Aux Âmes Slaves… Etc…

S’il est vrai qu’on peut avoir eu des vies antérieures ; Alors certaines rencontres viennent d’ailleurs…

Nous savons qu’ils mentent, ils savent qu’ils mentent.

Ils savent que nous savons qu’ils mentent.

Nous savons qu’ils savent que nous savons qu’ils mentent.

Et pourtant ils persistent à mentir.

Alexandre Soljenitsyne

POUR LEUR DIRE NON ! EN MASSE !

ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ- NOUS SOMMES !

COMMISSION SEXTA ZAPATISTE

Mexique,

le 9 mars 2022

DIMANCHE 13 ► https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2022/03/10/dimanche-13/



À la Sexta nationale et internationale,

À celles et ceux qui ont signé la Déclaration pour la vie,

Aux personnes honnêtes du monde entier,

En accord avec quelques personnes, groupes, collectifs, organisations et mouvements de Slumil K’Ajxemk’Op, les communautés zapatistes ont convenu de convoquer des mobilisations et des manifestations contre TOUTES LES GUERRES capitalistes actuellement en cours dans plusieurs endroits de la planète. Pas seulement en Ukraine. Aussi en Palestine, au Kurdistan, en Syrie, sur les territoires Mapuche et autochtones de toute la planète et là où tant et tant de processus libertaires sont attaqués, poursuivis, assassinés, réduits au silence, perturbés.

En réponse à cet appel, nous avons convenu de participer aux mobilisations du dimanche 13 mars 2022 et de continuer les actions contre les guerres que le système perpétue dans le monde entier.

Nous proposons donc de démarrer une campagne mondiale contre les guerres du capital, quelle que soit leur géographie. D’organiser des concerts, des rencontres, des festivals, des réunions, etc. En bref, les arts contre les guerres.

Nous appelons toutes les personnes honnêtes, les groupes, les collectifs, les organisations et les mouvements au Mexique et dans le monde à se joindre aux activités pour exiger l’arrêt des guerres à partir du dimanche 13, à leur rythme et à leur manière et en préservant leur indépendance et leur autonomie.

Pour leur part, les communautés zapatistes se manifesteront, le dimanche 13 mars 2022, dans leurs Caracoles, dans les chefs-lieux municipaux de San Cristóbal, Yajalón, Palenque, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano et dans les communautés situées le long de la route, avec plusieurs milliers de zapatistes.

Contre toutes les guerres : tous les arts, toutes les résistances, toutes les rébellions !

Depuis les montagnes du Sud-Est mexicain,

Commission Sexta zapatiste,

Mexique, Mars 2022.

LA SOLUTION C’EST NOUS ► TOUS LES PEUPLES DE LA TERRE ► SOLIDAIRES & UNIS ► CONTRE LES PROPAGANDES GUERRIÈRES



C’est pourquoi et de plus en plus nombreux, nous nous tenons aux côtés des Natifs et peuples premiers conscients que l’avenir de l’Humanité, qui se joue en ce moment même, passe par les peuples occidentaux (vous, moi) émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur terre.

Notre objectif commun ayant toujours été d’interconnecter les énergies et les électrons libres, ce, pour donner l’exemple d’associations toutes aussi libres par-delà l’espace et le temps. Aussi, je vous rappelle, ci-dessous, toutes mes créations de textes fondamentaux des grands auteurs Russes comme Ukrainiens / Slaves anarcho-communistes, que j’ai mis au format PDF pour aiguiser notre réflexion et notre action Hors État & ses Institutions.

Et je précise qu’il est question ici d’un « communisme originel » tel que le voyait Kropotkine notamment qui vient du mot « commun », c’est à dire mise en commun, entraide et partage, puis bien sûr au sens de « commune » et même communalité, ou communalisme ; Qui fait partie intégrante de la nature humaine ; L’Humanité a vécu des centaines de milliers d’années de la sorte et certaines sociétés continuent de vivre comme cela aujourd’hui, ce qui fait imaginer aux gens qu’on ne peut vivre comme cela que dans la précarité et le dénuement technologique, cependant que rien n’est plus faux !

FAISONS FOIRER LE PROJEEEEEET DE MACRON ET SON MONDE

Comme nous le constatons, toujours plus nombreux ; tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel d’abord et collectif ensuite est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf ► Finalement, l’utopie, aujourd’hui, n’est-elle pas de croire encore en l’État ?

