Même pas 1% – Juste 0.001%…

Et en attendant le PDF complet du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. : Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique ; que Résistance 71 est en train de traduire, par de larges extraits et que je compile au fur et à mesure pour vous en permettre la lecture, le téléchargement, l'impression libres et gratuits dès que possible. Ne manquez pas le Chapitre 11 ► Exagérer de fausses pandémies : crier au loup !

Note des traducteurs : Le 12ème et dernier chapitre du livre de Robert F. Kennedy Jr est, à l'instar du premier chapitre, très long. Ce 12ème chapitre fait 57 pages dans le bouquin plus 10 pages de notes bibliographiques. Comme le premier chapitre, nous le publierons donc en 3 parties afin de ne pas trop vous faire attendre et que ce ne soit pas non plus trop long à lire à l'écran…



Comme le dit le Dr. Zelenko ► C’est l’heure du choix !

🔴Dr Zelenko : "Ces liquides sont conçus pour faire 3 choses simultanées : tuer, asservir, et transformer l'être humain en une sorte d'hydride…"

📢⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/LS7i2DTnjh — JDLM (@NicolasPichot6) March 13, 2022

Alors ? Prêts pour le Grand Reset ou pour le Grand Réveil ? GREAT RESET GREAT RESIST ?

VACCINATION MASSIVE & MORTALITÉ

Par Arlette Charlot – 14/03/22 ► https://www.covid-factuel.fr/2022/03/14/vaccination-massive-et-mortalite/

Il est souvent affirmé que les pays pauvres subiraient une vague de mortalité dramatique liée au Covid, la responsabilité en incomberait au coût trop élevé des vaccins qui priverait ainsi les populations d’une protection indispensable contre la pandémie. Vérité ou Fausseté ?

Une analyse faite en janvier, sur un échantillon de 31 pays représentant 39% de la population mondiale, sélectionnés selon la taille de population, le niveau de développement et le taux de vaccination, tente de répondre à cette question.



Du tableau (au bas de l’article), établi à partir de sources officielles, il ressort la synthèse suivante :

Moyenne des 31 pays, taux de vaccination 49% : 100 décès COVID pour 100 000 habitants

– 11 pays, taux de vaccination inférieur à 21% : 9 décès COVID pour 100 000 habitants

– 1 pays, l’Inde, taux de vaccination de 46,6% : 35 décès COVID pour 100 000 habitants

– 10 pays, taux de vaccination de 21% à 60% : 160 décès COVID pour 100 000 habitants

– 9 pays, taux de vaccination supérieur à 60% : 201 décès COVID pour 100 000 habitants.

Certes, la structure par âge de la population, les modes de vie, le climat … ont une influence sur les conséquences de la pandémie par pays, mais les écarts de vaccination et de mortalité sont tels que ces facteurs ne sont pas susceptibles de modifier en profondeur la tendance générale.

Christian Vélot, maître de conférences en génétique moléculaire à l’université Paris-Sud et responsable d’une équipe de recherche à l’Institut de génétique et microbiologie d’Orsay, ne cesse depuis deux ans d’alerter sur les méfaits de la vaccination massive. Il explique, dans différents entretiens, la capacité des vaccins type ARNm à favoriser l’apparition de nouveaux variants, lorsqu’ils sont injectés massivement à toute une population. La vaccination devrait être sélective, et réalisée seulement sur les personnes vulnérables, du fait de leur âge ou d’une santé fragile.

Le développement rapide du variant Omicron en fin d’année 2021, consécutif à la vaccination massive durant cette même année parait confirmer le bien fondé de l’analyse du professeur.

Cependant la remise en cause du dogme de la vaccination massive (voir notre article précédent) est souvent considérée comme une hérésie. Et suite à une première diffusion de ces données, les critiques ont afflué : les chiffres officiels ne seraient pas fiables, les pays pauvres ne sauraient pas comptabiliser les décès dus au Covid, les éléments concernant l’Inde seraient faux, Ouest France l’a dit …. Mais, hormis ces dénégations, aucun élément de preuve n’est apporté pour étayer cette affirmation d’une mortalité dramatique dans les pays à faible taux de vaccination.

