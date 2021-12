Puisqu’il faudra TÔT ou TARD s’en aller = LEVONS-NOUS et RÉBELLION-NOUS…

Mieux vaut tard que jamais ► NOËL + LIBRE = RÉBELLION !

Conte pour mourir debout de RIEN à ceux qui veulent nous rejoindre, enfin, d‘une vieille dame qui veut encore déplacer les montagnes et jusqu’à son dernier souffle, qui viendra, tôt ou tard !

J’ai eu vingt ans et bientôt trente, les quarante ont suivi et aussi les cinquante, avec quelques unités pour perturber les comptes.

J’ai lu des magazines qui parlaient de mes rides, de bouchers qui taillaient dans les bides et remontaient des seins à la file comme dans les usines pour les automobiles.

Rester jeune, peu importe le prix ! Info, intox, il paraît même que le botox…

Alors, là, moi, j’dis stop. Remonter le temps ? Avoir encore vingt ans ? Ça va pas, non ? Tu sais quoi ? J’ai pas le temps !…

Demain, dans un mois, dans un an, j’aurai les bras câlins de mes petits enfants à mon cou enroulés pour mieux me protéger. Mes enfants seront là et nous nous sourirons, heureux d’avoir su traverser sans sombrer les tempêtes, les naufrages et puis quelques orages. Il m’arrivera encore de chanter, de danser et de me régaler de gâteaux, de bonbons, de p’tits plats mijotés sans penser aux kilos ou bien à ma santé.

Demain, dans un mois, dans un an,…

J’écouterai toujours le malheur qui se plaint. J’éprouverai encore les bouffées de colère face à la bêtise et la haine étalées.

Jamais ni l’injustice ni l’infamie je n’accepterai et lèverai en l’air, mon poing avec rage.

Demain, dans un mois, dans un an…

Et si la mort survient, car elle survient toujours, la garce, elle me trouvera debout, occupée et ridée.

Mieux vaut donc rester nous mêmes. Bien à vous.

"Chaque orage commence avec une simple goutte de pluie. Sois cette goutte !" ► Devise de Tekosîna Anarsîst ► LUTTE ANARCHISTE DU ROJAVA – Entretien avec des membres du Tekosîna Anarsîst, octobre 2020