Je vous propose également d’écouter le pianiste récemment disparu, Stéphane Blet dans Trésors du Piano Russe ;

Car aujourd’hui en FRANKISTAN la RUSSOPHOBIE est à son comble ; Dostoïevski « canceled » : ce n’est même plus de la bêtise, c’est de l’enfantillage – Conférence sur l’écrivain annulée, pianistes russes éliminés des concours… En un rien de temps, la Russie, au passé comme au présent, littéraire comme artistique, a été réduite à Poutine, regrette notre chroniqueuse Abnousse Shalmani + Macron se rêvant en Chef de la coalition Anti-Russe ► https://reseauinternational.net/macron-se-reve-chef-de-la-coalition-anti-russe/ Hier lors d’un point presse le ministre des Affaires étrangères de Russie a eu ces mots : « Nous avons réalisé que maintenant nous ne parlons plus du tout de l’Ukraine, mais de l’agression contre tout ce qui est russe : intérêts, religion, culture, langue, sécurité, etc. La réaction frénétique de l’Occident à nos actions montre qu’il y a vraiment une bataille non pour la paix, mais pour la mort, pour le droit de la Russie d’être sur la carte politique du monde dans le plein respect de ses intérêts légitimes ». (Déclaration intégrale : https://t.me/MID_Russia/18933)

Parce que pour NOUS, c’est NON et Puisqu’il faudra TÔT ou TARD s’en aller = LEVONS-NOUS et RÉBELLION-NOUS…

RDV ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES et à l’air libre !



Bakounine, Michel ► BAKOUNINE, L’ESSENTIEL, dans une création originale au format PDF N° 280 de 134 pages ;

Dolgoff, Sam ► Réflexion sur le changement de paradigme à venir : Le communisme anarchiste avec Sam Dolgoff, 1932 ► PDF N° 240222 de 19 pages ► Sam Dolgoff (1902-1990) est un anarcho-syndicaliste américain, né d’un père peintre dans le shtetl d’Ostrovsky à Vitebsk, en Russie, puis déménageant durant son enfance à New York, dans le Bronx, puis à Manhattan jusqu’à la fin de ses jours, Sam Dolgoff était un peintre depuis l’âge de 11 ans. Il rejoint les Industrial Workers of the World en 1922 et en reste membre actif toute sa vie, jouant un rôle important dans le mouvement anarchiste au cours du XXe siècle. Il cofonde le Libertarian Labor Review magazine, renommé plus tard Anarcho-Syndicalist Review (revue anarcho-syndicaliste), pour éviter toute confusion avec le parti libertarien américain (originellement nommé Libertarian Party) ;

Dostoïevski, Fiodor ► Le rêve d’un homme ridicule, nouvelle, récit fantastique de Fiodor Dostoïevski, 1877 ► PDF N° 73 de 28 pages ;

Kropotkine, Pierre ► L’indispensable de Pierre Kropotkine (1842 – 1921) dans une version PDF N° 105 de 30 pages intégrant tous les PDFs de/sur Pierre Kropotkine ;

Makhno, Nestor ► Les écrits de Nestor Makhno – Ou l’anarchie ukrainienne dans la révolution russe – PDR N° 40 de 21 pages – Ce PDF montre l’influence et la pratique anarchiste dans la révolution russe. Makhno et ses forces paysannes ukrainiennes combattirent les deux facettes de la contre-révolution en Ukraine : l’opposition tsariste et internationale ET les bolchéviques de Lénine et Trotski qui ont trahi le peuple et la révolution en reprenant le pouvoir aux soviets (conseils ouvriers et populaires). Léninisme et trotskisme ne sont que des capitalismes d’État doctrinaires et totalitaires, bras armés de la City de Londres (Lénine) et de sa succursale de Wall Street (Trotsky) ;



Skirda, Alexandre ► Autonomie Individuelle & Force Collective : Les anarchistes et l’organisation de Proudhon à nos jours d’Alexandre Skirda, 1987 – PDF N° 145 de 227 pages – Alexandre Skirda, né en France en 1942 ; Historien, traducteur et essayiste, Alexandre Skirda, né en 1942, de parents réfugiés de la guerre civile russe de 1918-1920, père ukrainien et mère russe est un spécialiste du mouvement révolutionnaire russe. Il a publié aux éditions de Paris, Nestor Makhno, le cosaque libertaire (1888-1934), Les anarchistes russes, les soviets et la révolution de 1917, Le socialisme des intellectuels de Makhaïski (traduction et présentation), et a assuré la traduction et la présentation des Mémoires de Nestor Makhno chez Ivrea en 2009 – Source Babelio ;