Certes, une revue dénommée « Science » a consacré un long article sur ce qui serait une catastrophe sanitaire liée au COVID en Inde. Mais l’indépendance de cette publication n’est pas assurée, aucune indication n’est fournie sur les dirigeants et les laboratoires pharmaceutiques, dont Pfizer, interviennent dans cette revue en tant qu’annonceurs pour des offres d’emploi. En outre, cette information n’a guère été relayée, ni par les médias (à l’exception de Ouest France), ni par les chantres de la vaccination massive. Pour cause de partialité ?

En abaissant considérablement les coûts, la levée des brevets sur les vaccins est, bien évidemment, une nécessité indispensable à la liberté de choix des populations, celle de se faire vacciner ou non.

En France, cette liberté a été supprimée, imposant aux habitants des injections à répétition, sans que les organismes de contrôle (Conseil d’État, Conseil Constitutionnel) ne s’y opposent. Les médias, dans leur quasi-totalité, soutiennent sans réserve les mesures dites « sanitaires » du gouvernement. L’action des syndicats et des partis politiques d’opposition se limite à quelques protestations de pure forme, du fait de leur adhésion au sacro-saint principe de la vaccination massive, comme en atteste leur slogan « convaincre plutôt que contraindre ».

Tous les contrepouvoirs à la politique liberticide de Macron ont été neutralisés, laissant la porte ouverte à des actes désespérés ou violents, pouvant être considérés, à tort par certains, comme seuls moyens restant pour lutter contre le diktat macronien. Et le risque de l’exploitation de cette situation par des organisations d’extrême droite est malheureusement bien réel.

En mars, nous avons étendu l’analyse à l’ensemble de la population mondiale, hors Chine et petits États.

Dans une très large majorité, les résultats sont confirmés : la vaccination massive ne protège pas des formes graves du COVID, aucun doute possible, sauf à faire preuve d’une foi inébranlable dans la parole médiatique.

Présentation générale des données de l’étude :

Cette étude porte sur 80% de la population mondiale, et 155 états.

Les informations sur la Chine ne paraissent pas suffisamment fiables, et celles des pays de moins de 1 million d’habitants sujettes à caution (paradis fiscaux, ou zones très touristiques), nous ne les avons donc pas retenues dans l’analyse.

Les chiffres sur la mortalité concernent toute la période du COVID, de janvier 2020 à janvier 2022, soit 2 années complètes.

La médiane est un indicateur qui partage en deux la population étudiée : 50% de la population a un taux de vaccination inférieur à 46,6% et l’autre 50% supérieur. Idem pour les décès. En fait ce sont les données de l’Inde qui constituent la médiane.

À titre de comparaison, le nombre de décès du cancer est de 10,1 millions par an (soit 20,2 millions sur 2 ans), et celui des décès prématurés liés à la pollution de l’air de 6,7 millions par an (soit 13,4 millions sur 2 ans). Et on réintroduit des pesticides pour faire plaisir à la FNSEA !!!

Population, Mortalité COVID, selon les taux de vaccination :

Dans le tableau ci-dessus, les 155 pays sont répartis en 4 groupes, fonction de leur taux de vaccination. L’Inde est traitée à part, du fait du poids de sa population et la France, en tant qu’exemple national.

Un constat clair « Tous vaccinés, tous protégés » est une contrevérité

Les pays les moins vaccinés connaissent le plus faible taux de mortalité COVID et c’est massif. Cela ne signifie pas que la vaccination entraîne des morts mais il apparaît clairement qu’elle ne protège pas, c’est une évidence qui ne peut être niée.

Les exceptions dans chacun des groupes

MOINS DE 20%, DES DONNÉES ASSEZ HOMOGÈNES.

Sur 44 pays, 2 seulement décrochent de la moyenne pour la mortalité Covid : La Namibie avec 161 décès et la Libye avec 89 décès.

DE 20% À MOINS DE 50%, DES DONNÉES PLUS ÉCLECTIQUES ET DES ÉCARTS PLUS IMPORTANTS

Sur 44 pays, 14 décrochent de la moyenne, essentiellement des pays de l’Est, Bulgarie 452 décès, Moldavie 395 décès, Bosnie Herzégovine 394 décès …. Russie 213 décès … Serbie 186 décès.

En contrepartie, un grand nombre de pays de ce groupe de vaccination connaissent un taux moyen de mortalité bien inférieur à la moyenne.

