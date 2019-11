…Comme une solution au marasme sociétaire ;

J’avais déjà réalisé ce PDF N° 49 de 220 pages de Voline, La Révolution Inconnue, 1917 – 1921, Livres I, II & III et à la demande de Résistance 71 ;

Aussi pour les besoins d’un autre PDF en coproduction qui arrive à la publication et en prévision de l’appel à la Grève Générale, Illimitée, Expropriatrice et Autogestionnaire du 5 décembre prochain, nous avons trouvé judicieux de rappeler combien les textes de Voline sont utiles en ces temps où le Jaune est mis, en France et même un peu partout dans le monde…

Présentation R71 : Ce texte de 1934 nous est très proche puisque Voline y affirme la nécessité de comprendre et de renoncer aux antagonismes, le plus souvent induits, minant de l’intérieur la cause de la révolution sociale depuis pratiquement sa suggestion et de converger vers une synthèse de lutte politico-sociale, qui seule mène sur le chemin de la vie telle qu’elle doit être vécue, vers une société organique de l’être ayant vaincu tous les pièges et les chants de sirènes de la dictature marchande. Il est plus que jamais important pour nous, gens du commun, aujourd’hui cristallisés dans ce mouvement des racines profondes (radical) qu’est le mouvement des Gilets Jaunes, de comprendre et d’intégrer le fait que toute division nourrit le système étatico-capitaliste et que nous devons impérativement penser et agir (praxis) au-delà de tous les antagonismes et artifices de la division créés par la société marchande et sa dictature de tous les instants.

Voline, sans doute parce qu’il rallia sur le tard (avant 1914) le mouvement anarchiste alors qu’il participa activement à la création du premier conseil ouvrier (soviet en russe) de St Petersbourg en 1905, est celui qui manifesta le plus de recul sur les faiblesses du mouvement anarchiste et essaya de sensibiliser ses compagnons de lutte sur le besoin d’une « synthèse anarchiste » mettant bas tous les antagonismes et guéguerres de clochers autant futiles que stériles. Ce texte de Voline est d’une actualité poignante et ne peut que nous inciter à plus de réflexion en vue d’une action concertée toujours plus efficace vers notre émancipation finale…

Et je rajoute pour preuve la conclusion de Voline :

Ce n’est que dans l’ambiance d’un élan commun, ce n’est que dans les conditions de recherches de thèses justes et de leur acceptation, que nos aspirations, nos discussions et même nos disputes auront de la valeur, seront utiles et fécondes (c’était précisément ainsi au Nabat). Quant aux disputes et aux polémiques entre de petites chapelles prêchant chacune sa vérité unique, elles ne pourront aboutir qu’à la continuation du chaos actuel, des querelles intestines interminables et de la stagnation du mouvement.

Il faut discuter en s’efforçant de trouver l’unité féconde, et non pas d’imposer à tout prix sa vérité contre celle d’autrui. Ce n’est que la discussion du premier genre qui mène à la vérité. Quant à l’autre discussion, elle ne mène qu’à l’hostilité, aux vaines querelles et à la faillite.

C’est pourquoi, je rappelle ce Tract Aux Gilets Jaunes, que vous pouvez, si vous le souhaitez, diffuser, partager sans aucune modération, car s’il y a bien une chose que le Mouvement des Gilets Jaunes aura démontrée, c’est que toutes négociations avec l’État, et les représentants de l’oligarchie, sont vaines, inutiles et même totalement contre-productives ! Aussi ► IGNORONS-LES plutôt que d’exiger de rencontrer son meilleur Bien-Zélé : Emmanuel « Jupiter » Macron ! ICI & LÀ

À toi mon frère, le paysan : ENSEMBLE ► Boycottons les institutions ► Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse ► Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles ► Achetons et promouvons les produits locaux ► Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles ► Rassemblons-nous en comités populaires de voisinage, de travail ► POUR UNE SOCIÉTÉ ÉMANCIPÉE, ÉGALITAIRE & DONC LIBRE !

En lien avec l’actualité au Mali, je vous conseille tout particulièrement la lecture de l’Anarchisme africain, l’histoire d’un mouvement par Sam Mbah et I.E. Igariwe car dans leur conclusion, les auteurs disent ceci : “la relevance de l’anarchisme à la société humaine n’a sans doute jamais été plus évidente qu’en Afrique…” alors que nous le voyons bien, cette « guerre » de pillage française au Mali, n’est en fait qu’un énorme GO FAST qui tourne mal… ICI ; Et rien d’autre…

Et c’est pourquoi dans cet esprit, nous appelons tous les SOLDATS, GENDARMES et POLICIERS à se tenir, CROSSES EN L’AIR, et à nous rejoindre, car il est plus qu’évident que votre hiérarchie bafoue votre dignité… Et celle de ce que vous prétendez défendre !

Puisqu’aujourd’hui, encore plus qu’hier, ce régime ne tient plus que par sa police…

Un tout dernier est en attente de publication pour nous permettre de nous lever, de dire NON en masse, pourquoi pas à partir du 5 décembre prochain, et de s'y tenir, jusqu'à la création de la société des sociétés ; Celle des Associations Libres, Volontaires & Autogérées…

N’oubliez pas que vous pouvez d’ores et déjà ICI & MAINTENANT & D’OÙ VOUS ÊTES enclencher la GRÈVE DE LA (SUR)CONSOMMATION, n’achetez que le nécessaire vital, aucun superflu, ne participez ni au BLACK FRIDAY et encore moins à Thanksgiving !

Le changement de paradigme sans dieu ni maitre, sans haine, sans violence ;

c’est possible et c’est maintenant…