Tolstoï, Léon ► Compilation de texte choisis de Léon Tolstoï (1828 – 1910) dans une version PDF N° 267 de 93 pages – PDF compilation de textes choisis du grand écrivain, essayiste et philosophe russe de renommée internationale, Léon Tolstoï comme symbole d’une main tendue vers cette unité de résistance que nous devons maintenant plus que jamais développer si nous voulons sortir de la dictature technotronique planétaire qui nous menace toujours un peu plus de jour en jour et de ses psychopathes aux manettes ;

Voline ► Voline, la synthèse anarchiste – PDF N° 144 de 10 pages ► Comme une solution au marasme société : Ce texte de 1934 nous est très proche puisque Voline y affirme la nécessité de comprendre et de renoncer aux antagonismes, le plus souvent induits, minant de l’intérieur la cause de la révolution sociale depuis pratiquement sa suggestion et de converger vers une synthèse de lutte politico-sociale, qui seule mène sur le chemin de la vie telle qu’elle doit être vécue, vers une société organique de l’être ayant vaincu tous les pièges et les chants de sirènes de la dictature marchande. Il est plus que jamais important pour nous, gens du commun, aujourd’hui cristallisés dans ce mouvement des racines profondes (radical) qu’est le mouvement des Gilets Jaunes, de comprendre et d’intégrer le fait que toute division nourrit le système étatico-capitaliste et que nous devons impérativement penser et agir (praxis) au-delà de tous les antagonismes et artifices de la division créés par la société marchande et sa dictature de tous les instants. Voline, sans doute parce qu’il rallia sur le tard (avant 1914) le mouvement anarchiste alors qu’il participa activement à la création du premier conseil ouvrier (soviet en russe) de St- Pétersbourg en 1905, est celui qui manifesta le plus de recul sur les faiblesses du mouvement anarchiste et essaya de sensibiliser ses compagnons de lutte sur le besoin d’une « synthèse anarchiste » mettant bas tous les antagonismes et guéguerres de clochers autant futiles que stériles. Ce texte de Voline est d’une actualité poignante et ne peut que nous inciter à plus de réflexion en vue d’une action concertée toujours plus efficace vers notre émancipation finale… + Voline, La Révolution Inconnue, 1917 – 1921, Livres I, II & III ► PDF N° 49 de 220 pages ;



THÉORIE RUSSO-UKRAINIENNE DE L’ORIGINE ABIOTIQUE PROFONDE DU PÉTROLE

Théorie russo-ukrainienne de l’origine abiotique profonde du pétrole : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le pétrole (abiotique)…



Biotique ou abiotique : La vraie-fausse crise pétrolière ou la pseudoscience au service du contrôle énergétique par scarcité induite

“La suggestion que le pétrole puisse être dérivé d’une sorte de transformation de poisson compressé ou de détritus biologique est certainement la notion la plus idiote qui a été entretenue par un nombre substantiel de personnes pendant un laps de temps étendu.”

— Fred Hoyle (1982) –

“Il n’y a jamais eu d’observations faites d’une génération spontanée de pétrole naturel (pétrole brut) à partir de matière biologique à basse pression dans quelque laboratoire que ce soit, où que ce soit, jamais.”

— J.F. Kenney (http://www.gasresources.net ) —

Escroquerie scientifique et totalitarisme : le cas de l’origine du pétrole

Pour bien comprendre l’absurdité de toutes ces affaires criminelles de pillage en règle pour le profit du plus petit nombre, il convient de s’attacher à sa racine : que sont pétrole et gaz naturel ? Y a-t-il une raison quelconque pour que l’humanité en manque et en rapport à cela, les fluctuations du prix de ces produits sont-elles normales ou artificiellement induites ?

Réponses ci-dessous pour ceux qui le découvriraient… Préparez-vous à un choc. Il est conseillé de bien lire l’article d’introduction qui explique en détail le fait que personne ici n’est « pro pétrole » et/ou « payé par le lobby pétrolier » et questionnons la problématique de son remplacement, nous envisageons aussi le fait que tout n’est pas si simple dans la mesure où le pétrole n’est pas seulement une source énergétique, en fait il est PARTOUT dans nos vies, sous forme de produits dérivés ; est-ce bien ? Bien sûr que non. Cela pollue-t-il ? Bien sûr que oui.

Commençons donc par la science derrière le produit pour y découvrir la supercherie et de là, lâcher-prise de cette saloperie qui nous pourrit la vie.

LA THÉORIE RUSSO-UKRAINIENNE DE L’ORIGINE ABIOTIQUE PROFONDE DU PÉTROLE ► PDF N° 26 de 68 pages dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF ;