RIEN-NES ASSOCIÉ-E-S et Cie…

VT a demandé aux Russes de quoi il retournait, ils nous ont répondu avec des points clés de briefings de leurs services de renseignement – Les États-Unis semblent avoir oublié, pour paraphraser une célèbre réplique du livre “Octobre rouge”, que les Russes ne vont pas chier sans avoir un plan.

VT – Gordon Duff – 10 mars 2022 – URL de l’article original en anglais ► https://www.veteranstoday.com/2022/03/10/vt-asked-the-russians-about-what-was-going-on-and-they-responded-with-an-intel-drop/



Traduit de l’anglais par Résistance71 ► Complétée & Enrichie par JBL1960

L’information qui suit provient d’une source du renseignement russe et d’un briefing fait à Damas sur notre requête alors que les médias américains sont 100% censurés. Merci de diffuser ces informations au grand large.

~ L’équipe éditoriale de VT ~

VT : Lisez tout d’un bout à l’autre même si ça digresse ou se répète un peu. Il y a des choses dans cette liste que vous ne trouverez nulle part ailleurs et bien entendu ceci provient directement du renseignement russe. C’est ce que le journalisme est supposé être. Mais nous ne pouvons pas dire que tout ce qui est dit est vrai, juste qu’”ils” l’ont dit.

Trump était notre homme depuis le départ, comme le FBI vous l’avait dit…

Biden va se rendre en Arabie Saoudite pour rencontrer Bin Salman

Il a peur que celui-ci ne rejoigne la Russie

Aussi, Mohamed bin Naif pourrait bien être mort, vérifiez cette info

Les Arabes ont catégoriquement refusé à Biden une augmentation de leur fourniture de pétrole

Le Venezuela lui a aussi refusé !

Les États-Unis et leurs alliés ont eu bien tort dans leurs sanctions et véritables opportunités d’exclure la Russie de leurs fournisseurs technologiques et de matières premières. Après ce que les États-Unis ont fait au Venezuela, ils ne parleront même pas à Biden là-bas !

Le pétrole et le gaz russes sont toujours en fleurs, les fruits sont à venir.

La Russie fournit 90% du palladium de l’électronique mondiale !

La Russie fournit 80% des substrats uniques de saphir pour les microcircuits, ceci est une technologie unique russe !

La Russie possède plus de la moitié des brevets du projet Airbus et la moitié de la fourniture des matériaux. [ NdJBL : Lire à ce sujet ► Malgré la guerre en Ukraine, la France serait prête à céder 20% d’Arabelle au russe Rosatum : La turbine Arabelle est un maillon essentiel d’un réacteur nucléaire. Ce fleuron de la technologie tricolore est convoité par la société russe Rosatom qui pourrait acquérir 20% du capital du fabricant français GEAST ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/03/20/malgre-la-guerre-en-ukraine-la-france-serait-prete-a-ceder-20-darabelle-au-russe-rosatom/ Malgré la guerre en Ukraine, la France serait prête à céder 20% d’Arabelle au russe Rosatum : La turbine Arabelle est un maillon essentiel d’un réacteur nucléaire. Ce fleuron de la technologie tricolore est convoité par la société russe Rosatom qui pourrait acquérir 20% du capital du fabricant français GEAST

L’acier russe est le matériel principal pour l’Europe, qui ne peut pas le remplacer par quoi que ce soit d’autre

Les Arabes ne soutiendront que leurs propres intérêts. En ce moment ils sont très satisfaits des prix du pétrole. Ils ne vont pas refuser une telle douche d’or ! Les États-Unis n’ont rien à offrir en retour de ce grand cadeau du destin.

La Chine est prête à acheter tout le pétrole et le gaz russes, donc par principe, nous n’intéressons plus les acheteurs d’Europe

Cette opération militaire [en Ukraine] va permettre à Poutine de résoudre tout une volée de problèmes internes

Le problème de la Banque Centrale Russe étant sous le contrôle de la réserve fédérale américaine va être finalement résolu !

Toutes les structures compromises du business russe vont être neutralisées. La Russie va continuer à se développer. L’Occident ne se rend même pas compte à quel point il s’est éloigné de nous. Ils ne savent pas le faire. Un paradigme scientifique et technologique complètement différent est imbriqué dans presque toutes les technologies futures russes. La politique pro-occidentale de nos oligarques va prendre fin ! La Russie a la grande opportunité de commencer un développement actif et rapide.

