !

Mira, en Espagne : Un juge a ordonné de vacciner une personne âgée malgré le refus de sa fille : Inquiète des effets secondaires, la fille d’une pensionnaire en maison de retraite avait refusé de faire vacciner sa mère. La justice a estimé que cette position allait à l’encontre «des intérêts de la résidente». Source RT France du 13 janvier 2021

RAPPEL de la vidéo en VOSTFR du Professeur Cahill, généticienne et immunologue à l’Université de Dublin, qui fait partie du collectif ACU 2020.org – Le Professeur Cahill explique que les effets des “vaccins” à ARNm se manifesteront des mois plus tard, et que nous ne voulons pas que les personnes soient étiquetées comme décès Covid, alors qu’en réalité elles ont été victimes des effets des (vaccins) INOCULATION à ARNm. Preuve que les vaccins vont tuer et ils diront que c’est le Covid !…

Tout se tient si l’on admet, que l’objectif initial des zélites mondiales, 0.001%, a toujours été de maintenir la population mondiale à 500 millions d’individus maximum, comme cela a été gravé dans la pierre des Georgia Guidestones ICI !

C’est pour cela que ça ne peut que s’accélérer maintenant, comme a dit Macron = Covid-19 : Ça doit changer vite et fort, Macron s’agace de la lenteur de la campagne de vaccination...

Sans doute, parce que nous sommes de plus en plus nombreux à nous (r)éveiller, vite et fort ?

Sans nul doute, oui, et comme me le confiait Résistance71, lors de nos échanges quasi quotidiens, qu’ils m’autorisent à reproduire ici, tant nos avis, sans se connaitre, sont totalement convergents sur presque tout, propos que je complète et enrichie et prolonge en fait : Ça ne peut que s’accélérer maintenant car les ordures du pouvoir eugéniste sont en terrain totalement découvert, tout ce qui les maintient eux et leur système de mer*e, c’est la capacité institutionnelle (étatique) de répression et de coercition. Aussi, à partir de maintenant c’est une course à l’échalote : l’oligarchie va pousser son Agenda plus vite, plus fort, plus violemment et les peuples devront soit plier soit se révolter.

Nous insistons sur l’Affaire Trump en ce moment, pas vis à vis de l’affaire fabriquée du Capitole de Washington, mais pour démontrer encore et toujours que Donnie Mains d’Enfant Trump est une de ces ordures du système et il ne fait que remplir son rôle ! Le but de toute cette affaire, est de faire des États-Unis ce qu’ils ont fait de l’URSS en 1991 et avant… Réduire l’empire en son territoire qu’il ne possède pas, ne l’oublions pas, sans racines profondes, rendra les colons qui l’occupent plus facile à manipuler et à gérer ► Nous sommes TOUSTES des colonisé-e-s !



En fait, l’oligarchie et son plan de système mutant a un point commun avec l’Anarchie : la fin des États-nations, simplement le but diffère totalement : le but oligarchique est de le remplacer par une dictature technotronique mondiale avec réduction massive de la population (par inoculation à ARNm) et faire de grandes zones de la planète un goulag à ciel ouvert où les zombies micro pucés errent dans le seul but de consommer et d’obéir.

Le but de l’Anarchie est bien évidemment totalement différent : c’est l’ÉMANCIPATION finale des peuples et la vie organique de l’ensemble complémentaire bien compris. En ce moment, dans cette fenêtre politique spécifique où nous sommes, les anarchistes sont des alliés objectifs du N.O.M., ce n’est pas un hasard si le système soutient les soi-disant « antifas » et matraque les Gilets Jaunes (en France et leur équivalent ailleurs..).

Cependant, il ne faut pas perdre le Nord, ne pas perdre de vue l’objectif qui est et demeurera toujours la révolution sociale émancipatrice hors État, hors marchandise, hors argent et hors salariat. Tout ce qui est fait et inventé pour nous diviser n’est que propaganda : l’antiracisme (choc des civilisations bidon et fabriqué de toutes pièces), le féminisme, le LGBT, le terrorisme, l’immigration, le RCA, maintenant le COnVID/ Coronavirus ou virus à couronne, le sociétal, institutionnels et institutionnalisés à dessein.

Nous devons (nous) transcender, aller au-delà des querelles de clochers de la division systémique induite, accepter nos différences et converger vers le but émancipateur commun. Il est là le défi et il est de taille parce que la mouvance dite « socialiste » passe son temps en guerres de clochers, parce qu’elle s’est laissée institutionnaliser, y compris la vaste majorité « anarchiste » sous contrôle ; Nous devons aller aux sources de la puissance organique de la lutte et nous hisser au-delà de la mer*e de la division institutionnelle. Pour beaucoup c’est mission impossible. C’est pourtant la seule voie qui deviendra évidente à un moment donné, mais sera-t-il déjà trop tard ? Nous pensons que non, nous pensons que l’Humanité prévaudra, mais qu’elle y laissera un paquet de plumes. Il est clair que ce n’est pas le moment de mollir, et il convient, pensons-nous, d’axer la réflexion sur tout cela afin de pouvoir s’attendre à de meilleures actions de terrain et non pas à la sempiternelle révolte pilotée de l’intérieur qui fait changer quelque chose afin qu’au bout du compte… rien ne change…



Macron & son Monde ont été chargés de mettre En Marche l’Agenda oligarchique de dépopulation, initié par Sarkozy, 1ère taupe Zunienne, pour nous faire monter marche par marche l’escalier de la Grande Réinitialisation jusqu’au N.O.M. !

Or, tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf

Et l’heure du Réveil des peuples a sonné !

C’est le moment de choisir, c’est à nous de choisir, et à personne d’autre

Le N.O.M. et c’est fin de partie pour l’Humanité ?

L’Émancipation ? Vers la société des sociétés ?

Dans tous les cas, nous y sommes… JBL1960