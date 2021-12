NOËL + LIBRE = RÉBELLION !

NOUS SOMMES 6 MILLIONS ET PLUS…

ANAGRAMME de RIEN pour paSSer LIBRE ce NOËL

Et tous les autres jours du reste de notre Vie !

À tous les enfants ! Édito RÉINFOCOVID

Et ton petit cœur, ils ne l’auront jamais…

Ma très chère Edmée,

Aujourd’hui, le soleil commence à blanchir l’horizon. La nature s’éveille et va se gorger de lumière.

Depuis quelque temps, nous voyons bien que tes yeux observent et interrogent. Nous entendons tes répliques péremptoires et justes. Quel monde te prépare-t-on ?

L’héritage que nous te laisserons pourra te paraître bien triste mais nous avions une excuse sérieuse : tout était déjà en marche avant que nous soyons en mesure de nous en rendre compte*.

Cela dit, nous avons un engagement: nous faisons notre possible maintenant pour que tu puisses bâtir demain le monde qui te paraît le plus juste. Forts de cet éclairage, nous serons à tes côtés, indéfectibles, pour préparer cet avenir le moment où la main te sera passée. Nous ne laisserons pas faire.

Pour ces fêtes, offre un baiser à ceux qui ont compris et tends les bras à ceux qui ont peur ; on ne peut rien refuser à un enfant.

Affectueusement.

Le collectif Reinfo Covid

*de désaccord, nullement indépassable cependant, car nombreux, ICI ou LÀ pour le moins, nous alertons depuis des lustres et appelons à faire sécession par rébellion sans haine ni violence juste en disant NON mais surtout à rompre avec l’instinct de mort de l’État et du capitalisme pour dire OUI à la VIE et OUI à une société des sociétés, organique !

IN VIVO de RIEN ► Témoignage reçu….

Un jour tu te pointes au cinéma avec ton beau pass, mais le lecteur ne l’accepte pas. Tu réessayes. Rien. Tu ne verras pas le film. Tu t’énerves.

Le lendemain matin, tu vas voir le médecin qui t’a fait le pass, même le docteur ne peut pas comprendre ce qui ne va pas avec ton pass.

Alors tu te rends à la sécu.

Et ils voient qu’il y a un blocage de ton pass et ils te disent de t’adresser à la mairie.

Et voilà ce qui s’est passé :

– Monsieur, vous n’avez pas déposé de déclaration d’impôts !

– Quel rapport avec le pass ?

– Avec la dernière reforme , le blocage fiscal a été inséré dans le pass !

Alors tu appelles ton comptable, tu l’engueules, tu lui dis que ton pass est bloqué.

Le pauvre en 24 heures te fait la déclaration.

Donc tu retournes à la commune, mais le pass ne se débloque toujours pas…

L’employée consulte ton dossier dans son ordinateur :

– Monsieur, je vois que vous n’avez pas encore payé une amende pour n’avoir pas respecté un STOP….

Alors tu restes dans la merde.

Tu commences à comprendre pourquoi le gouvernement insistait pour qu’on s’habitue à vivre avec un pass ?

Et toi qui pensais que tout cela était passager et qu’ils faisaient ça pour ton bien parce qu’ils tenaient à ta santé…

Grâce à ta docilité ils nous ont tous privé de liberté !

Peut-être qu’à ce moment-là, tu réaliseras que ces manifestants qui criaient “No Pass” n’étaient pas aussi cons et égoïstes que tu le pensais…

Joyeux Non-Anniversaire DuCron, de RIEN

NOUS SOMMES EN GUERRE kilavédi ce Cron, mais CONTRE NOUS, le peuple ! Macron et son monde NOUS ont déclaré la guerre, mais ;

Écoutez votre ♥

BLOG 52 de Tal SCHALLER

INTRODUCTION complétée & Enrichie par JBL1960

Chers amis,

Pour ceux qui ont à cœur de penser par eux-mêmes il devient de plus en plus évident que ceux qui nous gouvernent ne font qu’obéir aux ordres du Nouvel Ordre Mondial dont le but est de génocider le plupart des êtres humains et disposer des survivants comme esclaves ! Ceux qui obéissent vont devoir s’habituer à une troisième, puis une quatrième dose de poison…et ainsi de suite jusqu’à la mort puisque le dogme en vigueur dans la « religion covidiste » dit la seule protection valable contre les virus s’appelle « vaccin », masques et gestes barrière. Mais tout ce cinéma d’opérette, fondé sur le peur des virus et des bactéries, ne peut que s’effondrer lorsqu’on se donne la peine d’écouter tous ces médecins et chercheurs dont la presse ne parle jamais mais qui tous ont des raisons solides de contester les abracadrantes affirmations des soi-disant « experts » qui trônent les plateaux TV en négligeant de déclarer leurs conflits d’intérêts (pourtant la loi l’impose !) et des « conseillers scientifiques » qui dictent aux dirigeants leurs discours totalement coupés de la réalité. Heureusement des millions de gens se réveillent et manifestent leur ras-le-bol dans d’innombrables villes d’Europe…

Nous n’allons pas vers le Grand Reset mais vers le Grand Réveil !

Les infos de ce blog vous donneront matière à réflexion et vous inciteront à vérifier vous-même ce que disent les « complotistes », ceux qui dénoncent le complot en cours avec des faits impossibles à dissimuler plus longtemps. La loi universelle affirme que votre santé dépend de votre mode de vie mais les experts de Big Pharma on tout fait pour vous convaincre qu’elle dépend de leurs « vaccins » et remèdes chimiques !

Pour l'Agent Triple-0 le COVID est éternel

Quelle gigantesque imposture ! Quelle folie !

Très bientôt mon livre Vaccins, un génocide planétaire va être réédité par Marco PIETTEUR, cet éditeur belge incroyablement courageux puisqu’il ose, depuis des années publier des livres-choc qui remettent en question les dogmes, avec ce bandeau TOUTES LES PREUVES SONT LÀ ! Le dos de couverture dit cela : Ce titre peut vous surprendre mais les faits sont là : une poignée de psychopathes-ploutocrates-technocrates veulent créer un gouvernement mondial et diminuer drastiquement la population mondiale avec des injections de substances toxiques faussement appelées « vaccins ». Ceux qui survivront seront mis en esclavage, comme du bétail, manipulés grâce aux nanoparticules et à l’Intelligence Artificelle, via les ondes de la 5G. Il ne s’agit pas de « délire de complotistes » mais de réalités que chacun peut vérifier par lui-même !

L’empire vaccinal ne repose sur aucune base scientifique et ce livre va vous le montrer. Il est le fruit d’un demi siècle de recherches passionnées et il est vital, si nous voulons survivre et donner un monde vivable à nos enfants de cesser d’obéir à ces assassins qui se croient au-dessus de Dieu et veulent créer des « transhumains » robotisés à leur service.

Une erreur répétée plus d'une fois est une décision ► Paulo Coelho ► revisité par RIEN ce 22 décembre 2021

De plus en plus nombreux, par des chemins différents, nous arrivons aux mêmes conclusions qu’il est temps de se LEVER en masse pour COCONSTRUIRE & CODIRIGER une société des sociétés car il devient évident maintenant pour tout le monde que l’utopie c’est de croire, encore, en l’État et en ses institutions.

C’est cela qui nous conduit, les uns et les autres, à affirmer qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et se préoccuper de tout parti politique et de son petit chef gesticulant est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, MAIS TOTALEMENT hors système, hors État et ses institutions, pour reconstruire ou mieux coconstruire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres, volontaires et autogérées !

Pour y parvenir : RDV ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES et à l’air libre !