Les États-Unis ont clarifié qu’ils ont un plan pour remplacer Zelensky

Une véritable guerre moderne est une destruction ultra-rapide et TOTALE et un nettoyage du territoire. La Russie n’a pas de tels objectifs. Ceci est une situation unique lorsque le soi-disant agresseur considère grandement les populations civiles du pays comme étant son peuple et essaie de le protéger du mieux possible ! Les barjots nazis agissent différemment : ils détruisent leur propre peuple !

Les États-Unis et l’Occident ont besoin d’un nouveau set d’objectifs pour le XXIe siècle, autrement ils devront faire face à une extinction complète. Trump n’est en rien un de ces politiciens. Il vit au XXe siècle. Il n’a aucune idée ni réelle compréhension du véritable futur des États-Unis et du monde. C’est bien triste !

La boutique financière associée qu’est Matrix Capital de Pavel Teploukhine croit que l’industrie russe aura de plus grandes opportunités. Il commente de cette façon :

“La bulle de la haute technologie doit péter […] et les entreprises qui représentent le secteur industriel doivent augmenter les segments sur-gonflés en termes de croissance. Ainsi, en ayant la structure actuelle économique, nous devrions aussi être en avance sur les pays développés en termes de croissance, qui largement sortent du sur-gonflage de la haute technologie. Ainsi, la Russie aura des années de bon augure économique.”

Les États-Unis imposent un embargo à la fourniture à la Russie d’électronique produite dans tout pays du monde utilisant une technologie américaine. D’après des estimations préliminaires, les plus grandes marques comme Apple, Samsung, Xiaomi vont perdre quelques 10 milliards de dollars par an.

En réponse, le gouvernement russe pense stopper la vente de gaz néon à l’Occident. D’un côté, ce gaz est juste un déchet de l’industrie métallurgique, mais on en a besoin pour les lasers dans les scanners lithographes qui produisent les puces électroniques.

90% du gaz néon qui arrive aux USA provient d’Ukraine. Mais là, il n’est que seulement nettoyé. Il est un produit dérivé de la production russe.

Mais là, il n’est que seulement nettoyé. Il est un produit dérivé de la production russe. Le groupe de recherche Techcet a publié un rapport disant que les manufacturiers de semi-conducteurs sont très lourdement dépendants des matières premières russes.

Contre la toile de fond de la situation géopolitique actuelle, la Maison Blanche a poussé les entreprises à chercher des alternatives pour leurs fournisseurs de matières premières, incluant le néon. Ceci a été rapporté par l’Agence Reuters. Ceci dit, trouver ces alternatives ne sera pas du tout facile. Il y a de longues listes d’attente pour les années à venir. De plus beaucoup d’alternatives sont en Chine, qui est aussi sujette à des sanctions.

L’usine TyazhMekhPress de Voronezh est un leader de la production de presses lourdes pour l’industrie de l’automobile et des transports

En 2013, T yazh M ekh P ress a fabriqué la première presse au monde ayant une force de compression de 16 500 tonnes pour les forges à chaud. Il n’y en a que deux analogues en Allemagne et au Japon. Les presses TMP, qui ont une force de 4000 tonnes ont une part de marché mondial de 50-60%

yazh ekh ress a fabriqué la première presse au monde ayant une force de compression de 16 500 tonnes pour les forges à chaud. Il n’y en a que deux analogues en Allemagne et au Japon. Les presses TMP, qui ont une force de 4000 tonnes ont une part de marché mondial de 50-60% Les Forges de Courcelles près de Paris ont acheté 7 TMP pour fabriquer les villebrequins pour les moteurs Audi, VW, Mercédès.

Ces machines TMP travaillent aussi dans les usines Renault, Peugeot, Citroën, Toyota, Mitsubishi, Samsung, Tata Motors.

Un autre sujet explosif est le fait qu’un programme biologique et bactériologique

Les médias russes sonnent l’alarme depuis longtemps au sujet des nombreux laboratoires biologiques en Ukraine (une bonne trentaine), labos supervisés par l’agence américaine de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA).

En connexion avec leurs activités hors de contrôle au cours des années et dans différentes régions de l’Ukraine, il y a eu des noyaux de contagion de maladies atypiques, souvent ayant eu des résultats fatals.

