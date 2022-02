Pour tout savoir sur Vlad ! Enfin presque…

Sur ce blog, depuis décembre 2015 à propos de Vlad ► https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Vlad+

ÉTEIGNEZ LES POSTES DE TÉLÉ-VISION !

INSTANTANÉ du Presque Dr. T’Ché-RIEN ► PUT(A)IN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/putain-.pdf

Très nombreux vous avez pu constater que, et pour le moins depuis 2 ans, TOUTES les NIOUZES sont par essence DÉFÈQUE NIOUZES.

Et que l’OTAN (Organisation Terroriste de l’Atlantique Nord) est à la Paix du Monde ce que PFIZER est à la Santé des peuples !

Arrêtez de vous laisser endormir car Macron et sa bande sont prêts à tout pour vous maintenir dans un État profond !

La Croix du Sud – Vidéo rumble de 21MN22 – La Capsule #67 Opération Ukraine – Clic image pour visionner la vidéo

R71, 26/02/22 ► L’écume des jours de l’histoire de l’illusion et imposture étatico-marchandes nous mène malgré tout et par la force des choses présentes à une analyse “géopolitique” de l’affaire ukrainienne. Pour ce faire, sans remonter trop loin dans la riche histoire de la région, rappelons-nous simplement des faits de 2014, car pour bon nombre de “têtes pensantes” médiatiques, avoir la mémoire courte et faire preuve de mauvaise foi fait partie de la panoplie survivaliste au sein du système.

Pour ma part, j’ai toujours pensé que Vlad démontrait à qui voulait l’entendre qu’il serait capable le moment venu de prendre la tête de la gouvernance mondiale et peut importerait son N.O.M. [ICI et LÀ] et la preuve par Lavrov qui appelait déjà, en février 2017, ICI ; « Le Monde à se choisir un (nouvel) Ordre Mondial Démocratique ». Et il aura sans nul doute été conseillé dans cette manœuvre par un certain Henry Kissinger.

Je n’ai jamais prétendu que c’était gravé dans le marbre, ni même que les différents courants, en conflit, qui constituent le 0.001% laisseraient faire sans rien dire… Je dis juste, que les psychopathes aux manettes, principalement Zuniennes, fomentent depuis au moins 250 ans et qu’ils vont pas craquer à 2 mètres du bol de sangria, comme l’a dit l’un de nos grands philosophes à nous autres, les sans dents ; Jean-Marie Bigard avant qu’il n’ait été voir le Pape aux côtés du Bien-Zélé ; Nicolas Le Mauvais et 1ère taupe zunienne…

Guerre contre un ennemi invisible ou visible ; c’est toujours NOUS, les peuples, la cible […] (2013) !

Trudeau, Merkel… Et même Poutine à l’École de Klaus Schwab !

On nous prendrait pas un peu pour des cons ?

Zénon, dans son texte « Médiocratie – Ultimes soubresauts de l’ère darwinienne » concluait ainsi : Nous avons compris l’inanité du discours politique, mais aussi plus largement celle de la démocratie « représentative ». Nous avons compris que le vote ne revient qu’à légitimer la présence au pouvoir des pantins de l’oligarchie mondialiste, et à cautionner de fait les crimes commis en notre nom. Nous avons compris la mécanique frauduleuse des règles bancaires et de la finance internationale. Compris la machiavélique mise en œuvre d’un choc des civilisations en vue d’instaurer l’« ordre par le chaos »… Nous avons compris le projet eugéniste, vendu sous couvert de lutte contre le réchauffement climatique, d’accès à la parentalité « pour tous » ou au suicide assisté pour les dépressifs… Nous avons enfin compris qu’aucun salut ni secours n’était à attendre d’un sauveur quel qu’il soit, et que le havre de paix et d’amour à leur projet mortifère était à bâtir par nous-mêmes.

Avant le resserrement de la grille de contrôle totalitaire en préparation, nous disposons d’une étroite fenêtre temporelle par où favoriser une révolution des consciences, et nous unir pour contrecarrer le projet. Il existe en revanche un revers et un piège en cet espoir. Celui de rester chacun confortablement cantonné derrière son écran. Le temps que nous passons concrètement seuls et passifs est du temps gagné pour les oligarques… L’étape à franchir est le passage à l’acte. Vous vous demandez comment ? C’est simple. De la même façon que le public s’est naturellement détourné des médias aux ordres pour échafauder en parallèle autre chose, il nous reste à transposer cette opération de décalage vis-à-vis des institutions dans la vie réelle. Par la réappropriation de l’espace et la constitution de micro-associations informelles. Par le bannissement pur et simple dans nos échanges de l’usure, directe ou indirecte. La préemption de tous les biens spéculatifs et l’instauration d’un droit d’exploitation vivrière des terres agricoles. La fin de toute personnalisation du mandat public. Et par l’exercice direct du libre-arbitre, tant dans la destinée individuelle que collective.

Nous sommes à la croisée des chemins de l’Histoire, mes amis. Entre l’effondrement de l’ancien système et l’avènement de la dictature en devenir, nous avons l’opportunité ici et maintenant de faire pencher la balance en faveur des peuples. Il nous incombe à tous d’honorer cette chance et de prendre part à cet élan historique. Peser dans le processus et devenir les grains de sable qui enrayeront la Machine. Comme des grains de sable, ils essayent de nous retenir. Mais nous sommes à la fois trop petits et trop nombreux pour qu’ils nous saisissent… Il ne suffit que d’un feu de paille pour menacer leur hégémonie… Soyons l’étincelle capable d’embraser tout l’empire. Zénon, 13 novembre 2016

Alors ? Prêts à suivre Rambo-danstonfroc–MacRon jusqu’au bout ?

Ou prêts pour la société des sociétés ; par la réappropriation de l’espace et la constitution de micro-associations informelles, par le bannissement pur et simple dans nos échanges de l’usure, directe ou indirecte. La préemption de tous les biens spéculatifs et l’instauration d’un droit d’exploitation vivrière des terres agricoles. La fin de toute personnalisation du mandat public. Et par l’exercice direct du libre-arbitre, tant dans la destinée individuelle que collective ?

POUR Y PARVENIR ► SANS GUERRE ► Juste en les laissant tomber, en coconstruisant une société organique et en laissant leur matri(x)ce s’autodétruire ;



+ LES CHRONIQUES DE ZÉNON qui depuis 2016 nous a alerté de TOUT ce qui se paSSe en ce moment… Mais qui nous rappelle aussi des solutions simples, enfouies profond en nous depuis… toujours, et qu’il ne tient qu’à nous, individuellement d’abord, de faire éclore pour que collectivement ensuite nous réalisions notre humanité ainsi retrouvée…

Toutes ces lectures combinées, mettent en lumière ce que l’État, les institutions, le pouvoir oppresseur se sont efforcés, depuis des millénaires, à nous cacher, sinon à nous en abstraire, pour le moins. Et, chaque jour, de nouvelles preuves nous sont données qui démontrent que tous ceux dénoncés comme complotistes, hier, n’étaient que de simples conteurs de vérité…

JBL1960

Les Chroniques de Zénon – Médiocratie – Ultimes soubresauts de l’ère Darwinienne, 13 novembre 2016 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2016/11/mediocratie131116.pdf