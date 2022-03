VIDÉO-PDFs-ANALYSES & DERNIER CRONDAGE POUR FAIRE FOIRER LES PROJEEEEEETS DES PSYCHOPATHES AUX MANETTES !

SUITE DE ;

+ Le (néo)nazisme ukrainien sous la coupe de son bizarrement oligarque juif – Par Ian Greenhalgh – 18 mars 2022 – URL de l’article source en anglais ► https://www.veteranstoday.com/2022/03/18/ian-greenhalgh-ukrainian-naziism-under-its-curiously-jewish-oligarch/



Traduit de l’anglais par Résistance71, dans : Surréaliste ?… Le néo-nazisme ukrainien et le Président sous la houlette sioniste. On vit vraiment une époque formidable !… (avec Veterans Today)

Extraits choisis :

Afin de mieux comprendre la situation actuelle en Ukraine, la chose à faire est d’étudier les leaders oligarques ukrainiens, à commencer avec Ihor Kolomoïsky, ainsi que quelques oligarques russes comme Michael Fridman.

Ils sont tous juifs, tous ont la nationalité israélienne ainsi que la nationalité ukrainienne ou russe.

C’est assez simple, c’est une question de pognon. L’Ukraine était de loin la république la plus riche et la plus développée de l’Union, elle avait des industries de classe mondiale comme les usines de chemins de fer de Kharkov, l’usine d’aviation Antonov dans la banlieue de Kiev, le minerai de fer et les fonderies d’aluminium du Donbass, l’agriculture de la ceinture méridionale (NdT : l’Ukraine était surnommé “le grenier à blé de l’URSS”), juste pour ne citer que quelques unes de ces qualités.

[…]

Quant à cette affaire de nazis dont parle Poutine mais que l’occident minimise ou rejette catégoriquement, et bien ces (néo)nazis sont aussi une création de la finance juive, mais ceci est une autre bien longue histoire. En bref, ces groupes ultra-nationalistes d’extrême-droite, qu’ils soient allemand, ukrainiens ou américains, sont toujours créés afin de mettre en place un tumulte interne à une nation et pour permettre à l’élite friquée de pouvoir concentrer la richesse entre ses mains.

N’oubliez pas que Mussolini avait défini le fascisme comme la dictature des entreprises et c’est exactement ce qu’il s’est produit en Ukraine et aux États-Unis, l’élite friquée qui possède les entreprises (transnationales) dirigent le pays et les politiciens ne sont que des membres d’une caste d’acteurs/comédiens tournant dans l’illusion politique créée afin de maintenir le public dans une transe et ainsi pouvoir faire diversion.

[…]

Les nazis en Allemagne, ceux de l’époque moderne en Ukraine et aux États-Unis et partout ailleurs étaient et sont toujours, la création de l’élite juive friquée. Même les dictateurs Stroessner au Paraguay, Peron en Argentine et Pinochet au Chili, de pâles copies d’Hitler, étaient leur création.

[…]

La montée d’Hitler et des nazis par exemple, il y avait des douzaines de partis politiques en Allemagne dans les années 1920, la plupart d’entre eux étaient régionaux, le parti nazi (NdT : abréviation de la prononciation de l’acronyme allemand du parti NSDAP ou National Sozialist Deutsche Arbeiter Partei ou Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands) était un des plus petits, confiné dans la seule région du sud de la Bavière.

Puis, presque du jour au lendemain, les nazis sont devenus un grand mouvement politique national, les financiers juifs y injectèrent un gros volume d’argent afin que cela se produise. L’argent provint de Wall Street, via la banque Kuhn Loeb & Co et leur branche de Berlin et aussi d’une poignée de gros industriels comme Fritz Thyssen.

NdJBL ► Je vous recommande la lecture du remarquable ouvrage de recherche profonde de l'historien Antony C. Sutton, traduit par R71, et dans la dernière version que j'ai mise à jour en Mars 2019 ;

[…]

La même chose s’est produite en Ukraine ces récentes décennies, l’argent afflue des plus hautes instances de la finance juive et est dirigé en Ukraine vers les politiciens de l’extrême-droite via une poignée d’oligarques majeurs tels qu’Ihor Kolomoïsky.

Après cette expérience éducative que fut la période Hitler pour le monde, vous ne pouviez plus mettre de sociopathe enragé dans une position de pouvoir public, vous deviez le cacher derrière des visages plus respectables, c’est ce qu’est Zelensky et ce que fut Porochenko avant lui.

Zelensky, l’acteur/comédien, fut choisi par Kolomoïsky pour être président, une totale marionnette, il joue un rôle et le fait bien grâce à ses talents d’acteurs dans ce contexte.

[…]

Ces groupes néo-nazis ont constamment bombardé le peuple du Donbass pendant 8 ans alors que les médias du monde occidental prétendent qu’ils n’existent pas ou, s’ils ont reconnu leur existence, les dépeignent en croisées héroïques faisant rempart contre le malfaisant impérialisme russe. Cela me faire encore plus gerber…

Ils ont des noms comme les bataillons Azov, Aïdar, ou Dniepro et hébergent les pires criminels, voyous, sociopathes, psychopathes, violeurs et assassins que l’on puisse se payer, la merdasse non seulement de l’Europe, mais aussi des Amériques, du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie. Ils viennent de partout dans le monde pour supposément combattre une croisade contre le mal russe mais en réalité, ils ne sont rien d’autres que le bras armé des oligarques et l’instrument de la violence et de la mort qu’ils utilisent pour réaliser leur sinistre et criminel Agenda.

[…]

En fait, peu importe qu’ils soient nazis ou pas, l’idéologie n’est juste qu’une illusion de plus. En réalité, ils sont le bras armé des patrons du crime en bande organisée, qui ont pillé l’Ukraine de tous ses biens et qui ont pour plan de faire de même en Russie, si ce n’était pour cet empêcheur de piller en rond, Vladimir Poutine.

Pour lire l’intégralité de l’article en français sur R71► https://resistance71.wordpress.com/2022/03/21/26309/

+ Découverte d’une prison secrète ukrainienne – 21 mars 2022 – RÉSEAU VOLTAIRE

Les autorités de la République populaire de Donestsk ont trouvé une prison secrète du régime de Kiev sur le territoire de leur oblast. Il s’agit d’une ancienne usine de fabrication de saucisses qui avait été transformée en camp gardé par des miradors. Elle était placée, depuis 2014, sous la responsabilité du bataillon Aïdar.

Les détenus étaient isolés dans des pièces exigües et soumis à des traitements dégradants et inhumains. Ceux qui ont survécus avaient déjà relaté les faits, mais ne disposaient pas de preuves.

Des policiers scientifiques russes cherchent à proximité de l’usine le charnier où les victimes ont été enterrées.

COVIDISME ⇔ UKRAINISME ⇔ COVIDISME …

C’est sans fin… Cependant que : Nous ne voulons d’aucun président de la république car nous n’acceptons aucune république puisque “la chose publique” n’est que la cité du spectacle de la société marchande…

C’est cela qui nous conduit, les uns et les autres, à affirmer qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système IRRÉFORMABLE et se préoccuper de tout parti politique et de son petit chef gesticulant (qu’elle ou il soit) est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, MAIS TOTALEMENT hors système, hors État et ses institutions, pour reconstruire ou mieux coconstruire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres, volontaires et autogérées !

AUSSI LEVONS-NOUS : ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES & C’EST FIN DE PARTIE POUR L’OLIGARCHIE

JBL1960