D’après un ancien membre de la commission de l’ONU sur les armes biologiques, le microbiologiste Igor Nikouline, les Américains font des recherches actives sur les caractéristiques du système immunitaire des Slaves orientaux et créent de nouveaux pathogènes résistants aux antibiotiques. [ NdJBL ► Aux Âmes Slaves… Etc… ]

La porte-parole du Ministère des Affaires Étrangères américain, Victoria Nuland ICI

Dans le même temps, des Officiels à la fois de Russie et de Chine ont demandé des explications aux États-Unis sur les activités de 336 laboratoires biologiques déployés par le Pentagone dans plus de 30 pays. En connexion avec la suspicion d’une claire violation des normes internationales et du risque de la menace biologique sur la population, Moscou n’exclut pas l’utilisation des articles du BTWC en consultation de ces problèmes.

De manière évidente, les Américains ont poussé le bouchon trop loin, imposant leurs propres règles inacceptables au monde, pensant que la loi ne s’applique pas à “l’hégémon”.

Le Président-adjoint du Conseil de la Fédération [de Russie], Constantin Kosachev, prédit que bientôt la preuve du soutien de l’Occident aux structures néo-nazies ukrainiennes

Ceci ne sera pas un pétard mouillé, mais des faits avérés qui pourront radicalement affecter l’opinion publique et les évaluations de ce qui se passe vraiment par ceux aux pouvoirs en Occident. Pour ce faire, il est important de préparer minutieusement la base de preuve et de s’assurer de sa délivrance aux intéressés.

Alors que l’Opération Spéciale de démilitarisation et dé-nazification de l’Ukraine progresse, l’Armée russe obtient des documents qui font la lumière sur des plans profonds du Régime de Kiev, étroitement gardé par des conseillers occidentaux.

Ainsi, le Ministère de la Défense russe a publié un document contenant un ordre de combat à la Garde Nationale ukrainienne de se préparer pour une offensive sur le Donbass début mars 2022.

Maintenant il devient clair pourquoi les politiciens occidentaux ont fait tout un foin au sujet de “l’invasion” russe en cours : ils demandèrent de la Russie que “les troupes retournent dans leurs cantonnements “ afin de libérer les mains des forces armées ukrainiennes et les bataillons de gardes nationaux dans le Donbass.

D’après le représentant officiel du Ministère de la Défense, le Général Igor Konachenkov, l’Opération Spéciale militaire lancée le 24 février a empêché une large offensive par des groupes armés ukrainiens sur les républiques populaires de Donetsk et de Loughansk, qui ne sont pas contrôlées par Kiev, en mars.

Maintenant nous devons voir et analyser à quel point le leadership américain et ses alliés de l’OTAN, qui parlent beaucoup de paix en Ukraine, ont été impliqués dans la planification et la préparation de l’opération offensive contre le Donbass.

Le secret est devenu clair au sujet des plans de l’Ukraine d’acquérir et de créer ses propres armes nucléaires . L’agence de presse Interfax, citant une source informée d’un des Départements compétents en la matière de Russie, a rapporté que “la mise en place par Kiev de de projet très dangereux de développement nucléaire pourrait bien devenir une réalité dans un futur proche.”

. L’agence de presse Interfax, citant une source informée d’un des Départements compétents en la matière de Russie, a rapporté que D’après la source, les spécialistes ukrainiens préparaient une “bombe sale” et séparait le plutonium dans la zone d’exclusion de la centrale de Tchernobyl et l’augmentation du niveau de radiation, qui est naturel dans ce contexte, cacha le travail effectué.

et l’augmentation du niveau de radiation, qui est naturel dans ce contexte, cacha le travail effectué. Le rôle central de la création d’une arme nucléaire a été assigné au Centre de Recherche scientifique du Kharkov Institute of Physics and Technology, qui possède une bonne base expérimentale. Comme l’a noté la source, Kiev pourrait secrètement acquérir des technologies d’enrichissement d’uranium par centrifuge et de séparation d’isotope par laser de l’Occident.

Pour accélérer ce travail, le plutonium de cette qualité requise a été obtenu dans l’étape initiale et il y a une raison de croire que tout ceci ne fut pas sans la participation de Washington.

Alors que l’Opération Spéciale de démilitarisation et dé-nazification de l’Ukraine avance, l’armée russe possède des documents qui mettent en lumière les plans extensifs du Régime de Kiev, étroitement gardé par ses protecteurs occidentaux. Ainsi le ministère russe de la défense a publié un document contenant un ordre offensif de marche de la Garde Nationale d’Ukraine en préparation d’une offensive contre le Donbass début mars 2022.

