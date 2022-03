Soit c’est grave, et on se fout de notre goule… Soit ce n’est pas grave, et on se fout de notre goule !

Ouais… Dans tous les cas on se fout de notre goule !

Suite de ;

À VOIR & À FAIRE TOURNER SANS PITIÉ

Dernière vidéo remarquable de Chris de Vivre Sainement – Guerre Ukraine – Qui est vraiment l’ennemi ? Vidéo Odysee de 50MN48

clic-image pour visionner la vidéo

J’ai quelques points de désaccord avec Chris, mais rien d’indépassable, l’heure est à l’union pour les stopper car vous avez toutes les preuves que sinon, ils ne s’arrêteront jamais !

Et faites bien attention, car en Frankistan, si une crise semble chasser l’autre ;

Le Chef-Désarmé MacRon est tellement bon que le COcoRONAcircus est toujours là, en réserve, au cas où…

CRONNARD LE BARBAN ► LREMmerdeur ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/03/cronnard-le-barban-rien-10-03-22.pdf ; de RIEN, ci-dessous ;

Covid-19 – Omicron : plus de 93.000 cas en 24 h en France, la reprise épidémique se confirme. Mardi 8 mars, Santé Publique France annonçait 93.050 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, contre 70.794 mardi dernier.

09/03/22 ► Covid-1984 : les données Sentinelles montrent un taux d’incidence en chute à 19/100.000 en semaine 9 – 60% des patients âgés de 12 ans ou plus étaient vaccinés contre le Covid-19 ► https://www.lelibrepenseur.org/covid-1984-les-donnees-sentinelles-montrent-un-taux-dincidence-en-chute-a-19-100-000-en-semaine-9/

Le Re du SARS-CoV-2 est en légère hausse à 0.79, selon le site CovidTracker, toujours inférieur à 1 ce qui démontre l’absence d’épidémie.

Vérifiez par vous-mêmes : BULLETIN HEBDO DU RÉSEAU SENTINELLES SEMAINE 9 DU 28/02 AU 06/03/22 ► https://www.sentiweb.fr/5564.pdf

Sur le front de l’ UKRAINISME ;

La marionnette qui veut entrer de force dans l’OTAN = Voilà qui vous soutenez les COVIDiots !

Ukraine : 4 nouvelles pépites – pièces à conviction à ne pas manquer – Dominique Delawarde – 11 mars 2022 ► https://reseauinternational.net/ukraine-4-nouvelles-pepites-pieces-a-conviction-a-ne-pas-manquer/

Aujourd’hui 4 documents « pépites » que je trouve excellents pour éclairer notre lanterne.

1- L’invasion de l’Ukraine par la Russie et surtout les narratifs médiatiques et les images diffusées sur nos télévisions, suscitent une telle émotion en Occident qu’elle empêche toute analyse objective et raisonnée de la situation, notamment la compréhension des causes profondes de l’action de Moscou, mais aussi la part de responsabilité qui revient aux Occidentaux et aux autorités ukrainiennes. Or, seule la prise en compte des unes et des autres pourrait permettre de parvenir à une sortie de crise. Yves Bonnet, ex-directeur de la DST (1982-1985), ex député, conseiller régional de la Manche et Éric Denécé, ancien analyste du renseignement (Guerre froide) et directeur du Centre français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), nous livrent ici leur analyse.

• https://fildmedia.com/ukraine-comment-en-sommes-nous-arrives-la

2- Le film documentaire de Oliver Stone (90 minutes) de 2016 (en anglais sous titré français) très documenté et très pédagogique sous le titre : « l’Ukraine en Feu ». Tout y est dit et prémonitoire.

• https://www.youtube.com/watch?v=Ljee2R2RiG4

3- Aux naïfs qui ne croient toujours pas à l’existence de nazis en Ukraine, un excellent article, court et très documenté de Stratediplo, (source très fiable).

• http://stratediplo.blogspot.com/2022/03/denazification-impossible

4- Enfin, pour enfoncer le clou sur le nazisme au sein des élites ukrainiennes, un court article sous le titre : « Ne rien voir, ne rien dire » de Pierre Rimbert dans le journal « inattaquable » et politiquement correct « Le Monde Diplomatique ».

• https://www.monde-diplomatique.fr/2022/03/RIMBERT

Bonnes lectures.

L’émotion délibérément suscitée par les médias (images et narratifs), dans le cadre habituel de la « guerre de l’information », devrait laisser place à la raison…

Mais à chacun son avis, bien sûr…

*

Deux autres pépites



1 : Hier dans une émission sur la chaîne américaine Fox News, le présentateur vedette Tucker Carlson mettait en évidence, preuves à l’appui, les mensonges de l’administration américaine qui finance des laboratoires biologiques en Ukraine. Il mettait également en évidence les mensonges des « Fast Checkers » qui s’obstinent désespérément à nier les faits et à imputer aux Russes tout ce qui est mauvais. Mais les faits sont les faits et les preuves sont, hélas, terribles pour les USA.

N’ayant pas le temps, ni la technique pour sous-titrer le texte en bon Français, je ne laisse que la version anglophone.

Cette révélation n’est pas surprenante. Souvenons-nous toujours de la citation de Mike Pompeo : « Nous avons menti, triché, volé, c’était comme si nous avions suivi des stages entiers pour apprendre à le faire ».

• https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AugzqXPYaOc

2 : Jacques Baud, colonel de l’armée suisse et spécialiste du renseignement vient de rédiger un article sur l’Ukraine, il est donné en pièce jointe. Son titre ? « Situation militaire en Ukraine ».

Rappelons que ce colonel suisse, ancien responsable des forces du Pacte de Varsovie au service de renseignement stratégique, et impliqué en 2014, à l’OTAN à la recherche des éventuelles livraisons d’armes russes aux républiques du Donbass, avait présenté son livre : « Gouverner par les Fake news » en Septembre 2021. Cette vidéo est, plus que jamais, d’actualité.

• https://www.youtube.com/watch?v=Y-Ae-CIToXc

Comme tous ceux dont le discours ne va pas dans le sens des tenants actuels des pouvoirs politiques et médiatiques, ce colonel suisse a, bien sûr, été traité de complotiste. Cette accusation devrait être, aujourd’hui, un motif de fierté, lorsqu’on réalise l’état de corruption de ceux qui la portent : « Nous avons menti, triché, volé, c’était comme si… »

Dominique Delawarde

POUR Y PARVENIR ► SANS GUERRE ► Juste en les laissant tomber, en coconstruisant une société organique et en laissant leur matri(x)ce s’autodétruire ;



