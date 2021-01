(r)ÉVEILLEZ-VOUS LES COBAYES DE LA TERRE ! SORTEZ LA TÊTE DU TROU ET DÉCLAREZ LA FIN du CONFINEMENT SANS FIN…

COBAYES & MARMOTTES = UNISSEZ-VOUS CONTRE LE CONFINEMENT SANS FIN !

Toutes les preuves que le masque, la distanciation sociale, et maintenant l’inoculation à thérapie génique de masse sont des traitements pour nous exterminer ! Non pas pour nous guérir !



Voici le calendrier de vaccination/inoculation prévu en Italie, et ceux qui refuseront l’inoculation sans fin seront finis = DEHORS / RAOUST / Capiche ?

En France, Macron vient d’ordonner l’ouverture du PLAN VICHY PIRATE = 500 à 600 vaccinodromes vont être installés partout sur le territoire d’ici la fin du mois de janvier : STRATÉGIE Alors que l’exécutif refusait la création de grands vaccinodromes pour administrer massivement le vaccin anti-Covid, il a finalement annoncé le déploiement de 500 à 600 centres dans l’Hexagone d’ici à la fin janvier ► https://www.20minutes.fr/sante/2950175-20210111-coronavirus-gouvernement-fait-volte-face-centres-vaccination



Selon les consignes du Ministère de la Santé et de Santé publique France

En général, on guérit en quelques jours avec du repos ► Alors pourquoi un vaccin ? Surtout que, quel qu’il soit, il ne vous protègera pas et au final vous devrez vous faire piquouzer… tous les 6 mois !

Le moment est venu de choisir son camp : Obéir et rejoindre les cyborgs ou être et incarner la Résistance ?

Si les masques fonctionnent pourquoi fermer les commerces ?

S’ils ne fonctionnent pas pourquoi nous OBLIGER à les porter ???

Remplaçons MASQUES par VACCINS ;

Si les vaccins fonctionnaient : pourquoi lorsqu’on refuse de se faire vacciner on mettrait les autres en danger ? Soit ;

C’est un non-sens qui doit être dénoncé et corrigé ; Ce qui est plus grave : c’est reconnaitre, intrinsèquement, que les vaccins ne fonctionnent pas comme ils le devraient !

En ce cas, pourquoi appeler à se faire vacciner en masse, si ce n’est pas pour vendre, faire du fric et donc engraisser les Labos ce qu’on appelle BIG-PHARMA ? Pire, pourquoi vouloir rendre la vaccination OBLIGATOIRE ? Sans doute qu’ils ne sont plus à une konnerie près ?…

Je rappelle que chaque année, la grippe saisonnière TUE de 8 à 16 000 personnes tous âges confondus, et qu’en 2017, la seule grippe saisonnière a TUÉ près de 30 000 personnes !

Dernière Chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN ► Chasse-d’Haut les ♥, 11 janvier 2021 – 5 pages (stricto sensu, car un problème technique ne m’a pas permis de rajouter ma patounette ni de corriger les petites coquilles) car RIEN ne nous empêche de faire FOIRER leur PROJEEEEEET de Macron le cyborg et son monde : tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf

Vous pensez si on va se gêner quand l’anarcho-libertaire Michel Édouard Leclerc vient affirmer, sans rire, qu’il pourrait limiter l’accès de ces magasins aux seuls vacciné-e-s puisqu’aujourd’hui personne ne rentre sans masque sur le nez. Ou nous obliger au téléchargement de l’appli TOUSANTICOVID pour pouvoir y faire ses courses ! ICI ► BOYCOTT – COT – COT sera notre seule réponse et le meilleur moyen d’action sans armes, ni haine, ni violence !

Voyez que l’autre Cron n’avait pas besoin de rendre la vaccination OBLIGATOIRE puisque sans inoculation pas de libération et donc CONFINEMENT SANS FIN ► COBAYES & MARMOTTES ! Décrétons la FIN du CONFINEMENT SANS FIN maintenant !

Hé les blaireaux ? Macron roule aussi pour Sanofi = Eh oui ! Et donc l’inoculation de masse = C’est MAINTENANT ! C’est cela, les choses… dures… qui l’empêcheraient de se représenter à l’autre Cron !



Bon, ça tombe bien, il n’a jamais été question d’attendre 2022 ► l’Heure est à la Désobéissance Civile Universelle et à l’Union Solidaire des Peuples vers la société des sociétés !

C’est ICI – MAINTENANT & D’OÙ NOUS SOMMES !

Car si on les laisse faire demain sera bien pire : Le gouvernement britannique aurait discuté d’un renforcement des restrictions COVID, qui ne permettrait plus de sortir de chez soi qu’une fois par semaine – Source Oliver Demeulenaere du 12 janvier 2021

Je vous invite, pour ma part, à (re)lire la remarquable synthèse du Dr. Denis Rancourt sur ce qu’on sait aujourd’hui SCIENTIFIQUEMENT sur le SRAS-CoV-2 et la « pandémie » COVID-19 associée. À lire et diffuser au plus grand large et sans aucune modération. Nous devons stopper cette imposture avant qu’elle ne nous enferme dans sa dictature technotronique eugéniste programmée, sur Résistance71 – Source Research Gate/Dr. Denis Rancourt – URL de l’article source en français ► https://lesakerfrancophone.fr/mise-a-jour-des-donnees-scientifiques-recentes-concernant-la-politique-covid-19 dont je prépare une version PDF pour diffusion et partage sans pitié et pour nous permettre de STOPPER NET les délires technotroniques, transhumanistes et eugénistes du Dictateur En Marche !

Sinon c’est FIN de Partie pour NOUS les peuples de la Terre…



C’est le moment de se lever et de dire NON en masse pour que tout s’arrête.



JBL1960