DE 50% À MOINS DE 75%, DES DONNÉES QUELQUE PEU HÉTÉROGÈNES

Sur 43 pays, 4 pays décrochent de la moyenne, le Pérou 615 décès, la Hongrie 411 décès, la Croatie 321 décès.

3 autres pays se distinguent du groupe par une faible mortalité, le Laos 6,8 décès, Taiwan 3,6 décès.

Et le Bhoutan est le symbole rêvé pour les tenants de la vaccination massive : avec un taux de vaccination de 74%, ce petit Etat niché au cœur de l’Himalaya, n’a qu’une mortalité de 0,11 (soit 3 morts au total) . Sa population est de 2,7 millions habitants et ce pays bouddhiste maintient ses frontières fermées au tourisme de masse.

LA FRANCE

Les données se passent de commentaires et invalident le discours ressassé depuis des mois sur les bienfaits de la vaccination massive et rendent inutiles les mesures de coercition prises pour forcer à la vaccination.

PLUS DE 75%, UNE POPULATION ET UN NOMBRE D’ÉTATS INFÉRIEURS DE MOITIÉ À CEUX DES GROUPES PRÉCÉDENTS.

Le nombre de décès reste supérieur à celui des groupes de vaccination de moins de 50%

Les écarts importants : Belgique 250 décès, Italie 233 décès, Chili 205n Espagne 191.

Tout à l’opposé se situent 2 pays de l’Océanie : Australie 10,3 décès, Nouvelle Zélande 1,0 !

Pour mieux comprendre ces constats, une deuxième approche a paru nécessaire, par continents et sous continents

Taux de vaccination, Mortalité COVID, par continents et sous continents :



En fonction des tailles de population et du degré d’homogénéité des données, nous avons dégroupé certains continents. Pour l’Union Européenne, 2 pays de moins d’un million d’habitants ne figurent pas dans la liste : Luxembourg et Malte (voir nos critères plus haut).

Une tendance générale nette confirmant l’absence d’impact de la vaccination

L’Afrique, l’Asie (hors Asie de l’Est), les Antilles, concentrent 69% de la population étudiée et sont caractérisés par un taux de vaccination variant entre 10% et 52% et un nombre de décès inférieur à 78 pour 100 000 h.

A l’opposé, l’Amérique du Nord et du Sud et L’Union Européenne représentant 22% de la population étudiée sont caractérisés par un taux de vaccination supérieur à 60% et un nombre de décès supérieur à 200 pour 100 000 h.

L’Europe hors UE, se distingue par un taux de vaccination plus faible (51%) et un mortalité COVID élevé.

Deux exceptions à la tendance

L’Océanie : une mortalité très faible et un taux de vaccination élevé, mais la corrélation est loin d’être générale car un des 3 pays de ce continent est La Papouasie Nouvelle Guinée (9 millions H) qui déroge à la moyenne : 7,5% de vaccinés, 7 morts pour 100 000 h.

L’Asie de l’ Est inclut 4 pays dont le Japon : avec une population de 126 millions habitants, il fait figure d’exception parmi les pays développés : un taux de vaccination de 79%, et seulement 15 décès pour 100 000 h.

En conclusion

L’analyse exhaustive mondiale par pays permet d’affirmer, sans aucune réserve, que la vaccination massive n’est pas la solution. Certains vont arguer du fait que l’Afrique n’a pas vraiment compté ou déclaré ses morts COVID, rappelons qu’au moment du Sida, les pays d’Afrique n’avaient pas hésité à alerter sur les conséquences catastrophiques de la maladie. En outre le phénomène est massif.

Une étude détaillée par pays permettrait de déterminer les facteurs expliquant les différences constatées, le climat, la géographie, les système de santé, les choix dans la prévention, la structure par âge de la population, les habitudes alimentaires et l’obésité, les comorbidités …

Cette pandémie prend ses racines dans le système de production capitaliste et ses conséquences écologiques, et la combattre doit commencer par un changement radical dans l’exploitation de la planète, mais aussi dans l’immédiat par une mise à l’écart du lobbying des laboratoires pharmaceutiques dans les prises de décisions des autorités.

La levée des brevets reste cependant une priorité, afin de laisser la liberté de choix à toutes les populations.

Sources dans l’article source ► https://www.covid-factuel.fr/2022/03/14/vaccination-massive-et-mortalite/

