Après Alicem, la Reconnaissance Faciale dans les lieux publics…

Éteignons les écrans et rallumons les cerveaux… MAINTENANT !

Éducation, connaissance, diffusion, intégration, action => BOYCOTT

C’EST ICI & MAINTENANT et surtout de LÀ OÙ NOUS SOMMES…

Suite logique du déploiement Alicem (Authentification en ligne certifiée sur mobile) depuis le 1er novembre dernier et dénoncé dans ce billet REFUSONS LA RECONNAISSANCE FACIALE, en France !

Ce gouvernement-qui-ment propose d’étudier la mise en place de la reconnaissance faciale dans les lieux publics !

Le gouvernement souhaite expérimenter la reconnaissance faciale dans les lieux publics

URL de l’article source ► https://francais.rt.com/france/69516-gouvernement-souhaite-experimenter-reconnaissance-faciale-dans-lieux-publics VIA Alter Info du Vendredi 27 décembre 2019 + VIDÉO RT France : Le face à face – Alicem : faut-il s’inquiéter de la reconnaissance faciale

Cédric O a donné une interview au Parisien dans laquelle il est revenu sur le déploiement d’Alicem. Il a également proposé d’étudier la mise en place de la reconnaissance faciale dans les lieux publics. Dans une interview au Parisien mise en ligne le 24 décembre, le secrétaire d’État au Numérique Cédric O est revenu sur le déploiement du programme Alicem (Authentification en ligne certifiée sur mobile) qui doit permettre une vérification sécurisé de son identité sur l’Internet. Mais pour l’ancien trésorier de La République en Marche il reste encore beaucoup de travail avant que l’application mobile ne soit opérationnelle.

«Pour l’instant, aucune date de déploiement plus large d’Alicem n’a été validée. Un travail de consultation est en cours par le Conseil National du Numérique ainsi qu’une mission parlementaire. Il nous faut toutefois continuer à tester l’application afin de pouvoir proposer aux Français une solution d’identité certifiée en ligne à l’horizon mi-2021. Celle-ci devra permettre de s’identifier de manière élevée, c’est-à-dire d’accéder à des usages qui nécessitent de certifier l’identité de la personne qui est devant l’écran ou le téléphone portable», a-t-il souligné auprès du quotidien régional.

Utilisant la reconnaissance faciale, cette application sera très proche du programme Alicem. Néanmoins, le secrétaire d’État a rappelé que rien ne forcera les utilisateurs à se servir de cette technologie régulièrement remise en cause par la Cnil. «Le jour où nous déploierons largement une solution d’identité numérique, nous proposerons nécessairement une alternative à la reconnaissance faciale pour s’enrôler. Il y aura probablement une manière « physique » de s’inscrire, en se déplaçant en guichet – dans votre mairie par exemple», a fait valoir le membre du gouvernement, toujours dans les colonnes du Parisien.

Selon lui, Alicem permet aujourd’hui d’accéder à plusieurs services publics comme les impôts ou encore son compte Ameli. Mais cet usage pourra être étendu. «À plus long terme, l’identité numérique donnera accès à de nombreux services de l’État, mais aussi privés, qui nécessitent une identification physique. Je pense à la santé ou au renouvellement des cartes d’identité, par exemple. Côté services privés, cela peut permettre de dématérialiser entièrement toute démarche qui nécessite une vérification d’âge : ouvrir un compte en banque, avoir accès à des services de jeux en ligne nécessitant une identification», a-t-il ajouté, toujours auprès du journal francilien.

Enfin, Cédric O n’a pas fermé la porte à une utilisation de la reconnaissance faciale dans les lieux publics : «Cette utilisation n’est aujourd’hui pas autorisée, car le RGPD interdit l’utilisation de la reconnaissance faciale sans le consentement des personnes qui y sont soumises. Je souhaite que nous puissions avoir un débat apaisé sur ce sujet, qui suscite trop de projections irrationnelles, dans un sens comme dans l’autre. Le gouvernement souhaite donc ouvrir une phase d’expérimentation, de six mois à un an, sous la supervision de la société civile et des chercheurs. Cela doit nous permettre d’avoir des retours sur les différents cas d’usage et sur la performance réelle de cette technologie, ainsi que sur les questions qui se posent.»

Même en Chine, la reconnaissance faciale suscite l’inquiétude de 70% de la population

Technologie : Plus de 70% des citoyens chinois s’inquiètent des fuites de données dues à la reconnaissance faciale. Près de 40 % des Chinois disent préférer ne pas utiliser la reconnaissance faciale dans leur vie quotidienne ► Quand le peuple chinois s’éveillera…

Or, aujourd’hui, une députée de LaREM a affirmé sur un plateau d’une chaine d’infaux en continue que l’avenir de la réforme de la retraite à points, le vrai progrès, résidait dans le fait que d’ici quelques années, tout le monde aurait une appli sur son Smartphone qui calculera le montant de sa future retraite, en temps réel…

Voilà pourquoi il ne faut rien lâcher et dans un premier temps faire grève ou soutenir la grève jusqu’au retrait de la réforme de la retraite à points. Et dans un deuxième temps, continuer la grève générale, illimitée, expropriatrice et autogestionnaire, pas pour crever mieux, pas pour négocier avec Macron et son gouvernement-qui-ment, par pour remplacer Macron par une gauche étatique, à l’affut, car lorsque la révolution devient l’État, elle (re)devient notre ennemie ► « Lorsque la révolution devient l’État, elle devient mon ennemie » Entretien avec James C. Scott (juin 2018) ► (05/11/2019), mais pour co-créer, co-diriger une société des sociétés, celles des associations libres, volontaires et auto-gérées !

Vous avez là encore une preuve supplémentaire que Macron et tout son orchestre sont là pour parachever (et nous avec) l’Agenda oligarchique de dépopulation ou Agenda21, VIA la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID, la reconnaissance faciale et le biométrique (mesure du vivant) pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities et après un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant seront parqués dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes…

Bien sûr, vous n’êtes pas obligés de me croire, c’est pourquoi je vous propose, ci-dessous, toutes les versions PDF que j’ai réalisées pour comprendre les dangers avérés et connus depuis au moins 1972 à laisser déployer la 5G, TOUS les compteurs communicants, la reconnaissance faciale, le biométrique, le puçage RFID, la télémédecine VIA le Smartphone, le carnet de vaccination fluorescent sous la peau, (dans ce billet en analyse, ICI) les objets connectés, le tout électrique, les cryptomonnaies, dont la finalité est, à terme, notre mise sous contrôle (pas tous) dans des villes connectées ;

Pour se (r)éveiller, se lever et dire NON en masse et ainsi STOPPER NET l’arsenal technotronique mis en œuvre par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité ;