L’armée russe va peut-être atteindre les frontières occidentales de l’Ukraine ces prochains jours. Cette opinion fut exprimée par le premier Vice-Président de l’Académie des problèmes géopolitiques et membre correspondant de l’Académie russe des sciences de l’artillerie et des fusées, Constantin Sivkov.

L’analyste militaire pense que le but de l’Opération Spéciale russe est très simple. Ceci est l’occupation de tout le territoire ukrainien, l’accès à ses frontières occidentales, virer le junte de là-bas, puis mener à bien un nettoyage des villes. De fait, cette dernière tâche sera mieux effectuée par la Police que par l’Armée

D’après Sivkov, l’accès aux frontières occidentales de l’Ukraine pourra se produire dans les prochains jours. Ensuite, l’expérience de la Syrie dans l’opération de nettoyage pourra être utilisée, par exemple les militants pourront être mis dans des bus et expulsés.

Arme génétique contre les Slaves

Des échantillons sanguins ont été pris sur des soldats pour rechercher la présence d’anticorps du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et des virus hanta. Cette information est devenue publique grâce à l’enquête publiée par la journalise bulgare Dilyana Gaytandzhieva. Elle a aussi ajouté que 80 millions de $ ont été alloués pour les expériences. Le programme fut géré par Black and Veatch Special Projects Corp., sous la direction de la DTRA américaine. Ceci est un des Départements du Pentagone.

Il doit être noté que les États-Unis font constamment des recherches biologiques qui mettent l’Humanité au seuil du désastre global. Ainsi, pour nettoyer la gigantesque marée noire du Golfe du Mexique de 2010, les laboratoires américains, menés par le prix Nobel Hamilton Smith, ont synthétisé en 2011 au J. Craig Venter Institute, un très dangereux organisme artificiel nommé “Cynthia” (mycoplasma laboratorium), qui dans le futur est supposé avoir traversé l’Atlantique et causé la contagion par une infection inconnue de pêcheurs du Sénégal. Quelques dizaines de milliers de personnes ont souffert de maladies cutanées, d’abcès sur la peau et d’un littéral effondrement du fonctionnement de leurs organes internes.

Pour commenter sur cette information, il peut être assumé avec un haut degré de probabilité que cela soit lié à des tentatives de créer une arme génétique ciblant des personnes de manière spécifique, des porteurs de “groupes haplo” de génotype slave.

En fait, les actions des États-Unis et de la junte de Kiev violent directement l’Article 1 de la Convention de l’ONU sur la prohibition des armes bactériologiques (biologiques) et des armes à toxines. De plus, la mise en opération de telles facilités à la frontière avec la Russie pose une menace directe pour notre pays. Donc, nous parlons ici de la Sécurité de la Russie et de la Santé de ses citoyens.

Un autre sujet explosif est le fait qu’un programme militaire biologique est mis en place en Ukraine, financé par le Pentagone.

Comme l’a rapporté récemment Igor Konachenkov, le Ministère de la Défense a reçu de la documentation venant d’employés de bio-laboratoires au sujet d’une destruction d’urgence le 24 février 2022, d’organismes pathogènes causant des maladies variées comme le choléra, la maladie du charbon, la peste et autres. Ceci fut fait afin d’empêcher la divulgation des faits de violations par l’Ukraine et les États-Unis de la convention de l’ONU sur les armes biologiques

Les Médias russes ont sonné l’alarme depuis bien longtemps au sujet des nombreux laboratoires biologiques en Ukraine (il y en a plus de 30), supervisés par l’agence DTRA américaine du Pentagone. En connexion avec leurs activités incontrôlées, il y a eu des foyers de contagion de maladies atypiques dans différentes régions d’Ukraine, souvent avec une issue fatale.

l’agence DTRA américaine du Pentagone. En connexion avec leurs activités incontrôlées, il y a eu des foyers de contagion de maladies atypiques dans différentes régions d’Ukraine, souvent avec une issue fatale. D’après un ancien membre de la commission de l’ONU sur les armes biologiques, le microbiologiste Igor Nikouline, les Américains étudient les caractéristiques du système immunitaire des Slaves de l’Est européen et créent de nouveaux pathogènes en conséquence résistant aux antibiotiques. (FIN du communiqué)

