BREVETS – Nouvelle chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN – Version PDF de JBL + Instantané du jour

Je vous recommande, pour ma part, de visiter ce site ► http://www.verite-covid19.fr/ y sont répertoriés tous les BREVETS concernant le virus COVID-19 et les vaccins anticovid-19 (Institut Pasteur) ce qui vous permettra de comprendre l’acharnement de Macron et son monde à faire taire le Pr. Jean-Bernard Fourtillan – Visionner cette vidéo Odysee du 08/11/20 de 21:26 ► L’institut Pasteur a fabriqué le virus tueur Covid19 !

Nous sommes quelques-uns à penser qu’ils s’y sont mis à plusieurs pour multiplier les chances de nous exterminer par une vaxxination à nanotech de masse !!!

+ Précision de RIEN ce 11/08/21 : Thrombose, embolie, AVC, etc

La protéine Spike du SRAS-CoV-2 active à elle seule le phénotype inflammatoire des cellules endothéliales vasculaires (CE) d’une manière qui dépend de la signalisation de l’intégrine α5β1. Les auteurs suggèrent que la protéine spike se lie à l’intégrine α5β1 dans la CE pour activer les GTPases Rho, les voies eNOS et le programme d’expression génique NF-κB, responsables respectivement de la fuite vasculaire et de l’infiltration leucocytaire. Ces résultats révèlent une nouvelle action directe du SRAS-CoV-2 sur le dysfonctionnement des CE et présentent l’intégrine α5β1 comme une cible prometteuse pour traiter l’inflammation vasculaire dans le COVID-19 ► https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.08.01.454605v1

Frankistan, Nouvelle Normalité S1

De la démocratie à la dictature il n’y a qu’un paSS…

Voilà, nous y sommes…

Au moins, depuis le 12 juillet 2021, les choses sont claires pour tout le monde et si nous ne nous levons pas en masse contre cette ségrégation sanitaire c’est fin de partie pour l’Humanité toute entière !

Cependant, nous le voyons bien, il n’y a pas de solutions au sein de CE système et virer/destituer Macron ne nous servira à RIEN à nous le peuple ! Car, le véritable ennemi n’est pas Macron ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► R71.

ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES !

Agissons de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination par des actions directes et ciblées car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, C’EST NOUS et À TOUT JAMAIS !



Pour faire foirer leur PROJEEEEET ► 3 lettres et tout s’arrête ► NON !

JBL1960

DÉSOBÉISSANCE & BOYCOTT !

L’Instantané du jour de RIEN est arrivé !

En vous attendant, nous on sème… Et quand on sème, c’est pour la VIE !

